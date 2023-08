Befreiungsschlag für Celestino Vietti (1.): Endlich!

Nach 441 mühsamen Tagen kehrte Celestino Vietti (Kalex) am Sonntag auf dem Red Bull Ring von Spielberg auf die Siegerstraße zurück und ließ gleichzeitig erstmals Fantic Racing in der Moto2-WM jubeln.

Celestino Vietti stahl ausgerechnet beim KTM-Heimspiel Ajo-Star Pedro Acosta die Show und fuhr erstmals seit seinem Sieg beim letztjährigen Catalunya-GP am 5. Juni 2022 wieder auf das Podest. «Nach der Zieldurchfahrt habe ich nur gedacht: ‚Endlich!‘ Ehrlich gesagt, es war emotional», gestand der 21-jährige Italiener, der von seinen VR46-Trainingskollegen um MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia frenetisch bejubelt wurde.

«Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Siege meiner Karriere. Seit dem Catalunya-GP im Vorjahr haben wir kein gutes Ergebnis erzielt. Wir hatten große Schwierigkeiten», blickte Vietti auf seine lange Durststrecke zurück.

2022 gewann der VR46-Schützling drei der ersten neun Rennen und stand zwei weitere Male auf dem Podest. Er führte die WM bis in den Sommer an, sogar ein MotoGP-Aufstieg war damals Thema. In der zweiten Saisonhälfte gelang «Cele» dann jedoch kein einziges Top-5-Ergebnis mehr. Stattdessen häufte er in den letzten acht Rennen gleich sechs Nuller an. In der Endabrechnung stürzte er bis auf den siebten WM-Rang ab.

Auch in Spielberg fabrizierte Vietti vor einem Jahr einen Sturz. Eigentlich ist der Red Bull Ring aber ein gutes Pflaster für den Italiener, auf dem er 2020 auch seinen Debütsieg in der Moto3-WM feierte. «Wir wussten, dass die Strecke uns entgegenkommen würde», bestätigte er. «Wir haben dann viel gearbeitet, um den Vorderreifen gut zu managen. Die Temperaturen sind immer weiter angestiegen und wir wussten, dass der Sonntag der wichtigste Tag sein würde. Wir haben also versucht, gut mit der Front umzugehen.»

«Als ich gesehen habe, dass ich Zehntel für Zehntel auf Pedro aufgeholt habe, habe ich mir gesagt: ‚Du hast dieses Mal nichts zu verlieren.‘ Ich habe es versucht – und das war das Ergebnis», strahlte Vietti, der für den ersten Moto2-Sieg in Fantic-Farben sorgte, nachdem die italienische Marke das Moto2-Team von VR46 vor dieser Saison übernommen hatte.

«Meine Mannschaft und auch ein bisschen ich haben hart und gut gearbeitet. Das ist jetzt für uns und für mich, ich bin sehr glücklich, wir verdienen dieses Ergebnis», unterstrich der Spielberg-Sieger.

Moto2-Ergebnis, Spielberg (20. August):

1. Vietti, Kalex, 23 Rdn in 36:25,093 min

2. Acosta, Kalex, + 1,435 sec

3. Ogura, Kalex, + 5,189

4. Dixon, Kalex, + 6,145

5. Chantra, Kalex + 8,635

6. Arbolino, Kalex, + 14,054

7. Salac, Kalex, + 14,492

8. Garcia, Kalex, + 16,445

9. Aldeguer, Boscoscuro, + 17,178

10. Tulovic, Kalex, + 35,361

11. Foggia, Kalex, + 37,855

12. Alcoba, Kalex, + 39,551

13. Guevara, Kalex, + 40,213

14. Ramirez, Kalex, + 40,410

15. Bendsneyder, Kalex, + 41,098

16. Gomez, Kalex, + 43,446

17. Surra, Forward, + 45,018

18. Skinner, Kalex, + 47,622

19. Rato, Kalex, + 49,861

20. Nozane, Kalex, + 57,039

21. Lopez, Boscoscuro, + 1:09,264 min

Moto2-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Acosta, 176 Punkte. 2. Arbolino 164 Punkte. 3. Dixon 117. 4. Canet 96. 5. Lopez 92. 6. Salac 84. 7. Aldeguer 81. 8. Vietti 80. 9. Chantra 77. 10. Lowes 67. 11. Gonzalez 63. 12. Ogura 55. 13. Garcia 45. 14. Arenas 43. 15. Baltus 34. 16. J. Alcoba 32. 17. Roberts 27. 18. Bendsneyder 19. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 13. 21. Tulovic 12. 22. Pasini 5. 23. Guevera 3. 24. Ramirez 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 245. 2. Boscoscuro 131.



Team-WM

1. Elf Marc VDS Racing 231. 2. Red Bull KTM Ajo 219. 3. GAG SpeedUp 173. 4. Pons Wegow Los40, 141. 5. Idemitsu Honda Team Asia 132. 6. Autosolar GASGAS Aspar 120. 7. QJMOTOR Gresini Racing 116. 8. Fantic Racing 80. 9. Correos Prepago Yamaha VR46, 63. 10. Italtrans Racing 40. 11. Fieten Oli Racing GP 34. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 25. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 19. 14. Onlyfans American Racing 2.