Liqui Moly Husqvarna Intact 2024: Aufstellung fixiert

Das Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team komplettiert seine WM-Teams für 2024 mit Tatsuki Suzuki (Moto3) und Senna Agius (Moto2), der den Platz von Lukas Tulovic übernehmen wird.

SPEEDWEEK.com-Leser wissen es bereits, nun ist es auch offiziell: Darryn Binder (25), der nach einem MotoGP-Jahr seine Rookie-Saison in der Moto2-WM bestreitet, wird auch 2024 für das Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team an den Start gehen. Seine besten Ergebnisse in der zweithöchsten Klasse sind bislang ein sechster Platz in Argentinien, ein siebter Platz in Indien und zuletzt Platz 10 in Japan. Der 23-jährige Eberbacher Lukas Tulovic, mit zwölf Punkten WM-23., muss seinen Platz dagegen räumen.

Da Moto3-Titelanwärter Ayumu Sasaki das deutsche Team für seinen Moto2-Aufstieg in Richtung Yamaha VR46 Master Camp verlässt, wird Senna Agius neuer Teamkollege von Darryn Binder. Der 18-jährige Australier, der aktuell die Moto2-EM anführt, wird aus dem eigenen Intact-Junior-Team in die Weltmeisterschaft befördert.

In der Moto3-Klasse hält Collin Veijer dem deutschen Rennstall die Treue. Der 18-jährige Niederländer zeigt bisher eine starke Debütsaison in der Weltmeisterschaft, fuhr in Spielberg auf die Pole-Position und kämpfe schon mehrfach um Podestplätze.

An seiner Seite wird der mit 26 Jahren routinierte Tatsuki Suzuki die Nachfolge von Sasaki antreten. Beim Japaner mit Wahlheimat in Italien stehen drei GP-Siege zu Buche. Er gewann auch in dieser Saison in Las Termas schon ein Rennen, musste im Juni allerdings eine Verletzungspause einlegen und bleib bei Leopard Racing als aktuell WM-15. insgesamt hinter den Erwartungen zurück.

«Wir sind sehr zufrieden mit den neu verpflichteten Fahrern und den neuen Gesichtern für 2024, denn es ist eine interessante Mischung aus bewährter Erfahrung und hervorragendem Potenzial», erklärte Jürgen Lingg, Teamchef und Teammanager für die Moto2-Klasse. «In der Moto2 wissen wir alle um Darryns Speed und seine tolle Mentalität. Wir sind dankbar, dass er ein weiteres Jahr für uns fahren wird, nachdem er in 2023 durch seine Verletzungen eine eher pechbehaftete Saison erlebt hat. Wir denken, dass er nächste Saison einen deutlichen Schritt machen kann. Wir sind sehr zuversichtlich, denn bei ihm passen wirklich viele Parameter, daher freuen wir uns jetzt schon, dass wir ein weiteres Jahr mit ihm zusammenarbeiten dürfen.»

«Senna wird unser Moto2-Rookie für 2024 sein, aber er hat dieses Jahr schon Moto2-Luft geschnuppert und seine Ergebnisse in Europa zeigen, dass er etwas Besonderes für diese Kategorie sein kann», ergänzte Lingg. «Er ist unser Nachwuchspilot aus der Moto2-Europameisterschaft und hat nächstes Wochenende in Aragón die Chance, den Europameistertitel für sich zu entscheiden, nachdem er fünf von sechs Rennen mit großem Vorsprung gewonnen hat. Er ist zuletzt bereits vier Mal als Ersatzfahrer für unsere verletzten Piloten in der Moto2-WM eingesprungen.»

«Wir haben diese Entscheidung zusammen mit unseren Hauptpartnern getroffen und freuen uns sehr, dass Senna mit uns nun auch den Schritt als Stammfahrer in die Weltmeisterschaft machen wird. Er ist gerade einmal 18 Jahre alt, was es sicher zu einer spannenden Herausforderung für ihn macht. Natürlich bekommt auch er die nötige Zeit, um sich auf Weltmeisterschaftsebene anzupassen, aber ich denke, er hat alles, was er dazu braucht. Wir sind uns sicher, dass er früher oder später gute Resultate einfahren wird, denn wir sehen in ihm viel Potenzial», begründete Lingg die Entscheidung.

Punkte gelangen Agius bei seinen vier Einsätzen als Ersatzfahrer in dieser WM-Saison allerdings noch keine.

Moto2-WM-Stand nach 14 von 20 Rennen:

1. Acosta, 252 Punkte. 2. Arbolino 202. 3. Dixon 159. 4. Canet 124. 5. Lopez 119. 6. Chantra 114. 7. Salac 108. 8. Vietti 106. 9. Gonzalez 104. 10. Ogura 95. 11. Aldeguer 88. 12. Garcia 76. 13. Lowes 74. 14. Arenas 61. 15. Roberts 60. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 33. 18. D. Binder 28. 19. Bendsneyder 22. 20. Ramirez 20. 21. Foggia 18. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Tulovic 12. 24. Pasini 11. 25. Guevara 8. 26. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 345 Punkte. 2. Boscoscuro 162. 3. Forward 1.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 313 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 276. 3. Idemitsu Honda Team Asia 209. 4. Beta Tools SpeedUp 207. 5. Pons Wegow Los40, 200. 6. Inde GASGAS Aspar 167. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8. Fantic Racing 106. 9. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 104. 10. Italtrans Racing 78. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 40. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 22. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.