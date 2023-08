Lukas Tulovic (18.) in Q2: «Perfekte Teamstrategie»

Lukas Tulovic gelang am Samstag auf dem Red Bull Ring der Sprung ins Qualifying 2. Zwar konnte sich der Deutsche aus dem Liqui Moly Intact GP Team anschließend nicht mehr steigern, dennoch zog er eine positive Bilanz.

Nach einem schwierigen Trainingsfreitag gelang Lukas Tulovic am Samstagmorgen auf dem Red Bull Ring eine ordentliche Steigerung. Als 22. verpasste es der Deutsche aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team dennoch, sich auf direktem Weg für Q2 zu qualifizieren.

Doch davon ließ sich der 23-jährige Eberbacher nicht entmutigen und schaffte es mit einer beherzten letzten Runde im ersten Zeittraining auf Platz 2. Auf den Trainingsschnellsten Sergio Garcia (Pons Team) büßte er dabei gerade einmal 0,071 sec ein.

«Es war ein sehr positiver Tag, an dem wir einen großen Fortschritt gemacht haben. Auch das Gefühl für das Motorrad war deutlich besser. Das hat es uns ermöglicht, im dritten Training eine deutliche Steigerung zu erzielen», holte Tulovic aus und ergänzte: «Im Q1 haben wir noch einmal einen zweiten Hinterreifen eingesetzt, das war vom Team eine perfekte Strategie, die mir das Weiterkommen ins Q2 ermöglicht hat.»

Doch dort zeigte der Kalex-Fahrer eine unauffällige Session, in der er sich «leider nicht noch einmal verbessern» konnte. Tulovic wird seinen 30. Moto2-Start am Sonntag daher von Startplatz 18 in Angriff nehmen. «Ich konnte mich im Q2 leider nicht noch einmal verbessern. Im Qualifying war es im Vergleich zum Vormittag heißer, wodurch es schwieriger war, schnelle Rundenzeiten zu fahren und sich zu steigern. Das ist ärgerlich, da wir sicherlich drei bis vier Positionen weiter vorne hätten stehen können. Dennoch glaube ich, dass wir in der Lage sind, am Sonntag ein solides Rennen zu fahren.»

Moto2-Ergebnis, Spielberg, Q2 (19. August.):

1. Acosta, Kalex, 1:34,040 min

2. Ogura, Kalex, + 0,271 sec

3. Vietti, Kalex, + 0,405

4. Dixon, Kalex, + 0,492

5. Chantra, Kalex, + 0,550

6. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,599

7. Arbolino, Kalex, + 0,688

8. Arenas, Kalex, + 0,697

9. Gonzalez, Kalex, + 0,817

10. Canet, Kalex, + 0,819

11. López, Boscoscuro, + 1,005

12. Salac, Kalex, + 1,008

13. V./d. Goorbergh, Kalex, + 1,042

14. Lowes, Boscoscuro, + 1,157



Ferner:

18. Tulovic, Kalex, + 1,636

Moto3-Ergebnisse Q2, Spielberg (19. August):

1. Veijer, Husqvarna, 1:41,486 min

2. Holgado, KTM, + 0,057 sec

3. Öncü, KTM, + 0,105

4. Masia, Honda, + 0,204

5. Rueda, KTM, + 0,309

6. Rossi, Honda, + 0,422

7. Alonso, GASGAS, + 0,463

8. Sasaki, Husqvarna, + 0,475

9. Kelso, CFMOTO, + 0,486

10. Munoz, KTM, + 0,607