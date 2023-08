Silverstone, FP2: Pedro Acosta trotz Krücken auf P4

Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) ist in Silverstone trotz Trainings-Crash schnell, die Freitags-Bestzeit fixierte aber Pons-Ass Aron Canet. Der Eberbacher Lukas Tulovic reihte sich auf Rang 24 ein.

Im Vorjahr verpasste Pedro Acosta den Britischen Grand Prix wegen der Nachwirkungen seines Oberschenkelbruchs. In diesem Jahr steuert der Moto3-Weltmeister von 2021 zwar erstmals eine Moto2-Kalex in Silverstone, zu seinem Bike humpelte er am Freitag aber an Krücken. Dem Vernehmen nach ist der Grund dafür ein Sturz des Ajo-Jungstars während einer Trainings-Session in Aragón am Donnerstag der vergangenen Woche.

Sitzt der WM-Zweite aber erst einmal auf seinem Motorrad, scheint er nicht eingeschränkt zu sein, wie er mit der Bestzeit im ersten Training am Freitagmorgen auf Anhieb bewies. Auch in der Nachmittags-Session führte Acosta die Zeitenliste bis zur Halbzeit an und hielt sich bis zum Schluss auf dem vierten Rang. Die Tagesbestzeit fuhr Aron Canet (Pons Wegow Los40) in 2:04,357 min gefolgt vom Boscoscuro-Duo Alonso Lopez und Fermín Aldeguer.

WM-Leader Tony Arbolino, der am Donnerstag seinen 23. Geburtstag feierte, hielt sich über weite Strecken des Tages nur im Mittelfeld auf und fiel am Ende als 15. (+ 1,388 sec) noch aus den provisorischen Top-14. Damit muss der Marc-VDS-Star am Samstagvormittag auf trockene Strecke hoffen, sonst droht der Umweg über Q1.

Das gilt auch für Lukas Tulovic, Deutschlands einzigem GP-Stammfahrer. Der Intact-Husqvarna-Fahrer steigerte sich zwar im letzten Versuch, kam am ersten Tag nach der Sommerpause aber nicht über Rang 24 (+ 2,452 sec) der kombinierten Zeitenliste hinaus.

Moto2, Silverstone, kombinierte Zeiten nach FP2 (4. August):

1. Canet, Kalex, 2:04,357 min

2. Lopez, Boscoscuro, + 0,063 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,137

4. Acosta, Kalex, + 0,395

5. Ogura, Kalex, + 0,751

6. Dixon, Kalex, + 0,757

7. Roberts, Kalex, + 0,821

8. Arenas, Kalex, + 0,854

9. Lowes, Kalex, + 0,907

10. Chantra, Kalex, + 0,909

11. Garcia, Kalex, + 1,014

12. Gonzalez, Kalex, + 1,075

13. Vietti, Kalex, + 1,106

14. Salac, Kalex, + 1,281

15. Arbolino, Kalex, + 1,388



Ferner:

24. Tulovic, Kalex, + 2,452