Spielberg: Acosta nach Sturz auf Pole, Tulovic 18.

Trotz eines Sturzes im Qualifying startet Pedro Acosta am Sonntag in der Moto2-Klasse von der Pole-Position

Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) bewies im Moto2-Qualifying in Spielberg Nervenstärke und sicherte sich seine dritte Pole-Position der Saison. Lukas Tulovic schaffte den Sprung ins Qualifying 2 und wurde schließlich 18.

Am Samstagmorgen stellte Pedro Acosta auf dem Red Bull Ring einen neuen Moto2-Rundenrekord auf und ging somit als Schnellster der Trainingssitzungen in das Qualifying am Nachmittag.

Der Red Bull KTM Ajo-Jungstar umrundete die 4,348 km lange Piste in 1:33,523 min und war damit knapp eine halbe Sekunde schneller als Ai Ogura (Honda Team Asia) bei seiner Rekordrunde 2022. Hinter Acosta komplettierten Somkiat Chantra und Ogura die Top-3. Acostas WM-Rivale Tony Arbolino (Marc VDS) schaffte trotz eines Sturzes im FP3 als Achter noch den direkten Sprung ins Q2.

Lukas Tulovic (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) hingegen musste im ersten Qualifying antreten, wo dem Deutschen im letzten Moment eine Zeit von 1:35,150 min gelang, die ihn auf Position 2 und somit ins Q2 beförderte. In den Top-4 des ersten Qualifyings lagen neben Tulovic außerdem Sergio Garcia (Pons Team), Dennis Foggia (Italtrans) sowie Tulovics Teamkollege Darryn Binder, die somit allesamt in den Kampf um die Pole-Position einziehen durften.

Dieser begann bei 28 Grad Außen- sowie 32 Grad Asphalttemperatur und wurde durch Silverstone-Sieger Fermin Aldeguer (Boscoscuro) eingeläutet. Ein frühes Drama ereignete sich derweilen für WM-Leader Pedro Acosta, der in seiner ersten fliegenden Runde in Kurve 2 zu Sturz kam, seine Kalex aber wieder aufheben und die Box ansteuern konnte. Kurz darauf erwischte es an gleicher Stelle auch Aron Canet (Pons Team), der zuvor auf Position 5 vorgefahren war.

Nach dem ersten Zeitenangriff lagen Celestino Vietti (1:34,445 min), Chantra (+ 0,308 sec), Jake Dixon (+ 0,330), Arbolino (+ 0,359) und Ogura (+ 0,389) vorn. Letzterer übernahm fünf Minuten vor Schluss die Führung, während Acosta wieder auf die Strecke ging. Der Spanier nutzte seine erste gezeitete Runde dazu, um sich 0,360 sec vor Ogura in Führung zu setzen.

Eine Minute vor Schluss stürzte Sam Lowes in Kurve 10. Aufgrund der daraus resultierenden gelben Flagge wurden sowohl die schnellen Rundenzeiten von Acosta als auch von Dixon gestrichen. Kurz darauf ging Alonso López (Boscoscuro) in Kurve 1 zu Boden, wodurch Acostas Bestzeit bis zum Schluss Bestand hatte. Der 19-Jährige feierte damit seine dritte Pole-Position der Saison und hat mit Arbolino auf Startplatz 7 gute Chancen, seinen WM-Vorsprung am Sonntag weiter auszubauen.

Neben Acosta in Reihe 1 starten Ai Ogura und Celestino Vietti. Lukas Tulovic kam Ende nicht über Platz 18 hinaus.

Moto2-Ergebnis, Spielberg, Q2 (19. August.):

1. Acosta, Kalex, 1:34,040 min

2. Ogura, Kalex, + 0,271 sec

3. Vietti, Kalex, + 0,405

4. Dixon, Kalex, + 0,492

5. Chantra, Kalex, + 0,550

6. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,599

7. Arbolino, Kalex, + 0,688

8. Arenas, Kalex, + 0,697

9. Gonzalez, Kalex, + 0,817

10. Canet, Kalex, + 0,819

11. López, Boscoscuro, + 1,005

12. Salac, Kalex, + 1,008

13. V./d. Goorbergh, Kalex, + 1,042

14. Lowes, Boscoscuro, + 1,157



Ferner:

18. Tulovic, Kalex, + 1,636

Moto3-Ergebnisse Q2, Spielberg (19. August):

1. Veijer, Husqvarna, 1:41,486 min

2. Holgado, KTM, + 0,057 sec

3. Öncü, KTM, + 0,105

4. Masia, Honda, + 0,204

5. Rueda, KTM, + 0,309

6. Rossi, Honda, + 0,422

7. Alonso, GASGAS, + 0,463

8. Sasaki, Husqvarna, + 0,475

9. Kelso, CFMOTO, + 0,486

10. Munoz, KTM, + 0,607