Offiziell: Pirelli liefert Reifen für Moto2 und Moto3

Wie erwartet löst Pirelli ab 2024 Dunlop als exklusiven Reifenlieferanten für die Klassen Moto2 und Moto3 ab – mit Diablo-Superbike-Slicks. Dazu kommen die Nachwuchsserien im «Road to MotoGP»-Programm.

Eigentlich war die Bekanntgabe des neuen Alleinausrüsters für die kleinen GP-Klassen bereits am Assen-Wochenende erwartet worden, nun bestätige WM-Promoter Dorna am frühen Donnerstagabend schriftlich: «Pirelli wird der offizielle, exklusive Reifenlieferant für die Klassen Moto2 und Moto3 von 2024 bis inklusive 2026. Dieser neue Drei-Jahres-Vertrag wird derzeit finalisiert.»

Pirelli wird dafür auf die Palette an Diablo-Superbike-Slicks zurückgreifen – eine Entscheidung, die der Philosophie des italienischen Herstellers Rechnung trägt: «We sell what we race, we race what we sell» (zu Deutsch: «Wir verkaufen Produkte, mit denen wir Rennen fahren, und wir fahren Rennen mit Produkten, die wir verkaufen»).

Das Abkommen wird auch auf die «Road to MotoGP» ausgeweitet, Pirelli wird demnach auch die Reifen für die Serien JuniorGP, Idemitsu Asia Talent Cup, Northern Talent Cup und Red Bull MotoGP Rookies Cup liefern.

«Wir freuen uns sehr, Pirelli als alleinigen Reifenlieferanten für die Moto2 und Moto3 im Fahrerlager begrüßen zu dürfen», erklärte Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer der Dorna. «Diese Weltmeisterschaften sind das beste Beispiel im Motorsport für starke Nachwuchsklassen, die gleichzeitig in Bezug auf ihren sportlichen und kommerziellen Wert auch für sich alleine stehen. Daher freuen wir uns sehr, bei Pirelli auf so großes Interesse gestoßen zu sein und dieses Abkommen zu treffen. Einen neuen Partner willkommen zu heißen unterstreicht auch die starke Verbindung unseres Sports zur Industrie. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Pirelli in verschiedenen Bereichen, darunter Performance, Relevanz für die Straße und natürlich Nachhaltigkeit.»

Aldo Nicotera, Senior Vice-President und «Head of Moto and Cycling» bei Pirelli, ergänzte dazu: «Wir sind stolz, dass die Dorna uns für die nächsten drei Saisons als neuen Ausrüster für die Moto2 und Moto3 ausgewählt hat. Das ist eine weitere Bestätigung für unsere Position im Motorsport und ein klares Signal für die Anerkennung unserer Arbeit in der Superbike-WM. Mit diesem neuen Abkommen werden wir die jungen Motorradsport-Talente in die Top-Klassen der Superbike- und MotoGP-WM begleiten. Wir bleiben dabei unserer Philosophie treu, die uns über Jahre ausgezeichnet hat, und werden weiterhin Standard-Produkte verwenden, die auf dem Markt und für alle Motorradfahrer zum Kauf zur Verfügung stehen.»

Weitere Details zum Kontingent und dem genauen Typ der Reifen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.