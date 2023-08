Acosta: Mit Cleverness – und Krücken – zur WM-Führung

Pedro Acosta übernahm mit Platz 3 in Silverstone die Führung in der Moto2-WM von Tony Arbolino. Von Red Bull-KTM-Ajo-Teammanager Aki Ajo gab es lobende Worte.

Ein Trainingsunfall in Aragón, bei dem er sich eine Woche vor dem Silverstone-GP am linken Fuß verletzt hatte, hielt Pedro Acosta nicht davon ab, am Sonntag die WM-Führung zurückzuerobern. «Die letzten vier Runden waren hart, aber wir sind happy mit dem Ergebnis. Das Ziel ist am Ende, aus jeder Situation das Maximum herauszuholen. Das war unser vierter Podestplatz in Folge. Wir hatten die Pace nicht, um um den Sieg zu kämpfen, aber vielleicht hätten wir den zweiten Platz angreifen können.»

Platz 3 hinter Aron Canet und Debütsieger Fermín Aldeguer genügte, um Tony Arbolino als WM-Leader abzulösen. Denn der Italiener aus dem Elf Marc VDS Racing hatte wie schon in Assen Mühe und landete am Sonntag beim Britischen Grand Prix nur auf Rang 10.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Silverstone © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Manuel González © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Skinner, Hada, Foggia, Gomez Crash © Gold & Goose Barry Baltus © Gold & Goose Tony Arbolino © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Alonso Lopez © Gold & Goose Joe Roberts © Gold & Goose Arón Canet © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Fermin Aldeguer gewinnt das Rennen © Gold & Goose Canet, Aldeguer, Acosta Zurück Weiter

Acostas Blick geht nun bereits nach vorne auf die nächsten Aufgaben, angefangen mit dem Österreich-GP in Spielberg am 20. August. Den Montag-Test in Silverstone ließ die Red Bull-KTM-Ajo-Mannschaft aus.

«Wir haben die Führung zurückgeholt, es ist ein weiteres gutes Ergebnis und jetzt ist an der Zeit, an das nächste Rennen zu denken. Wir haben einige Aspekte gelöst, die noch offen waren, und werden in jeder Situation konkurrenzfähig sein», ist der Moto3-Weltmeister von 2021 überzeugt.

Aki Ajo lobte nach dem Britischen Grand Prix einmal mehr die Herangehensweise seines 19-jährigen Schützlings: «Pedro hat ein sehr starkes Rennen gezeigt und seine Cleverness bewiesen, die er während dieser Saison schon gezeigt hat. Die Bedingungen waren das Wochenende hindurch nicht einfach, aber Pedro hat die Situation im Rennen auf eine sehr schlaue Weise gehändelt. Ich würde sagen, er hat fast ans Maximum gepusht – aber auf eine clevere Weise. Das ist für uns mit Blick auf die Weltmeisterschaft sehr gut, aber wir müssen uns auch vor Augen halten, dass die Saison noch sehr lang ist. Wir müssen es Rennen für Rennen angehen», betonte der finnische Weltmeistermacher.

Nach neun von 20 Rennwochenenden liegt Acosta zwei Punkte vor Arbolino.

Moto2-Ergebnis, Silerstone (6. August):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 Rdn in 35:37,758 min

2. Canet, Kalex, +2,546 sec

3. Acosta, Kalex, + 3,883

4. Roberts, Kalex, +6,460

5. Gonzalez, Boscoscuro, + 7,162

6. Baltus, Kalex, +7,574

7. Lowes, Kalex, + 7,623

8. Ogura, Kalex, + 9,138

9. Chantra, Kalex, +12,280

10. Arbolino, Kalex, +13,094

11. Alcoba, Kalex, + 16,571

12. Vietti, Kalex, + 16,708

13. Salac, Kalex, +16,828

14. Arenas, Kalex, +18,835

15. Binder, Kalex, +29,061

16. Tulovic, Kalex, + 29,556

17. Bengsneyder, Kalex, +38,437

18. Escrig, Forward, +40,838

19. Ramirez, Forward, +42,853

20. Van den Goorbergh, Kalex, +45,139

21. Guevara, Kalex, +65,750

22. Nozane, Kalex, +70,688

WM-Stand nach 9 von 20 Rennen:

1. Acosta, 156 Punkte. 2. Arbolino 154 Punkte. 3. Dixon 104. 4. Canet 96. 5. Lopez 92. 6. Salac 75. 7. Aldeguer 74. 8. Lowes 67. 9. Chantra 66. 10. Gonzalez 63. 11. Vietti 55. 12. Arenas 43. 13. Ogura 39. 14. Garcia 37. 15. Baltus 34. 16. J. Alcoba 28. 17. Roberts 27. 18. Bendsneyder 18. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 8. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 220. 2. Boscoscuro 124.

Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 221. 2. Red Bull KTM Ajo 199. 3. Beta Tool SpeedUp 166. 4. Pons Wegow Los40, 133. 5. Idemitsu Honda Team Asia 105. 6. Tensite GASGAS Aspar 104. 7. QJMOTOR Gresini Racing 103. 8. Correos Prepago Yamaha VR46, 63. 9. Fantic Racing 55. 10. Italtrans Racing 35. 11. Fieten Oli Racing GP 34. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 19. Pertamina Mandalika SAG Team 18.