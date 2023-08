Silverstone Moto2: Erster GP-Sieg von Fermin Aldeguer

Nach einem zweiten Platz im Qualifying gewann der 18-jährige Spanier Fermin Aldeguer in überzeugender Manier seinen ersten Grand Prix. Nur das Einfahren in den Parc Fermé muss er noch üben.

Die Freitag-Trainings der Moto2-WM fanden bei trockener Witterung statt, für den Samstag war Regen angesagt. Umso wichtiger war am Freitag ein Platz unter den ersten 14, um direkt ins zweite Qualifying einzuziehen. Überraschenderweise misslang das WM-Leader Tony Arbolino, der nach den beiden Trainings vom Freitag nur Platz 15 belegte. Der Deutsche Lukas Tulovic lag am Freitagabend auf Platz 24.

Wie angesagt, war das dritte Training vom Samstagmorgen verregnet und kühl, eine Verbesserung der Rundenzeit war darum nicht möglich. Im Qualifying 1 am Samstag Nachmittag war die Piste ebenfalls nass. Arbolino dominierte mit mehr als einer Sekunde Vorsprung auf Barry Baltus, Zonta van den Goorbergh und Darryn Binder. Dieser vier Fahrer konnten somit zusammen mit den besten 14 aus den Freitrainings zum gleich anschliessenden, ebenfalls nassen zweiten Qualifying Q2 um die ersten 18 Startplätze antreten.

Mit respektablen sieben Zehntelsekunden Vorsprung sicherte sich

der an Krücken gehende Pedro Acosta die Pole Position vor Fermin Aldeguer und van den Goorbergh. Vor allem der dritte Startplatz des Niederländers van den Goorbergh ist eine Überraschung. Zonta van den Goorbergh (17) ist der Sohn von Jurgen van den Goorbergh, der von 1991 bis 2005 in der Motorrad-WM aktiv war und mit der MZ-Weber 500 zwei Pole Positions erreichte. Sein Sohn Zonta fährt das zweite Jahr in der Moto2-WM und schaffte es bislang noch bei keinem Rennen in die Punkteränge. Aber schon Vater Jürgen galt als Regenkünstler.

Am Sonntag sind jedoch nicht die Regenfahrer gefragt, das Moto2-Rennen über 17 Runden wird bei bewölktem Himmel, angenehmen 18° und trockener Piste gestartet.

1. Runde: Schon in der zweiten Kurve kommt es zu einem Sturz im hinteren Teil des Feldes, Dennis Foggia, Borja Gomez, Taiga Hada und der Einheimische Rory Skinner liegen im Kiesbett. In der letzten Kurve der ersten Runde die nächste Enttäuschung für das heimische Publikum: Nach einer Berührung mit Darryn Binder stürzt Jake Dixon und bleibt frustriert kurz liegen. Als Führende kommen Alonso Lopez, Pedro Acosta, Aron Canet und Fermin Aldeguer daher.

2. Runde: Binder wird für die Berührung mit Dixon mit einer Longlap-Penalty bestraft, Lopez, Canet und Acosta bilden ein Führungstrio.

3. Runde: Canet übernimmt die Führung, Sergio Garcia stürzt übers Vorderrad.

4. Runde: Canet kann einen minimalen Vorsprung herausfahren, von hinten schliesst Barry Baltus zum Führungstrio auf. WM-Leader Tony Arbolino kann die Pace nicht richtig mitgehen und kämpft auf Platz 7. Mit seinem zweiten Platz ist Acosta rechnerisch WM-Leader.

5. Runde: Lopez und Acosta kämpfen um Platz 2, bremsen sich durch wiederholte Überholmanöver ein und ermöglichen Canet, sich weiter abzusetzen. Van den Goorbergh ist auf Platz 18 durchgereicht.

7. Runde: Aldeguer verdrängt Lopez von Platz 3. Als dieser kontert, rutscht ihm das das Vorderrad weg und er stürzt aus dem Rennen.

8. Runde: Youngster Aldeguer überholt Acosta und macht sich sogleich daran, die Lücke zum führenden Canet zu schliessen. Joe Roberts und Barry Baltus duellieren sich um Platz 4.

9. Runde: Canet und Aldeguer kämpfen um die Führung und erhöhen dabei die Pace, nur Acosta kann das Tempo mitgehen.

10. Runde: Nach mehreren Überholmanövern muss Canet Aldeguer ziehen lassen und dann auf Befehl der Rennleitung auch noch Acosta vorlassen wegen überholen unter gelber Flagge zu Beginn des Rennens. Local Hero Lowes hat sich beharrlich nach vorne gekämpft und verdrängt Arbolino von Platz 7.

11. Runde: Canet überholt Acosta wieder, dieser versucht zu kontern. Aldeguer kann die Pace erhöhen und einen Abstand von mehr als einer Sekunde herausfahren.

13. Runde: An der Spitze sind die Positionen vorerst bezogen, Roberts, Baltus, Gonzalez und Lowes unterhalten die Zuschauer mit ihrem Kampf um Position 4. Arbolino kann das Tempo nicht mitgehen, liegt nur noch auf Rang 9 und muss sich gegen die Angriffe des Thailänders Somkiat Chantr erwehren.

16. Runde: Aldeguer fährt abgebrüht zu seinem ersten Sieg in der Moto2-Klasse und fährt in der zweitletzten Runde die schnellste Runde des Rennens.

17. Runde: Mit zwei Sekunden Vorsprung sichert sich Aldeguer mit seinen ersten Moto2-Sieg auch seinen ersten GP-Sieg überhaupt, Canet wird zweiter vor Acosta. Dieser übernimmt mit seinem dritten Platz die WM-Führung und zieht noch in der Auslaufrunde fahrend seinen linken Stiefel aus, um die Schmerzen in seinem verletzten Fuss zu lindern. Bei der Einfahrt in den Parc Fermé baut Sieger Aldeguer vor lauter Freude einen harmlosen Sturz.

Moto2-Ergebnis, Silerstone (6. August):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 Rdn in 35:37,758 min

2. Canet, Kalex, +2,546 sec

3. Acosta, Kalex, + 3,883

4. Roberts, Kalex, +6,460

5. Gonzalez, Boscoscuro, + 7,162

6. Baltus, Kalex, +7,574

7. Lowes, Kalex, + 7,623

8. Ogura, Kalex, + 9,138

9. Chantra, Kalex, +12,280

10. Arbolino, Kalex, +13,094

11. Alcoba, Kalex, + 16,571

12. Vietti, Kalex, + 16,708

13. Salac, Kalex, +16,828

14. Arenas, Kalex, +18,835

15. Binder, Kalex, +29,061

16. Tulovic, Kalex, + 29,556

17. Bengsneyder, Kalex, +38,437

18. Escrig, Forward, +40,838

19. Ramirez, Forward, +42,853

20. Van den Goorbergh, Kalex, +45,139

21. Guevara, Kalex, +65,750

22. Nozane, Kalex, +70,688

WM-Stand nach 9 von 20 Rennen:

1. Acosta 156. 2. Arbolino 154 Punkte. 3. Dixon 104. 4. Canet 96. 5. Lopez 92. 6. Salac 75. 7. Aldeguer 74. 8. Lowes 67. 9. Chantra 66. 10. Gonzalez 63. 11. Vietti 55. 12. Arenas 43. 13. Ogura 39. 14. Garcia 37. 15. Baltus 34. 16. J. Alcoba 28. 17. Roberts 27. 18. Bendsneyder 18. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 8. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 220. 2. Boscoscuro 124.

Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 221. 2. Red Bull KTM Ajo 199. 3. Beta Tool SpeedUp 166. 4. Pons Wegow Los40, 133. 5. Idemitsu Honda Team Asia 105. 6. Tensite GASGAS Aspar 104. 7. QJMOTOR Gresini Racing 103. 8. Correos Prepago Yamaha VR46, 63. 9. Fantic Racing 55. 10. Italtrans Racing 35. 11. Fieten Oli Racing GP 34. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 19. Pertamina Mandalika SAG Team 18.