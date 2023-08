Celestino Vietti: Wechsel von Fantic zu Ajo

Aki Ajo hat seine zwei Fahrer für die Moto2-WM 2024 gefunden: Zu Rookie Deniz Öncü wird sich Spielberg-Sieger Celestino Vietti aus Rossis VR46 Riders Academy gesellen.

Das Red Bull KTM Ajo Team wird in der Moto2-WM 2024 mit zwei neuen Fahrern antreten. Denn WM-Leader Pedro Acosta (19) wird ins GASGAS Factory Racing Tech3 Team in die MotoGP-WM aufsteigen und Albert Arenas (26) muss sich ein neues Betätigungsfeld suchen, weil die erwartete Steigerung des Moto3-Weltmeisters von 2020 ausblieb.

Wie berichtet wird der 20-jährige Deniz Öncü, der zwei der letzten vier Moto3-Rennen gewonnen hat, im nächsten Jahr erstmals in der Moto2-WM auftreten. Weil dann schon ein Moto2-Neuling im Aufgebot von Aki Ajo ist, suchten die Verantwortlichen der Pierer Mobility AG einen Siegfahrer und Titelanwärter.

Laut Informationen von SPEEDWEEK.com sind sich die Pierer-Gruppe, Aki Ajo, die VR46 Riders Academy und Celestino Vietti nun einig. Der Rossi-Schüler gewann im Vorjahr drei der ersten neun Moto2-Rennen und kehrte in Spielberg erstmals seit dem Catalunya-GP im Juni 2022 auf die Siegerstraße zurück. Dabei bescherte er Fantic Racing den ersten GP-Sieg. Fantic hätte auch gerne mit dem 21-jährigen Italiener weitergemacht, erhielt aber eine Absage.

2024 ist Vietti im Moto2-Team von Ajo vorgesehen, für 2025 wurde ihm ein MotoGP-Platz in Aussicht gestellt. Denn die Pierer Mobility AG rechnet mit zwei zusätzlichen Plätzen von LCR, VR46 oder RNF.

Die Pierer-Gruppe verfügt über gute Kontakte zum VR46-Management, weil das Moto3-Team der Rossi-Truppe KTM-Bikes einsetzte. Übrigens fuhr «Cele» 2018 auf Phillip Island bei seinem erst zweiten GP-Einsatz als Dritter sensationell mit KTM auf das Moto3-Podest.

Ajo Motorsport weist eine bemerkenswerte GP-Bilanz auf: Öncü sorgte beim Österreich-GP für den total 120. GP-Sieg. Die Ajo-Schützlinge haben für 17 Siege in der 125er-WM gesorgt und für 47 in der Moto3 (hier alle auf KTM), dazu kommen 56 Moto2-GP-Erfolge, 14 auf echten KTM-Motorrädern (2017 bis 2019), der Rest auf Kalex. Dazu kommen noch zwei MotoE-Weltcup-Laufsiege, die jedoch nicht als GP-Siege gelten.

Dazu haben sich neun WM-Titelgewinne angesammelt, vier davon in der Moto2-Klasse: Johann Zarco 2015 und 2016, Remy Gardner 2021 und Augusto Fernández im Vorjahr. Dazu kommen die Vizetitel mit Miguel Oliveira (2018), Brad Binder (2019) und Raul Fernández (2021). In der Saison 2021 gewannen Gardner und Fernández ganze 13 Rennen (fünf Gardner, acht Fernández). In der laufenden Moto2-Saison hat Acosta zur Halbzeit zwölf Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Tony Arbolino (Elf Marc VDS).

Die WM-Titelgewinne von Ajo Motorsport

2008: 125 ccm, Mike di Meglio auf Derbi

2010: 125 ccm, Marc Márquez auf Derbi

2012: Moto3, Sandro Cortese auf KTM

2015: Moto2, Johann Zarco auf Kalex

2016: Moto2, Johann Zarco auf Kalex

2016: Moto3, Brad Binder auf KTM

2021: Moto3, Pedro Acosta auf KTM

2021: Moto2, Remy Gardner auf Kalex

2022: Moto2, Augusto Fernández auf Kalex