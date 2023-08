American Racing: Wurde Rookie Sean Kelly ausgebootet?

Beim Moto2-Rennstall American Racing sollen amerikanische Talente ausgebildet werden. Doch jetzt fahren dort ein Brite und ein Spanier.

Das nicht gerade mit vielen Sponsoren gesegnete Onlyfans American Racing Team wird von der Dorna und vom Selektions-Komitee seit Jahren in der Moto2-WM gehalten, weil es sich zur Aufgabe gemacht hat, amerikanischen Nachwuchs in den GP-Sport zu bringen.

Aber nach Fahrern wie Josh Herrin, Joe Roberts und Cameron Beaubier ist nun offenbar auch die Zusammenarbeit mit Sean Dylan Kelly (SDK) beendet worden. Der junge Amerikaner hat sich nämlich längst von seinen Verletzungen erholt, war für den Österreich-GP fit, wurde aber dort vom bisherigen Forward-Fahrer Marcos Ramirez ersetzt.

Der 21-jährige Kelly (er kommt aus Hollywood) zeigte aber schon vor dem Event in Spielberg auf seinen Social Media-Kanälen, dass er wieder mit seiner 600er trainierte. «Es fühlt sich verdammt gut an, wieder auf zwei Rädern unterwegs zu sein. Es war sehr schön, erstmals seit 2018 wieder in Mora zu fahren», postete er zum Beispiel am 10. August. «Es waren lange fünfeineinhalb Wochen, bis mein Unterarm wieder in Ordnung kam. Endlich.»

Die Dorna bemüht sich seit Jahren, die Startfelder internationaler zu gestalten, mit Nordeuropäern, Briten, Südamerikanern, Nordamerikanern, Fahrern aus dem deutschsprachigen Raum sowie Japanern und so weiter, um die Übermacht aus Südeuropa (Spanier und Italiener) etwas einzudämmen.

«Aber diese Aufgabe ist sehr herausfordernd, weil die Teams und Sponsoren sehr kurzfristige Resultate sehen wollen», stellte ein Funktionär auf Anfrage von SPEEDWEEK.com fest.

American-Racing-Teambesitzer Eitan Butpul hat 2018 die zwei Moto2-Plätze des Schweizer CGBM-Chefs Fred Corminboeuf übernommen und seither mit Fahrern wie Roberts und Beaubier (er kehrte Ende 2022 in die US-Superbike-Meisterschaft zurück) einzelne Erfolge errungen.

Das Team wird die restlichen Rennen aller Voraussicht nach mit dem Briten Rory Skinner (bisher 2023 noch ohne Punkte) und dem Spanier Marcos Ramirez (Platz 14 in Spielberg) bestreiten. Sean Dylan Kelly kam zum Österreich-GP und musste empört zusehen, wie seine Kalex von Ramirez gefahren wurde.

Moto2-Ergebnis, Spielberg (20. August):

1. Vietti, Kalex, 23 Rdn in 36:25,093 min

2. Acosta, Kalex, + 1,435 sec

3. Ogura, Kalex, + 5,189

4. Dixon, Kalex, + 6,145

5. Chantra, Kalex + 8,635

6. Arbolino, Kalex, + 14,054

7. Salac, Kalex, + 14,492

8. Garcia, Kalex, + 16,445

9. Aldeguer, Boscoscuro, + 17,178

10. Tulovic, Kalex, + 35,361

11. Foggia, Kalex, + 37,855

12. Alcoba, Kalex, + 39,551

13. Guevara, Kalex, + 40,213

14. Ramirez, Kalex, + 40,410

15. Bendsneyder, Kalex, + 41,098

16. Gomez, Kalex, + 43,446

17. Surra, Forward, + 45,018

18. Skinner, Kalex, + 47,622

19. Rato, Kalex, + 49,861

20. Nozane, Kalex, + 57,039

21. Lopez, Boscoscuro, + 1:09,264 min

Moto2-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Acosta, 176 Punkte. 2. Arbolino 164 Punkte. 3. Dixon 117. 4. Canet 96. 5. Lopez 92. 6. Salac 84. 7. Aldeguer 81. 8. Vietti 80. 9. Chantra 77. 10. Lowes 67. 11. Gonzalez 63. 12. Ogura 55. 13. Garcia 45. 14. Arenas 43. 15. Baltus 34. 16. J. Alcoba 32. 17. Roberts 27. 18. Bendsneyder 19. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 13. 21. Tulovic 12. 22. Pasini 5. 23. Guevera 3. 24. Ramirez 2.

Konstrukteurs-WM

1. Kalex 245. 2. Boscoscuro 131.

Team-WM

1. Elf Marc VDS Racing 231. 2. Red Bull KTM Ajo 219. 3. GAG SpeedUp 173. 4. Pons Wegow Los40, 141. 5. Idemitsu Honda Team Asia 132. 6. Autosolar GASGAS Aspar 120. 7. QJMOTOR Gresini Racing 116. 8. Fantic Racing 80. 9. Correos Prepago Yamaha VR46, 63. 10. Italtrans Racing 40. 11. Fieten Oli Racing GP 34. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 25. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 19. 14. Onlyfans American Racing 2.