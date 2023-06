Lukas Tulovic (26.): «Werde im Rennen besser sein»

Lukas Tulovic aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team erlebte in Mugello einen enttäuschenden Qualifying-Samstag. Doch der Kalex-Pilot glaubt, dass seine Renn-Pace besser ist als seine Leistung auf eine Runde.

Nach einem ermutigenden dritten Training am Freitag endete das Qualifying 1 in Mugello für Lukas Tulovic enttäuschend. Der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team landete mit seiner Zeit von 1:52,248 min nur auf Platz 10, was für die Startaufstellung am Sonntag Startplatz 26 bedeutet. Auf die Bestzeit von Joe Roberts (Italtrans) büßte er 0,918 sec ein.

«Leider haben wir nicht den Fortschritt erzielt, den ich mir erhofft habe», gestand Tulovic und verwies damit auf seinen Wunsch nach mehr Konstanz. «Ich konnte meine Konstanz im Training nicht wirklich verbessern und auch im Qualifying habe ich nicht den nötigen Sprung geschafft. Mir fällt es einfach schwer, auf dieser Strecke auf Zeitenjagd zu gehen», resümierte der niedergeschlagene Deutsche.

Dennoch hat Tulovic Hoffnung, am Rennsonntag weiter nach vorne zu fahren: «Im Rennen wird es sicherlich besser laufen. Denn auf gebrauchten Reifen bin ich definitiv näher an der Spitze als auf eine schnelle Runde.»

Moto2-Ergebnis, Mugello, Q2 (10.06.):

1. Canet, Kalex, 1:50,796 min

2. Acosta, Kalex, + 0,159 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,162

4. Roberts, Kalex, + 0,212

5. Salac, Kalex, + 0,230

6. Dixon, Kalex, + 0,242

7. Vietti, Kalex, + 0,301

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,333

9. Lopez, Boscoscuro, + 0,349

10. Arbolino, Kalex, + 0,449

11. Gonzalez, Kalex, + 0,529

12. Alcoba, Kalex, + 0,723

13. Binder, Kalex, + 0,786

14. Ogura, Kalex, + 0,900

15. Arenas, Kalex, + 0,941

16. Garcia, Kalex, + 0,952

17. Chantra, Kalex, + 1,028

18. Pasini, Kalex, + 1,441



Moto3-Ergebnis Q2, Mugello (10.06.):

1. Öncü, KTM, 1:56,020 min

2. Kelso, CFMOTO, + 0,538 sec

3. Sasaki, Husqvarna, + 0,591

4. Moreira, KTM, + 0,701

5. Holgado, KTM, + 0,780

6. Bertelle, Honda, + 0,844

7. Nepa, KTM, + 0,865

8. Artigas, CFMOTO, + 0,966

9. Rossi, KTM, + 0,983

10. Ortolá, KTM, + 1,075