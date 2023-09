Montmeló: Zweiter Moto2-Sieg für Dixon, Tulovic 19.

Jake-Dixon gewinnt in Montmeló und bringt sich damit wieder in den Moto2-Titelkampf

In einem spannenden Moto2-Rennen in Barcelona besiegte Jake Dixon den Spanier Aron Canet im Kampf um den Sieg. WM-Leader Pedro Acosta musste derweilen ordentlich Federn lassen, baute seine WM-Führung aber dennoch aus.

Während Assen-Sieger Jake Dixon das Moto2-Rennen auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» von der Pole-Position anging, mussten sich die WM-Aspiranten von weiter hinten durch das Feld kämpfen. Red Bull KTM Ajo-Jungstar Pedro Acosta startete als Neunter aus der dritten Reihe, der WM-Zweite Tony Arbolino hatte es derweilen nur auf Startposition 20 geschafft. Zwei Plätze dahinter startete Lukas Tulovic (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) von Rang 22 in das 21-Runden-Rennen.

In der ersten Rennhälfte entwickelte sich ein Fünfkampf zwischen Aron Canet, Manuel Gonzalez, Jake Dixon, Pedro Acosta und Albert Arenas. Doch vier Runden vor Schluss bekam WM-Leader Acosta sichtliche Grip-Probleme, weshalb der Spanier deutlich an Boden.

An der Spitze verschafften sich unterdessen Canet und Dixon etwas Vorsprung, weshalb die beiden Kalex-Fahrer den Sieg am Ende unter sich ausmachten. Dixon bog als Führender in die letzte Kurve ein und verteidigte diese bis zum Zielstrich. Für den Briten war es nach Assen sein zweiter GP-Sieg, der ihn im WM-Kampf wieder näher an Arbolino und Acosta brachte. Denn während Acosta noch Rang 6 rettete, blieb Arbolino als 17. punktelos.

Canet musste sich wieder einmal mit Platz 2 zufriedengeben und verpasste damit erneut seinen ersten Moto2-Sieg. In seinen bisher 16 Podestplatzierungen wurde der 23-Jährige ganze zwölf Mal Zweiter. Lukas Tulovic schaffte es als 19. nicht in die Punkteränge.

So lief das Moto2-Rennen in Barcelona:

Start: Pole-Mann Jake Dixon gewinnt den Sprint zur ersten Kurve und führt vor Ai Ogura und Manuel Gonzalez. Lukas Tulovic wird in Kurve 2 weitgeschickt und fällt auf Rang 29 zurück. Tony Arbolino hat bereits neun Plätze gewonnen und liegt auf Position 11.



2. Runde: Dixon führt vor Gonzalez, Ogura und Aron Canet. Pedro Acosta erkämpft sich Platz 7 von Boscosuro-Ass Fermin Aldeguer. Gonzalez greift Dixon in Kurve 4 an, doch der Brite verteidigt die Führung.

3. Runde: Acosta dreht mit 1:44,384 min die schnellste Rennrunde und macht damit Jagd auf den Sechstplatzierten Sergio Garcia. Der Spanier attackiert unterdessen Ogura, der Fahrer des Honda Team Asia kann sich jedoch verteidigen.



4. Runde: Das Führungstrio, bestehend aus Dixon, Gonzalez und Canet, führt knapp eine Sekunde vor Alonso López (4.), Ogura (5.), Acosta (6.) und Garcia (7.).

5. Runde: Gonzalez schnappt sich beim Anbremsen auf Kurve 1 die Führung von Dixon, Canet dahinter in Lauerstellung. Kontakt zwischen Ogura und López, von dem Acosta profitiert und Platz 4 übernimmt. Ogura schickt Garcia in Kurve 12 weit und sichert sich damit Rang 7.



6. Runde: Tulovic kämpft sich auf Platz 20 zurück.

7. Runde: Garcia bremst sich in Kurve 1 wieder an Ogura vorbei. An der Spitze verteidigt Gonzalez die Führung vor Canet und Dixon. Arbolino unterläuft ein Fehler, der den Italiener auf Platz 15 zurückwirft.

8. Runde: Acosta schließt die Lücke zu den Führenden drei und verschafft sich somit einen Ein-Sekunden-Vorsprung auf seinen Teamkollegen Albert Arenas (5.). Ogura (7.) stellt sich in Kurve 5 innen bei López (8.) rein, was Garcia (6.) etwas Luft verschafft.

9. Runde: Senna Agius, Darryn Binders Ersatzmann im Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team, stürzt in Kurve 7. Spielberg-Sieger Celestino Vietti. (Fantic Racing) liegt als 17. außerhalb der Punkteränge.



10. Der Kampf um den Sieg entfacht zwischen Canet, der in Kurve 1 erstmals die Führung übernimmt sowie Gonzalez, Acosta und Dixon. Aron Canet macht an der Spitze ernst und führt eine halbe Sekunde vor Gonzalez, der zwei Zehntelsekunden Vorsprung auf Acosta und Dixon hat.

11. Runde: Acosta schnappt sich aus dem Windschatten beim Anbremsen auf Kurve 11 Gonzalez und schiebt sich auf Rang 2 vor. Der WM-Dritte Dixon kämpft um den Anschluss an das Führungstrio, während Arenas die Lücke zur Spitze langsam schließt.



12. Runde: Der Achtplatzierte Fermin Aldeguer (Boscoscuro) kassiert eine Long-Lap-Strafe wegen «track-limits»-Überschreitungen.

13. Runde: Canet verteidigt die Führung vor Acosta, während Dixon und Gonzalez um den verbleibenden Podestplatz kämpfen. Arbolino (17.) fällt weiter zurück.



14. Runde: Acosta greift Canet in Kurve 11 an, der Spanier kontert zwar, doch beim Anbremsen auf Kurve 12 hält Acosta die Innenlinie und übernimmt die Führung. Diese Kämpfe bringen Dixon, Gonzalez und Arenas wieder näher an das Spitzenduo heran.

15. Runde: Die Top-5 liegen innerhalb von acht Zehntelsekunden. Acosta fängt einen kleinen Highsider in Kurve 13 ab, verteidigt aber Platz 1.



16. Runde: Dixon schnappt sich Platz 2, Canet nur noch Dritter. Aldeguer muss seine Long-Lap-Runde wiederholen, da er diese nicht korrekt ausgeführt hat.

17. Runde: Canet presst sich in der letzten Kurve an Acosta vorbei und liegt wieder in Führung. Doch Acosta zögert nicht lang und holt sich aus dem Windschatten wieder Platz 1. Dabei erhält der Spanier jedoch eine «Track-limits»-Warnung. Acosta scheint größere Grip-Probleme zu haben und fällt innerhalb weniger Kurven bis auf Rang 5 zurück.

18. Runde: Canet führt vor Dixon, der in Kurve 1 weit geht. Arenas auf Platz 3 kann davon jedoch nicht profitieren, wodurch Dixon Rang 2 verteidigen kann. Dixon schnappt sich beim Anbremsen auf Kurve 11 die Führung, während Gonzalez Acosta auf Platz 4 delegiert.

19. Runde: Berührung zwischen Acosta und López, wodurch Acosta durch den Long-Lap muss und auf Rang 6 zurückfällt. López trifft es noch härter, der Boscoscuro-Pilot findet sich nur auf Position 8 wieder.



20. Runde: Dixon führt zwei Zehntelsekunden vor Canet, der acht Zehntelsekunden vor Arenas liegt. Rookie Garcia presst sich in Kurve 10 an Gonzalez vorbei und übernimmt Platz 4.

Letzte Runde: Dixon beginnt die finale Runde als Führender, doch Canet lässt sich nicht abschütteln. Ein Vorderradrutscher bei Canet verschafft Dixon in der letzten Kurve genug Luft, weshalb der Brite den Zielstrich letztlich 0,205 sec vor Canet überquert. Arenas holt als Dritter seinen ersten Moto2-Podestplatz. Acosta rettet am Ende Platz 6, während Arbolino als 17. leer ausgeht.

Moto2-Ergebnis, Montmeló (3. September):

1. Dixon, Kalex, 21 Rdn in 36:51,330 min

2. Canet, Kalex, + 0,205 sec

3. Arenas, Kalex, + 1,027

4. Garcia, Kalex, + 2,258

5. Gonzalez, Kalex + 2,662

6. Acosta, Kalex, + 3,664

7. Ogura, Kalex, + 4,239

8. López, Boscoscuro, + 4,314

9. Lowes, Kalex, + 4, 607

10. Vietti, Kalex, + 8,729

11. Roberts, Kalex, + 9,476

12. Baltus, Kalex, + 9,596

13. Aldeguer, Boscoscuro, + 9,821

14. Chantra, Kalex, + 10,970

15. Alcoba, Kalex, + 11,183

16. Ramirez, Kalex, + 11,315

17. Arbolino, Kalex, + 16,859

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 18,347

19. Tulovic, Kalex, + 25,537

20. Gomez, Kalex, + 25,788

Moto2-WM-Stand nach 11 von 20 Rennen:

1. Acosta 186. 2. Arbolino 164 Punkte. 3. Dixon 142. 4. Canet 116. 5. Lopez 100. 6. Vietti 86. Salac 84. 7. Aldeguer 84. 8. Salac 84. 9. Chantra 79. 10. Lowes 74. 11. Gonzalez 74. 12. Ogura 64. 13. Arenas 59. 14. Garcia 58. 15. Baltus 38. 16. J. Alcoba 33. 17. Roberts 32. 18. Bendsneyder 19. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 13. 21. Tulovic 12. 22. Pasini 5. 23. Guevera 3. 24. Ramirez 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 270. 2. Boscoscuro 139.



Team-WM

1.Red Bull KTM Ajo 245. 2. Elf Marc VDS Racing 238. 3. Beta Tools Speed Up 184. 4. Pons Wegow Los40, 174. 5. Asterius GASGAS Aspar 145. 6. Idemitsu Honda Team Asia 143. 7. QJMOTOR Gresini Racing 117. 8. Fantic Racing 86. 9. Correos Prepago Yamaha VR46, 74. 10. Italtrans Racing 45. 11. Fieten Oli Racing GP 38. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 25. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 19. 14. Onlyfans American Racing 2.