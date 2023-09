Sandro und Alina Cortese: Das Baby ist da!

Am 27. April berichtete SPEEDWEEK.com, dass der zweifache Weltmeister Sandro Cortese und seine Alina ein Baby erwarten. Jetzt freuen sie sich über die Geburt von Carlotta Caterina.

Erfreuliche Neuigkeiten aus dem Hause Sandro Cortese: Lebensgefährtin Alina brachte nach dem Misano-GP die kleine Carlotta Caterina (3080 Gramm, 52 cm) zur Welt. Der Geburtstermin sollte nach Plan mit dem Misano-GP kollidieren, deshalb sagte der Schwabe zuerst seinen Einsatz als ServusTV-Experte ab. Als die Ärzte meinten, das freudige Ereignis (anfangs für 24.9. berechnet) werde sich noch um einige Tage verzögern, trat der Moto3-Weltmeister von 2012 (auf der Red Bull Ajo-KTM) und Supersport-Weltmeister von 2018 (auf Yamaha) die Reise an die Adria an.

«Die kleine Prinzessin hat gewartet, bis ich daheim war und ist am Mitwochabend auf die Welt gekommen», berichtete Sandro Cortese im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Es ist das schönste Gefühle, da ich je hatte. Einfach unbeschreiblich.»

Sandro Cortese (33) und seine Alina erfuhren von der Schwangerschaft bereits vor der Übersee-Reise des Berkheimers, der am Wochenende vom 14. bis 16. April für ServusTV auf dem «Circuit of The Americas» (COTA) als GP-Experte tätig war und danach beim Superbike-WM-Lauf in Assen/NL zum On-air-Team von ServusTV gehörte.

«Wir sind beide überglücklich, das ist unsere absolute Traumvorstellung», schilderte der siebenfache GP-Sieger. «Wir sind jetzt sechs Jahre zusammen und wollten unbedingt Nachwuchs. Der Geburtstermin hat sehr gut gepasst – vor den letzten Superbike-WM-Rennen», ergänzte Sandro Cortese. «Das ist alles sehr aufregend. Wir haben schon im April angefangen, das Kinderzimmer einzurichten und alles vorzubereiten. Das ist eine unheimlich schöne Zeit. Ich freue mich darauf, mit Alina jetzt eine kleine Familie gegründet zu haben.»