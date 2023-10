Siebter Sieg: Pedro Acosta greift nach dem WM-Titel

Moto2-WM-Leader Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) fuhr in Indonesien seinen siebten Saisonsieg ein. Mit guter Strategie trotzte er den heißen Bedingungen und baute seine Führung Runde für Runde aus.

Der nächstjährige MotoGP-Pilot Pedro Acosta fuhr im Indonesien-GP in souveräner Manier seinen siebten Sieg der Saison ein. Damit stellte er einmal mehr unter Beweis, dass er bereit ist für die Königsklasse. Der Red Bull KTM Ajo Moto2-Fahrer sicherte sich bereits in der ersten Runde die Führung. «Das Tempo war in den ersten Runden sehr hoch», schilderte Acosta. «Es war sehr heiß, weswegen ich die Reifen von der ersten Runde an schonen musste. Als ich die Führung übernahm, konnte ich mein eigenes Tempo bis zum Ende gut beibehalten.»

Während der 22 Runden baute der Spanier seine Führung gegenüber Polesetter Aron Canet kontinuierlich aus. Trotz hohem Reifenverschleiß verbesserte Acosta seine Pace stetig und fuhr auch die schnellste Rennrunde. Am Ende überquerte der WM-Führende die Ziellinie mit einem Vorsprung von drei Sekunden auf Canet.

Acosta und sein Team stellten für das Rennen eine klare Strategie auf, denn das Wochenende begann für den Titelfavoriten mit Platz 4 im Zeittraining nicht optimal. «Es war Pedros Plan, bereits in den ersten Runden die Führung zu übernehmen», erklärte Teammanager Aki Ajo. «Wir wissen, dass es noch schwieriger ist, die Reifentemperatur zu kontrollieren, wenn man nicht vorne liegt.»

Indonesien verließ der Tabellenführende mit einem Vorsprung von 65 Punkten, Acosta kann die Meisterschaft bereits beim viertletzten Event Ende Oktober in Thailand eintüten. Damit das gelingt, muss der 19-Jährige nach dem Rennen in Buriram 75 Punkte oder mehr Vorsprung auf Tony Arbolino haben, der in Mandalika nur Sechster wurde. Doch zuvor kommt noch das Rennen in Australien am kommenden Sonntag.

Bisher hat Raúl Fernández 2021 als Rookie den Saisonrekord von acht Moto2-Siegen aufgestellt. Er übertraf damit den alten Rekord von Marc Márquez, der 2011 als Klassenneuling sieben Siege eroberte, den Titelkampf aber an Stefan Bradl (vier Saisonsiege) verlor.

Acosta kann bei den letzten fünf Grand Prix den zwei Jahre alten Rekord von Raúl Fernández noch einstellen oder überbieten.

Ergebnis Moto2-Rennen, Mandalika, 15.10.

1. Acosta, Kalex, 22 Rdn in 34:51,641 min (= 162,8 km/h)

2. Canet, Kalex, + 2,044 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 4,716

4. Dixon, Kalex, + 9,082

5. Gonzalez, Kalex, + 9,309

6. Arbolino, Kalex, + 11,721

7. Chantra, Kalex, + 13,181

8. Garcia, Kalex, + 15,095

9. Roberts, Kalex, + 18,296

10. Lowes, Kalex, + 19,165

11. Foggia, Kalex, + 19,589

12. Bendsneyder, Kalex, + 19,853

13. D. Binder, Kalex, + 19,986

14. Hada, Kalex, + 21,904

15. Arenas, Kalex, + 23,032



Ferner:

22. Tulovic, Kalex, + 42,548

Moto2-WM-Stand nach 15 von 20 Rennen:

1. Acosta, 277 Punkte. 2. Arbolino 212. 3. Dixon 172. 4. Canet 144. 5. Chantra 123. 6. Lopez 119. 7. Gonzalez 115. 8. Salac 108. 9. Vietti 106. 10. Aldeguer 104. 11. Ogura 95. 12. Garcia 84. 13. Lowes 80. 14. Roberts 67. 15. Arenas 62. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 33. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 26. 20. Foggia 23. 21. Ramirez 20. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Tulovic 12. 24. Pasini 11. 25. Guevara 8. 26. Hada 2. 27. Kelly 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 370 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 178. 3. Forward 1.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 339 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 292. 3. Pons Wegow Los40, 228. 4. Beta Tools SpeedUp 223. 5. Idemitsu Honda Team Asia 218. 6. Inde GASGAS Aspar 180. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 115. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 90. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 28. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.