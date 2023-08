Montag-Test Silverstone: Arbolino vorne, Tulovic 7.

Während die MotoGP-Asse ihren zweiten Montag-Test der Saison nach dem Misano-GP im September bestreiten werden, waren die kleinen Klassen am Montag nach dem Britischen Grand Prix in Silverstone im Einsatz.

Im Anschluss an den Britischen Grand Prix standen den Moto2- und Moto3-Piloten am Montag auf trockener Strecke je drei offizielle Test-Sessions zur Verfügung. Einige Teams jedoch verzichteten, darunter Red Bull KTM Ajo mit dem neuen WM-Leader Pedro Acosta, das GASGAS Aspar Team mit Assen-Triumphator Jake Dixon und die Boscoscuro-Truppe mit Fermín Aldeguer, dem Sieger des Sonntags, und dem WM-Fünften Alonso Lopez.

Die Tagesbestzeit fuhr Tony Arbolino, der Marc-VDS-Star war in 2:04,894 min gerade einmal 0,017 sec schneller als Manuel Gonzalez aus dem Yamaha VR46 Master Camp Team. Im Vergleich dazu war Aldeguers beste Rennrunde am Sonntag eine 2:04,956 min.

Auf Platz 3 landete Aron Canet aus dem Pons-Team, der am Sonntag noch als Zweiter auf das Podest gefahren war. Lukas Tulovic aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team zeigte nach dem 16. Platz am Sonntag beim Test als Siebter eine ordentliche Steigerung.

«Es war ein sehr, sehr positiver und ein wichtiger Testtag. Gerade nach der Sommerpause und einem durchwachsenen Wochenende mit dem Wetter und wenig Erfahrung hier auf der Strecke war es wichtig, hier ein paar Runden mehr zu drehen», berichtete der Deutsche am Montagabend.

«Es war definitiv positiv, wir haben beim Setting, Fahrerisch und an der Rundenzeit sehr gute Fortschritte gemacht. 1,1 Sekunden schneller als meine beste Zeit vom Wochenende – das ist sehr positiv und deutlich näher dran an den schnellsten Jungs, die heute hier waren. Ich bin super zufrieden. Wir haben am Motorrad und Fahrerisch einige Tools gewonnen, die uns sicherlich in den nächsten Rennen weiterhelfen», betonte Tulovic.

Übrigens: Das Forward Team war am Montag mit drei Fahrern im Einsatz, Gabriele Giannini testete im Hinblick auf einen möglichen Wildcard-Einsatz beim Misano-GP (8. bis 10. September).

Montag-Test Moto2, Silverstone, kombinierte Zeiten (7. August):

1. Arbolino, Kalex, 2:04,894 min

2. Gonzalez, Kalex, + 0,017 sec

3. Canet, Kalex, + 0,191

4. Lowes, Kalex, + 0,203

5. Bendsneyder, Kalex, + 0,241

6. Escrig, Forward, + 0,569

7. Tulovic, Kalex, + 0,650

8. Vietti, Kalex, + 0,802

9. Darryn Binder, Kalex, + 0,803

10. Garcia, Kalex, + 0,848

11. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,901

12. Baltus, Kalex, + 0,927

13. Gomez, Kalex, + 1,221

14. Ramirez, Forward, + 1,310

15. Nozane, Kalex, + 2,643

16. Skinner, Kalex, + 2,947

17. Giannini, Forward, + 6,592

Montag-Test Moto3, Silverstone, kombinierte Zeiten (7. August):

1. Moreira, KTM, 2:11,875 min

2. Holgado KTM, + 0,315 sec

3. Ortolá, KTM, + 0,391

4. Nepa, KTM, + 0,464

5. Farioli, KTM, + 0,489

6. Azman, KTM, + 1,919

7. Fellon, KTM, + 2,095

8. Salvador, KTM, + 2,533