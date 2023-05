SAG: Vertrag mit Lorenzo Dalla Porta aufgelöst

Eigentlich hatten sich Ex-Moto3-Weltmeister Lorenzo Dalla Porta und das Pertamina Mandalika SAG Team auf einen Zwei-Jahres-Vertrag geeinigt, nach nur fünf Grand Prix ist nun aber frühzeitig Schluss.

Pertamina Mandalika SAG teilte am Mittwoch mit, dass die Zusammenarbeit mit Lorenzo Dalla Porta mit sofortiger Wirkung beendet wird. Die «wohlüberlegte und schwierige» Entscheidung sei in gegenseitigem Einvernehmen gefallen, ließ das Moto2-Team von Eduardo Perales in einer kurzen Aussendung wissen. «Wir sind zuversichtlich, dass beide Seiten davon profitieren werden», hieß es weiter.

Abschließend bedankte sich SAG bei Dalla Porta für seinen Einsatz und wünschte ihm das Beste für seine sportliche Zukunft. Wie es für den 25-jährigen Italiener weitergeht, ist allerdings noch unklar. Am Dienstag trainierte er jedenfalls privat auf einem Minibike auf der «Jeepers Kart»-Strecke in Cattolica.

Dalla Porta gewann 2019 mit vier GP-Siegen und total elf Podestplätzen auf der Leopard-Honda die Moto3-WM und wechselte 2020 in die Moto2-Klasse – ins Italtrans Racing Team an die Seite von Enea Bastianini, der in der Saison Weltmeister wurde.

Dalla Porta dagegen hatte Mühe mit der Umstellung auf die Kalex, dazu kamen 2021 langwierige Schulterprobleme, die ihn schließlich zu einer OP zwangen. In seinen ersten drei Moto2-Jahren kam er über die Gesamtränge 27, 27 und 22 nicht hinaus.

Für 2023 musste Dalla Porta bei Italtrans für seinen Landsmann Dennis Foggia Platz machen, kam aber bei SAG unter – ursprünglich für zwei Jahre. Nach fünf Grand Prix, in denen der Ex-Moto3-Weltmeister ohne Punkte blieb, wurde der Vertrag nun aber vor seinem Heim-GP in Mugello (11. Juni) frühzeitig aufgelöst.

Das Pertamina Mandalika SAG Team äußerte sich noch nicht dazu, wer die Nachfolge des Italieners antreten wird. Mit Carlos Tatay, Red Bull Rookies Cup-Gesamtsieger von 2019, hat die Truppe aber den aktuell Dritten der Moto2-EM in den eigenen Reihen.