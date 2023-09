Montag-Test nach Catalunya-GP: Erstmals mit Pirelli

Im Anschluss an den Katalonien-GP sind die Teams aus den kleinen Klassen einen weiteren Tag auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» im Einsatz, um sich auf die große Neuerung der Saison 2024 einzustellen.

Im Juni wurde bekannt, dass Pirelli ab 2024 Dunlop als exklusiven Reifenlieferanten für die Klassen Moto3 und Moto2 ablösen wird. Der italienische Hersteller einigte sich mit der Dorna auf einen Drei-Jahres-Vertrag bis Ende 2026.

Übrigens: Auch der Red Bull MotoGP Rookies Cup wird nach der Saison 2023 mit Pirelli-Reifen ausgetragen, dazu die Moto3-Junioren-WM (JuniorGP), der European Talent Cup (ETC), der Idemitsu Asia Talent Cup und der Northern Talent Cup.

Pirelli greift für das GP-Engagement auf das bestehende Sortiment von Diablo-Slicks zurück, ganz nach dem Motto: «We sell what we race, we race what we sell.»

Zur kleinen GP-Klasse erklärte Giorgio Barbier, Motorcycle Racing Director von Pirelli: «Die geeigneten Moto3-Reifengrößen haben wir bereits in unserer Palette. Sie unterscheiden sich von denen der SSP300-Klasse, weil die Räder schmaler sind. 100/70.17" und 120/70.17" sind die Dimensionen, die wir bestimmt haben.»

In der Moto2-WM werden laut Kalex-Geschäftsführer Alex Baumgärtel momentan folgende Dimensionen gefahren: vorne 125/75-17" auf 3,75-Felge; hinten: 200/75-17" auf 6,00-Zoll-Felge.

Am heutigen Montag, 4. September bekommen die Moto2- und Moto3-Piloten in Montmeló erstmals die Gelegenheit, das neue Reifenmaterial zu testen.

Diese Teams nehmen am Pirelli-Test teil:

GASGAS Aspar Team Moto3

Red Bull KTM Ajo (Moto3 und Moto2)

Red Bull KTM Ajo

Red Bull KTM Tech3

Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Moto3 und Moto2)

Forward Team

Pertamina Mandalika SAG

Correos Prepago Yamaha VR46

Fieten Olie Racing

SpeedUp Racing

Onlyfans American Racing

Italtrans Racing Team

Fantic Racing

Honda Team Asia (Moto3 und Moto2)

Leopard Racing

Visiontrack Racing Team

Rivacold Sinpers

SIC58 Squadra Corse

Angeluss MTA Team

CIP Green Power

MT Helmets – MSi

CFMOTO Racing PrüstelGP

BOE Motorsports