Lukas Tulovic (26.): «Am Ende leider zu weit weg»

Der Deutsche Lukas Tulovic (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) muss seinen ersten Indonesien-GP auf dem Mandalika International Street Circuit vom 26. Startplatz in Angriff nehmen.

«Am Ende sind wir heute leider doch zu weit weg», lautete das Fazit von Lukas Tulovic nach seinem Aus im Q1 am Samstag. Als Zwölfter dieser ersten Qualifying-Session fehlten ihm auf einen Q2-Einzug gut sechs Zehntelsekunden. Damit steht er beim Indonesien-GP nur auf Startplatz 12. «Wir haben uns heute am Morgen im Vergleich zu gestern eine Sekunde verbessert, das war sehr positiv. Es war aber wirklich alles sehr, sehr dicht beisammen.»

Tatsächlich lag beispielsweise die erste Startreihe im Q2 – angeführt von Pole-Setter Aron Canet – in gerade einmal 0,019 sec. WM-Leader Pedro Acosta belegte mit nur 0,043 sec Rückstand Platz 4.

«Ich habe ein paar Passagen, in denen ich mir schwertue, und andere Passagen, in denen ich sehr schnell bin. Es fehlt aber einfach noch ein bisschen, um das Ganze zusammenzupacken. Vor allem im letzten Sektor verliere ich viel zu viel Zeit», weiß Tulovic. «Die Set-up-Änderung, die wir im Qualifying ausprobiert haben, hat sich leider auch nicht ganz ausbezahlt. Hoffentlich finden wir für den Sonntag die richtige Lösung und zeigen dann eine gute Aufholjagd», ergänzte der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team.

Übrigens: Teamchef Jürgen Lingg deutete am Samstag im Interview mit den Kollegen von ServusTV an, dass mit dem Eberbacher 2024 noch eine Zusammenarbeit in der MotoE-WM zustande kommen könnte. Seinen Moto2-Platz verliert der aktuell einzige deutsche GP-Stammfahrer nach dieser Saison bekanntlich an Senna Agius.

Moto2-Ergebnis Q2, Mandalika (14.10.):

1. Canet, Kalex, 1:34,155 min

2. Gonzalez, Kalex, + 0,003 sec

3. Salac, Kalex, + 0,019

4. Acosta, Kalex, + 0,043

5. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,071

6. Chantra, Kalex, + 0,161

7. Dixon, Kalex, + 0,189

8. Lowes, Kalex, + 0,227

9. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,233

10. Arbolino, Kalex, + 0,256

11. Roberts, Kalex, + 0,374

12. Garcia, Kalex, + 0,418

13. Bendsneyder, Kalex, + 0,449

14. Arenas, Kalex, + 0,458

15. Alcoba, Kalex, + 0,619

16. Foggia, Kalex, + 0,633

17. Ramirez, Kalex, + 0,828

18. Lopez, Boscoscuro, + 0,929



Ferner:

19. Ogura, Kalex

26. Tulovic, Kalex