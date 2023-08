Tony Arbolino: «Überzeugt, wieder kämpfen zu können»

Der Britische Grand Prix war für Tony Arbolino ein Dämpfer im Moto2-Titelkampf, die Bestzeit beim anschließenden Montag-Test gab dem Kalex-Piloten aus dem Elf Marc VDS Racing Team aber wieder Auftrieb.

Am Sonntag kam Tony Arbolino nicht über Platz 10 hinaus. Weil Pedro Acosta gleichzeitig als Dritter auf dem Podest stand, übernahm der 19-jährige Spanier auch die Spitze der WM-Tabelle – zwei Punkten trennen die beiden nach neun von 20 Grand Prix.

Arbolino war die Enttäuschung nach dem Rennen natürlich anzusehen, gleichzeitig betonte er: «Wir haben im Rennen gepusht und wir werden auch in den nächsten Monaten pushen. Ich habe das Gefühl, dass gute Momente folgen werden. Ich war jetzt zwei Rennen nicht auf dem Podest, aber es ist, wie es ist. Wir müssen es akzeptieren und arbeiten.»

Während das Red Bull KTM Ajo Team am Montag auf den offiziellen Testtag verzichtete, nutzte Arbolino mit dem Elf Marc VDS Racing Team dann die drei Test-Sessions auch, um intensiv zu arbeiten.

«Es war ein langer und anstrengender Tag, weil wir viele Dinge getestet haben, aber ich muss sagen, dass wir mit einem sehr positiven Gefühl aufgehört haben. Ich habe mich auf dem Motorrad wirklich stark gefühlt, in der letzten Session haben wir einen sehr guten Schritt gemacht und jetzt kann ich es kaum erwarten, nach Österreich zu kommen», unterstrich Tony.

Zum Abschluss des Montag-Tests fuhr Arbolino mit einer 2:04,894 min auch die Tagesbestzeit. Im Vergleich dazu war Fermin Aldeguers schnellste Rennrunde am Sonntag eine 2:04,956 min.

Der 23-jährige Italiener hatte dann auch eine Botschaft für seinen abwesenden Titelrivalen parat: «Ich bin voll überzeugt, dass wir nun für die zweite Saisonhälfte bereit sind und wieder in jedem Rennen in den Kampf an der Spitze eingreifen können.»

Montag-Test Moto2, Silverstone, kombinierte Zeiten (7. August):

1. Arbolino, Kalex, 2:04,894 min

2. Gonzalez, Kalex, + 0,017 sec

3. Canet, Kalex, + 0,191

4. Lowes, Kalex, + 0,203

5. Bendsneyder, Kalex, + 0,241

6. Escrig, Forward, + 0,569

7. Tulovic, Kalex, + 0,650

8. Vietti, Kalex, + 0,802

9. Darryn Binder, Kalex, + 0,803

10. Garcia, Kalex, + 0,848

11. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,901

12. Baltus, Kalex, + 0,927

13. Gomez, Kalex, + 1,221

14. Ramirez, Forward, + 1,310

15. Nozane, Kalex, + 2,643

16. Skinner, Kalex, + 2,947

17. Giannini, Forward, + 6,592

Moto2-Ergebnis, Silverstone (6. August):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 Rdn in 35:37,758 min

2. Canet, Kalex, +2,546 sec

3. Acosta, Kalex, + 3,883

4. Roberts, Kalex, +6,460

5. Gonzalez, Boscoscuro, + 7,162

6. Baltus, Kalex, +7,574

7. Lowes, Kalex, + 7,623

8. Ogura, Kalex, + 9,138

9. Chantra, Kalex, +12,280

10. Arbolino, Kalex, +13,094

11. Alcoba, Kalex, + 16,571

12. Vietti, Kalex, + 16,708

13. Salac, Kalex, +16,828

14. Arenas, Kalex, +18,835

15. Binder, Kalex, +29,061

16. Tulovic, Kalex, + 29,556

17. Bengsneyder, Kalex, +38,437

18. Escrig, Forward, +40,838

19. Ramirez, Forward, +42,853

20. Van den Goorbergh, Kalex, +45,139

21. Guevara, Kalex, +65,750

22. Nozane, Kalex, +70,688

WM-Stand nach 9 von 20 Rennen:

1. Acosta 156. 2. Arbolino 154 Punkte. 3. Dixon 104. 4. Canet 96. 5. Lopez 92. 6. Salac 75. 7. Aldeguer 74. 8. Lowes 67. 9. Chantra 66. 10. Gonzalez 63. 11. Vietti 55. 12. Arenas 43. 13. Ogura 39. 14. Garcia 37. 15. Baltus 34. 16. J. Alcoba 28. 17. Roberts 27. 18. Bendsneyder 18. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 8. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 220. 2. Boscoscuro 124.

Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 221. 2. Red Bull KTM Ajo 199. 3. Beta Tool SpeedUp 166. 4. Pons Wegow Los40, 133. 5. Idemitsu Honda Team Asia 105. 6. Tensite GASGAS Aspar 104. 7. QJMOTOR Gresini Racing 103. 8. Correos Prepago Yamaha VR46, 63. 9. Fantic Racing 55. 10. Italtrans Racing 35. 11. Fieten Oli Racing GP 34. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 19. Pertamina Mandalika SAG Team 18.