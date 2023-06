Carlos Tatay erhält Moto2-WM-Chance

Für die kommenden zwei Grand-Prix kehrt Carlos Tatay in das WM-Fahrerlager zurück. Als Ersatzmann des verletzten Rory Skinner wird der Spanier im American Racing Team sein Debüt in der Moto2-WM geben.

Nach vier Jahren mäßigen Erfolgs in der Moto3-WM (ein Podestplatz in Indonesien 2022) entschied sich Carlos Tatay in dieser Saison für den Wechsel in die Moto2-Europameisterschaft. Dort gelang dem 20-Jährigen in Jerez bei seinem erst fünften Moto2-Rennen bereits der erste Sieg. In der Gesamtwertung liegt Tatay 30 Punkte hinter Senna Agius (Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team) auf Platz 2.

Nun erhält Tatay die Chance, zurück ins GP-Paddock zu kommen und sich in der Moto2-WM zu beweisen. Während er in der Moto2-EM für das SAG Team an den Start geht, wird der aus Valencia stammende Spanier beim Deutschland-GP und in Assen den verletzten Rory Skinner im American Racing Team vertreten.

Skinner hatte sich im dritten Training des Italien-GP einen Bruch im rechten Fuß zugezogen und wird daher die nächsten zwei Rennen verpassen. «Ich freue mich sehr, zurück in der Weltmeisterschaft zu sein», strahlte der Red Bull Rookies Cup-Gesamtsieger von 2019.

Tatay weiter: «Für mich ist es eine super Chance, um weiter zu wachsen und meine Fähigkeiten auf einem Moto2-Bike zu verbessern. Ich habe keine konkreten Erwartungen an die Rennen, sondern möchte möglichst viel lernen und Spaß haben. Ich muss nur Ruhe bewahren, denn ich werde mehr lernen, wenn ich mich selbst unter Kontrolle habe und ruhig bleibe.»

Moto2-WM-Stand nach 6 von 20 Rennen:

1. Arbolino 119 Punkte. 2. Acosta 99. 3. Lopez 71. 4. Salac 69. 5. Canet 65. 6. Dixon 63. 7. Chantra 46. 8. Lowes 44. 9. Vietti 39. 10. Gonzalez 34. 11. Garcia 29. 12. Aldeguer 28. 13. Arenas 27. 14. Alcoba 22. 15. Bendsneyder 18. 16. Baltus 16. 17. Roberts 14. 18. D. Binder 10. 19. Ogura 9. 20. Foggia 7. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 150. 2. Boscoscuro 75.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 163. 2. Red Bull KTM Ajo 126. 3. MB Convevors SpeedUp 99. 4. Pons Wegow Los40, 94. 5. QJMOTOR Gresini Racing 91. 6. Autosolar GASGAS Aspar 47. 7. Idemitsu Honda Team Asia 55. 8. Fantic Racing 39. 9. Correos Prepago Yamaha VR46, 34. 10. Italtrans Racing 21.

11. Pertamina Mandalika SAG Team 18. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 16. 13. Fieten Oli Racing GP 16.