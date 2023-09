Pedro Acosta: Kein MotoGP-Test bis Ende November

Moto2-Titelanwärter Pedro Acosta (19) wird aller Voraussicht nach am Montag-Test in Misano (11. September) nicht teilnehmen.

Moto2-WM-Spitzenreiter Pedro Acosta steigt in der Pierer Mobility AG in die Königsklasse auf, er wird 2024 für das GASGAS Factory Racing Tech3-Team fahren. Sein Teamkollege wird entweder Pol Espargaró oder Augusto Fernández sein, die beiden GASGAS-Piloten bestreiten bei den nächsten Grand Prix ein Ausscheidungsrennen, das die Pierer-Gruppe keine zusätzlichen Teamplätze erhalten hat.

Bei KTM haben die Neulinge in den letzten Jahren oft schon vor dem ersten Wintertest in Valencia (er findet diesmal am Dienstag nach dem WM-Finale statt) Gelegenheit bekommen sich mit dem MotoGP-Motorrad anzufreunden. Brad Binder zum Beispiel nach dem Sachsenring-GP- im Simmer 2029 in Brünn, Remy Gardner und Raúl Fernández im September 2021 nach dem ersten der beiden Misano-GP auf dem Marco Simoncelli-Circuit.

Doch Red Bull-KTM-Ajo-Pilot Acosta liegt nach zehn von 20 Grand Prix nur zwölf Punkte vor Herausforderer Tony Arbolino aus dem Elf Marc VDS Racing Team. Nicht zuletzt deshalb wird Acosta für seinen ersten Ritt auf der RC16 bis 28. November warten müssen.

«Wir haben bis dahin noch keinen MotoGP-Test für Pedro geplant», erklärte KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com.