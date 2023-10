Lukas Tulovic (22.): «Habe die Zwangspause gespürt»

Für Lukas Tulovic endete am Sonntag in Mandalika ein zähes Wochenende punktelos. Den Fahrer des Liqui Moly Husqvarna Intact GP Teams bremste bei seinem Moto2-Comeback besonders seine physische Verfassung ein.

Knapp drei Wochen nachdem er sich beim Indien-GP Brüche am Schlüsselbein und am Mittelfußknochen zugezogen hatte, stieg Lukas Tulovic am Freitag des Indonesien-GP wieder auf seine Kalex des Liqui Moly Husqvarna Intact GP Teams.

Doch die Moto2-Rückkehr des 23-jährigen Deutschen verlief schleppend. Am Samstag scheiterte er am Einzug ins Q2 und musste sich daher mit Startplatz 26 zufriedengeben. Und auch der Start in das 22-Runden-Rennen entwickelte sich für den Eberbacher nicht optimal: «In der ersten Kurve hatte ich etwas Pech, da ich einem gestürzten Fahrer ausweichen musste», berichtete «Tulo», der die erste Runde an vorletzter Stelle beendete.

Tulovic rappelte sich wieder auf, jedoch erhielt seine Aufholjagd zur Rennmitte einen weiteren Dämpfer: «Ich habe dann die verlorenen Meter wieder gutgemacht, hatte dann jedoch einen super schnellen Highsider am Eingang von Kurve 7, der mich wieder Zeit gekostet hat.»

Im weiteren Rennverlauf kämpfte Tulovic zunehmend mit stumpfen Waffen, denn: «Danach habe ich die Auswirkungen der Zwangspause und der Verletzung gespürt. Dadurch, dass ich drei Wochen lang nicht trainieren konnte, war das letzte Renndrittel enorm anstrengend. Ich konnte das Bike nicht steuern wie ich wollte und habe nur noch versucht, das Rennen ins Ziel zu bringen. Dabei hat mir besonders der Fuß Schmerzen bereitet.»

Den Zielstrich überquerte der Deutsche 42,548 sec hinter Rennsieger Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) abgeschlagen als 22. Anschließend hielt er ernüchtert fest: «Nach der Verletzung war es natürlich nicht leicht, an dem anzuknüpfen, wo ich zuvor aufgehört habe. Wir haben uns kontinuierlich gesteigert, jedoch war das nicht genug. Der Abstand von einer Sekunde pro Runde auf die Spitze war zwar nicht groß, dennoch bin ich nur im hinteren Teil des Fahrerfeldes gelandet.»

In der Gesamtwertung sammelte Tulovic in den bisherigen 15 Moto2-Rennen zwölf Punkte und liegt damit auf WM-Rang 23.

Ergebnis Moto2-Rennen, Mandalika, 15.10.

1. Acosta, Kalex, 22 Rdn in 34:51,641 min (= 162,8 km/h)

2. Canet, Kalex, + 2,044 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 4,716

4. Dixon, Kalex, + 9,082

5. Gonzalez, Kalex, + 9,309

6. Arbolino, Kalex, + 11,721

7. Chantra, Kalex, + 13,181

8. Garcia, Kalex, + 15,095

9. Roberts, Kalex, + 18,296

10. Lowes, Kalex, + 19,165

11. Foggia, Kalex, + 19,589

12. Bendsneyder, Kalex, + 19,853

13. D. Binder, Kalex, + 19,986

14. Hada, Kalex, + 21,904

15. Arenas, Kalex, + 23,032



Ferner:

22. Tulovic, Kalex, + 42,548

Moto2-WM-Stand nach 15 von 20 Rennen:

1. Acosta, 277 Punkte. 2. Arbolino 212. 3. Dixon 172. 4. Canet 144. 5. Chantra 123. 6. Lopez 119. 7. Gonzalez 115. 8. Salac 108. 9. Vietti 106. 10. Aldeguer 104. 11. Ogura 95. 12. Garcia 84. 13. Lowes 80. 14. Roberts 67. 15. Arenas 62. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 33. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 26. 20. Foggia 23. 21. Ramirez 20. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Tulovic 12. 24. Pasini 11. 25. Guevara 8. 26. Hada 2. 27. Kelly 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 370 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 178. 3. Forward 1.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 339 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 292. 3. Pons Wegow Los40, 228. 4. Beta Tools SpeedUp 223. 5. Idemitsu Honda Team Asia 218. 6. Inde GASGAS Aspar 180. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 115. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 90. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 28. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.