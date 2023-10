Souveräner Sieg für Acosta – WM schon entschieden?

Beim 15. von 20. Moto2-WM-Rennen auf dem Mandalika Street Circuit triumphierte Red Bull-KTM-Ajo-Fahrer Pedro Acosta. Er liegt jetzt in der WM 65 Punkte vor Arbolino.

Für Pedro Acosta, der am Freitag im FP1 in Mandalika gleich in seiner zweiten fliegenden Runde gestürzt und nur auf dem letzten Platz gelandet war, ging es als nach Platz 4 im Qualifying (nur 0,043 sec hinter Canet) darum, seinen Titelgegner Tony Arbolino weiter in Schach zu halten und den 50-Punkte-Vorsprung beim 15. von 20 Grand Prix weiter auszubauen.

So sah das Moto2-Ergebnis im Q2 von Mandalika aus: 1. Canet, Kalex, 1:34,155 min. 2. Gonzalez, Kalex, + 0,003 sec. 3. Salac, Kalex, + 0,019. 4. Acosta, Kalex, + 0,043. 5. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,071. 6. Chantra, Kalex, + 0,161. 7. Dixon, Kalex, + 0,189. 8. Lowes, Kalex, + 0,227. 9. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,233. 10. Arbolino, Kalex, + 0,256. Der Japan-GP-Zweite Ogura brauste nur vom 19. Startplatz weg, er war am Samstag gestürzt und kam nicht ins Q2. Lukas Tulovic ging von Platz 26 ins Rennen über 22 Runden.

Ein Blick auf den WM-Stand: 1. Acosta 236 Punkte. 2. Arbolino 197. 3. Dixon 146. 4. Canet 116. 5. Lopez 116. 6. Vietti 106. 7. Salac 97. 8. Gonzalez 94. 9. Chantra 89. 10. Aldeguer 88. 11. Garcia 76. 12. Ogura 75.

Die spannende Frage: Kann der Spanier aus dem Sito-Pons-Team nach seiner fünften Moto2-Pole-Position und 16 Podestplätzen (12x Zweiter, 4x Dritter) endlich seinen ersten Moto2-WM-Lauf gewinnen? In der Moto3 hat er immerhin sechs GP-Siege errungen.

Acosta katapultierte sich gleich nach dem Start auf Platz 2 hinter Canet. Alonso schaffte den dritten Crash des Wochenendes, auch Surra purzelte vom Motorrad.

1. Runde: Acosta übernimmt die Führung vor Canet, Gonzalez. Arbolinbo, Aldeguer, Dixon, Chantra, Garcia, Roberts, D. Binder, Bendsneyder, v/d Goorbergh, 13. Lopez. und Baltus.

3. Runde: Acosta fährt eine halbe Sekunde schneller als Canet! der Pole-Setter liegt schon 0,512 sec zurück.

4. Runde: Acosta jetzt 0,610 sec vor Canet. Arbolino 0,4 sec dahinter an 3. Stelle. 4. Gonzalez. 5. Aldeguer. Ogura liegt nach seinem Long-Lap-Penalty nur an 19. Stelle.

5. Runde: Nozane stürzt. Auch Salac ist bereits ausgeschieden. Acosta jetzt 0,605 sec vor Canet. 3. Aldeguer. 4. Gonzalez. 5. Arbolino. Acosta würde damit seinen Vorsprung auf 64 Punkte ausbauen! 21. Tulovic.

8. Runde: Acosta dreht eine schnelle Runde nach der andern und hält sich jetzt 0,940 sec vor Canet. 3. Aldeguer. 4. Gonzalez. 5. Arbolino. 6. Dixon, der nur 0,1 sec hinter dem Vordermann liegt und attackiert. 7. Chantra. 8 . Garcia. 9. Roberts. 10. Lowes. – 23. Tulovic, + 18,4 sec.

9. Runde: v/d Goorbergh scheidet nach einem wilden Highsider aus.

10. Runde: Canet holt wieder auf, doch Acosta kontert und passiert 1,015 sec vor dem Spanier. Aldeguer 2,4 sec dahinter. 4. Gonzalez. 5. Arbolino. 6. Dixon. 7. Chantra. 8. Garcia. 9. Roberts. 10. Lowes. 11. Bendsneyder. 12. D. Binder. 17. Ogura, + 21,5 sec. 22. Tulovic, + 24,902 sec.

13. Runde: Acosta hat den Abstand zu Canet auf 1,394 sec vergrössert. Aldeguer 2 sec hinter Canet. 4. Gonzalez. 5. Arbolino, + 6,4 sec. Baltus an der Box.

14. Runde: Canet jetzt schon 1,774 sec hinter Leader Acosta zurück, er scheint den Kampf um den Sieg aufgegeben zu haben. Aldeguer setzt Canet unter Druck. Dixon kurz vor Arbolino, doch der Engländer patzt in Turn 16 und fällt wieder zurück.

16. Runde: Der fehlerlose Acosta blickt auf einen Vorsprung von 2,080 sec auf Canet. Man darf sich schon freuen, welche Ergebnisse der Ausnahmekönner 2024 im GASGAS-Tech3-Team neben Augusto Fernández zustande bringen wird.

17. Runde: Bendsneyder und Roberts streiten, der Niederländer wird in Turn 2 neben die Piste gedrängt. Roberts bleibt auf P9, Bendsneyder fällt auf P13 zurück.

18. Runde: Acosta jetzt 2,810 sec vor Canet. 3. Aldeguer nur 0,5 sec dahinter. 4. Gonzalez. 5. Arbolino. 6. Dixon. 7. Chantra. 8. Garcia. 9. Roberts. 10. Lowes. 11. Foggia. 12. D. Binder. 13. Bendsneyder.

20. Runde: Dixon hat Arbolino (er stürzte beinahe in Turn 4!) auf Platz 6 verdrängt. Aldeguer liegt schon 2 sec hinter Canet.

22. Runde: Acosta vergrössert den Abstand zu Canet auf 3 sec und gewinnt schließlich klar. Er liegt jetzt in der WM 65 Punkte vor Arbolino und könnte in Australien (22.10.) oder Thailand (29.10.) bereits Weltmeister werden.

Ergebnis Moto2-Rennen, Mandalika, 15.10.

1. Acosta, Kalex, 22 Rdn in 34:51,641 min (= 162,8 km/h)

2. Canet, Kalex, + 2,044 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 4,716

4. Dixon, Kalex, + 9,082

5. Gonzalez, Kalex, + 9,309

6. Arbolino, Kalex, + 11,721

7. Chantra, Kalex, + 13,181

8. Garcia, Kalex, + 15,095

9. Roberts, Kalex, + 18,296

10. Lowes, Kalex, + 19,165

11. Foggia, Kalex, + 19,589

12. Bendsneyder, Kalex, + 19,853

13. D. Binder, Kalex, + 19,986

14. Hada, Kalex, + 21,904

15. Arenas, Kalex, + 23,032

Ferner:

22. Tulovic, Kalex, + 42,548

Moto2-WM-Stand nach 15 von 20 Rennen:

1. Acosta, 277 Punkte. 2. Arbolino 212. 3. Dixon 172. 4. Canet 144. 5. Chantra 123. 6. Lopez 119. 7. Gonzalez 115. 8. Salac 108. 9. Vietti 106. 10. Aldeguer 104. 11. Ogura 95. 12. Garcia 84. 13. Lowes 80. 14. Roberts 67. 15. Arenas 62. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 33. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 26. 20. Foggia 23. 21. Ramirez 20. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Tulovic 12. 24. Pasini 11. 25. Guevara 8. 26. Hada 2. 27. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 370 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 178. 3. Forward 1.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 339 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 292. 3. Pons Wegow Los40, 228. 4. Beta Tools SpeedUp 223. 5. Idemitsu Honda Team Asia 218. 6. Inde GASGAS Aspar 180. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 115. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 90. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 28. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.