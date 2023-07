Hiroshi Aoyama: «Ogura kann noch Weltmeister werden»

Hiroshi Aoyama, der Teammanager des Idemitsu Honda Teams Asia, blickt in der Sommerpause kritisch auf die bisherige Performance seiner Piloten in der Moto2- und Moto3-Klasse.

Die Erwartungen waren hoch. Doch das Team, das in der Moto2- und Moto3-Klasse antritt, konnte seinen eigenen Ansprüchen im bisherigen Saisonverlauf nicht gerecht werden. Idemitsu Honda Team Asia-Teammanager Hiro Aoyama (41) nützte die Zeit für eine analysierende Zwischenbilanz. «Unsere Speerspitze ist natürlich Ai Ogura. Doch nach seiner Handverletzung vor Saisonbeginn beim Motocross-Training, verpasste er den Saisonstart, und als er dann in Argentinien sein Comeback versuchte, war er bei weitem noch nicht fit», so der neunfache GP-Sieger Aoyama, der für sich auch den Lorbeerkranz als letzter 250-ccm-Weltmeister aller Zeiten (2009 auf Honda) in Anspruch nehmen darf.

«Ogura war dann wirklich etwas verunsichert. Aber in Assen, beim letzten Rennen vor der Sommerpause, hat er als Zweiter den Sieg nur knapp verpasst. Und unser zweiter Fahrer Somkiat Chantra hat sich vor allem in Sachen Konstanz verbessert, was letzte Saison noch sein Problem war. Unterdessen ist er immer für einen Top-5-Platz gut», so Aoyama weiter, welcher das Team managt, welches vom namhaften japanischen Idemitsu-Kontern, der Treib- und Schmierstoffe anbietet, gesponsort wird.

Zur Erinnerung: Ogura kämpfte 2022 gegen Augusto Fernández aussichtsreich um den Moto2-WM-Titel, verlor aber den Fight durch zwei Stürze in den entscheidenen Rennen in Sepang und Valencia.

«Ich bin allerdings davon überzeugt, dass Ai Ogura auch in dieser Saison immer noch Weltmeister werden kann», versichert Aoyama. «Es sind noch 12 Rennen zu fahren, darunter die gesamte Asien-Tour, auf der unsere Fahrer in der letzten Saison stark waren. Das ist meine Art zu denken. 2023 kann für uns immer noch eine grossartige Saison werden.»

Allerdings ist sich Hiro Aoyama auch bewusst, dass im bisherigen Saisonverlauf beide Teams hinter den Erwartungen blieben. «Klar, wir haben uns deutlich mehr erhofft. Sowohl in der Moto2 wie auch in der Moto3. Es ist uns bewusst, dass unsere jungen Fahrer in der Moto3, Taiyo Furusato und Mario Aji, noch etwas Zeit brauchen. Gerade zum Saisonstart waren sie etwas überfordert. Aber sie haben Fortschritte gemacht. Manchmal ist das schwierig zu erkennen, wenn sowohl der Speed wie auch die Zeiten besser werden, die Resultate aber nicht.»

Die Erwartungen an die beiden Moto3-Youngsters nach der Sommerpause sind allerdings hoch. «Ich erwarte, dass sie in den verbleibenden Rennen immer in die Punkte fahren», betont Aoyama.

Moto2-Ergebnis, Assen (25. Juni):

1. Dixon, Kalex, 22 Rdn in 35:43,411 min

2. Ogura, Kalex, + 1,334 sec

3. Acosta, Kalex, + 4,448

4. Aldeguer, Boscoscuro, + 4,487

5. Canet, Kalex, + 4,884

6. López, Boscoscuro, + 9,555

7. Arbolino, Kalex, + 9,625

8. Gonzalez, Boscoscuro, + 10,547

9. Arenas, Kalex, + 10,615

10. Vietti, Kalex, + 10,761

11. Lowes, Kalex, + 15,964

12. Baltus, Kalex, + 18,234

13. Garcia, Kalex, + 20,408

14. Binder, Kalex, + 20,639

15. Alcoba, Kalex, + 24,492

16. Tulovic, Kalex, + 29,416





WM-Stand nach 8 von 20 Rennen:

1. Arbolino 148 Punkte. 2. Acosta 140. 3. Dixon 104. 4. Lopez 92. 5. Canet 76. 6. Salac 72. 7. Chantra 59. 8. Lowes 58. 9. Gonzalez 52. 10. Vietti 51. 11. Aldeguer 49. 12. Arenas 41. 13. Garcia 37. 14. Ogura 31. 15. Baltus 24. 16. J. Alcoba 23. 17. Bendsneyder 18. 18. Roberts 14. 19. D. Binder 12. 20. Foggia 8. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 200. 2. Boscoscuro 99.

Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 206 Punkte. 2. Red Bull KTM Ajo 181. 3. Beta Tool SpeedUp 141. 4. Pons Wegow Los40, 113. 5. Inde GASGAS Aspar 104. 6. QJMOTOR Gresini Racing 95. 7. Idemitsu Honda Team Asia 90. 8. Correos Prepago Yamaha VR46, 52. 9. Fantic Racing 51. 10. Fieten Oli Racing GP 24. 11. Italtrans Racing 22. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 18. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 18.

Moto3-Ergebnis Assen (25. Juni):

1. Masia, Honda, 20 Rdn in 34:14,619 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,081 sec

3. Öncü, KTM, + 0,276

4. Ortolá, KTM, + 0,324

5. Muñoz, KTM, + 0,401

6. Rueda, KTM, + 0,507

7. Veijer, Husqvarna, + 0,819

8. Fenati, Honda, + 1,056

9. Kelso, CFMOTO, + 1,341

10. Nepa, KTM, + 2,024

11. Toba, Honda, + 11,736

12. Moreira, KTM, + 12,254

13. Alonso, GASGAS, + 12,317

14. Artigas, CFMOTO, + 12,592

15. Yamanaka, GASGAS, + 12,594



Ferner:

25. Holgado, KTM, + 1:14,539 min

Moto3-WM-Stand nach 8 von 20 Rennen:

1. Holgado 125 Punkte. 2. Masia 109. 3. Sasaki 99. 4. Ortolá 94. 5. Öncü 94. 6. Moreira 77. 7. Alonso 65. 8. Artigas 57. 9. Rueda 52. 10. Nepa 46. 11. Suzuki 38. 12. Toba 36. 13. Muñoz 35. 14. Yamanaka 35. 15. Veijer 27. 16. Odgen 20. 17. Salvador 20. 18. Kelso 19. 19. Migno 17. 20. Fenati 16. 21. Bertelle 11. 22. R. Rossi 10. 23. Furusato 6. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 186 Punkte. 2. Honda 134. 3. Husqvarna 102. 4. GASGAS 73. 5. CFMOTO 62.

Team-WM:

1. Leopard Racing 147 Punkte. 2. Red Bull KTM Ajo 146. 3. Angeluss MTA Team 140. 4. Red Bull KTM Tech3, 127. 5. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 126. 6. Valresa GASGAS Aspar 100. 7. MT Helmets-MSi 82. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 76. 9. SIC58 Squadra Corse 46. 10. CIP Green Power 37. 11. BOE Motorsports 35. 12. Rivacold Snipers Team 27. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 10.