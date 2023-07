Offiziell: Neuer MotoGP-Zeitplan ab Silverstone

Eigentlich wurde die Idee, das erste MotoGP-Training am Freitag nicht für den Einzug ins Q2 heranzuziehen, durch ein Ducati-Veto gekippt. Doch nun präsentierte die Dorna einen neuen Zeitplan, der diese Änderung enthält.

Um den Beginn eines GP-Wochenendes für die Piloten entspannter zu gestalten, gab es am Rande des Assen-GP den Vorschlag, das erste Freitags-Training nicht für das direkte Weiterkommen ins Q2 heranzuziehen. Doch diese Änderung des neuen MotoGP-Formats wurde durch den Widerspruch von Ducati vorerst auf Eis gelegt.

Nun veröffentlichte die Dorna eine Meldung, dass der Zeitplan nun doch eine Änderung erfahren wird, die ab dem Silverstone-GP in Kraft tritt. Demnach wird das erste Training am Freitag als «Free Practice 1» deklariert und entscheidet nicht mehr über den Q2-Einzug. Hierfür dient nun ausschließlich das «Practice 2» am Freitagnachmittag, in dem die Fahrer 60 Minuten Zeit haben, um sich in den Top-10 und damit direkt im Q2 zu platzieren.

Das dritte Training am Samstagmorgen wird zudem in «Free Practice 2» umbenannt, hat jedoch wie bisher keine Bedeutung für den direkten Einzug ins Q2.

Neuer Zeitplan

Freitag

Freies Training 1: 45 Minuten

Training: 60 Minuten, entscheidet über Q2-Einzug



Samstag

Freies Training 2: 30 Minuten

Qualifying 1: 15 Minuten

Qualifying 2: 15 Minuten

Sprint-Rennen



Sonntag

Warm-up: 10 Minuten

Rennen