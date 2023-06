Jake Dixon: Ein Kind aus Dover mit einem großen Traum

Für Jake Dixon (GASGAS Aspar Team) ging mit seinem ersten Moto2- Sieg in Assen ein Kindheitstraum in Erfüllung, auf den er hart hingearbeitet hat. In seiner rührenden Rede gewährte der Brite Einblicke in seinen Weg.

Jake Dixon konnte seine Emotionen kaum in Worte fassen, als er sich nach dem Moto2-Rennen am Sonntag in Assen der Presse stellte. Der Brite, der 2017 sein Debüt in der Moto2-WM gab, schaffte es in seinem 73. GP-Rennen zum ersten Mal auf die oberste Stufe des Siegertreppchens. Zuvor war er bereits neun Mal als Dritter ins Ziel gekommen. «Als ich angefangen habe, war ich nur ein Kind aus Dover mit einem Traum», begann der 27-Jährige seine emotionale Dankesrede.

«Ich bin erst mit 14 Jahren zum Straßenrennsport gekommen, viel später als die meisten meiner Konkurrenten. Vor meinem Moto2-Debüt habe ich noch nie auf einem GP-Bike gesessen. Ich habe fünf Jahre gebraucht, um auf meinem jetzigen Niveau anzukommen. Besonders die ersten drei Jahre waren sehr hart, aber schließlich hat mir das Team das richtige Paket gegeben. Damit war ich in der Lage, das zu zeigen, was ich kann», zeigte sich der Rennsieger dankbar.

Für seinen Traum hat Dixon alles auf eine Karte gesetzt: «Ich habe in der Britischen Superbike-Meisterschaft gutes Geld verdient. Aber ich bin hierhergekommen, weil ich daran geglaubt habe, es nach oben zu schaffen. Ich wollte sehen, ob ich mit den Jungs an der Spitze mithalten kann. Am Sonntag war ich der beste Fahrer der Welt in der Moto2, das fühlt sich großartig an.»

Dank des Sieges liegt der Engländer in seinem fünften Jahr als Moto2-Stammfahrer aktuell an dritter Stelle des Gesamtklassements. Dabei hatte sich bereits am Freitag abgezeichnet, dass Dixon auf der niederländischen Piste der Mann ist, den es zu schlagen gilt. Auf die Freitagsbestzeit folgte im Qualifying am Samstag Platz 2. «Ich habe seit Freitagnacht kaum geschlafen, da ich wusste, dass ich gute Chancen auf den Sieg habe», offenbarte Dixon.

«Am Sonntagmorgen bin ich um 5.50 Uhr aufgewacht und habe mir vor Aufregung fast in die Hose gemacht. Meine Frau Sarah hat mir in der Startaufstellung dann einige ermutigende Worte zugesprochen, die mir viel Selbstvertrauen gegeben haben. Daher geht ein großes Dankeschön an sie. Sie muss meinen mentalen Zustand jeden Tag ertragen und hat mich dort hingebracht, wo ich jetzt bin.»

Übrigens: Jakes Frau Sarah ist die Tochter von Ex-Rennfahrer Eddie Roberts. Nach überstandener Krebserkrankung brachte Sarah am 1. April dieses Jahres das erste gemeinsame Kind des Ehepaars Dixon auf die Welt. Die kleine Summer war am Wochenende in Assen auch schon mit dabei.

Der Kalex-Fahrer des GASGAS Aspar Teams musste sich auf seinem Weg zum Sieg der starken Konkurrenz stellen. Nachdem er die Duelle gegen Boscoscuro-Ass Alonso López und Red Bull KTM Ajo-Jungstar Pedro Acosta gewonnen hatte, besiegte er in einem spannenden Schlusskampf schließlich auch den Zweitplatzierten Ai Ogura.

«Als wir eine kleine Lücke herausgefahren hatten, wollte ich den Druck auf Ai erhöhen. Aber der Junge ist ein Biest auf der Bremse, ich hatte absolut keine Chance, ihn beim Anbremsen zu überholen. Er hat dann einige Fehler in der Schikane gemacht, die ich ausgenutzt habe.»

Moto2-Ergebnis, Assen (25. Juni):

1. Dixon, Kalex, 22 Rdn in 35:43,411 min

2. Ogura, Kalex, + 1,334 sec

3. Acosta, Kalex, + 4,448

4. Aldeguer, Boscoscuro, + 4,487

5. Canet, Kalex, + 4,884

6. López, Boscoscuro, + 9,555

7. Arbolino, Kalex, + 9,625

8. Gonzalez, Boscoscuro, + 10,547

9. Arenas, Kalex, + 10,615

10. Vietti, Kalex, + 10,761

11. Lowes, Kalex, + 15,964

12. Baltus, Kalex, + 18,234

13. Garcia, Kalex, + 20,408

14. Binder, Kalex, + 20,639

15. Alcoba, Kalex, + 24,492

16. Tulovic, Kalex, + 29,416



WM-Stand nach 8 von 20 Rennen:

1. Arbolino 148 Punkte. 2. Acosta 140. 3. Dixon 104. 4. Lopez 92. 5. Canet 76. 6. Salac 72. 7. Chantra 59. 8. Lowes 58. 9. Gonzalez 52. 10. Vietti 51. 11. Aldeguer 49. 12. Arenas 41. 13. Garcia 37. 14. Ogura 31. 15. Baltus 24. 16. J. Alcoba 23. 17. Bendsneyder 18. 18. Roberts 14. 19. D. Binder 12. 20. Foggia 8. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 200. 2. Boscoscuro 99.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 206. 2. Red Bull KTM Ajo 181. 3. Beta Tool SpeedUp 141. 4. Pons Wegow Los40, 113. 5. Inde GASGAS Aspar 104. 6. QJMOTOR Gresini Racing 95. 7. Idemitsu Honda Team Asia 90. 8. Correos Prepago Yamaha VR46, 52. 9. Fantic Racing 51. 10. Fieten Oli Racing GP 24. 11. Italtrans Racing 22. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 18. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 18.