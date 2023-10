Phillip Island, Q2: Aldeguer dominiert, Tulovic 24.

Lukas Tulovic in Phillip Island

Ein guter Tag für Boscoscuro: Aldeguer und López in Startreihe 1

Boscoscuro-Ass Fermin Aldeguer behielt auch im Moto2-Qualifying des Australien-GP die Nase vorn und sicherte sich die Pole-Position. Lukas Tulovic landete nach einem Strategiefehler nur auf Startplatz 24.

Fermin Aldeguer behielt beim Australien-GP bislang eine weiße Weste. Denn nach der Freitagsbestzeit sowie der schnellsten Runde im dritten freien Training fuhr der Boscoscuro-Pilot auch im Qualifying der Konkurrenz davon. Mit 1:31,888 min stellte der Spanier nicht nur einen neuen All-Time-Lap-Record auf, sondern distanzierte Aron Canet um 0,342 sec auf Rang 2. Die erste Reihe komplettierte Aldeguers Teamkollege Alonso López, der jedoch bereits 0,684 sec Rückstand auf den Pole-Mann hatte.

Während Aldeguer die dritte Pole-Position seiner Moto2-Karriere feierte, mussten sich die WM-Aspiranten Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) und Tony Arbolino (Marc VDS) mit den Plätzen 5 und 8 zufriedengeben.

Bei gerade einmal 18 Grad Außentemperatur brachte es die australische Piste am Samstagvormittag auf 32 Grad. Im Q1 sicherten sich Filip Salac (Gresini Racing), Celestino Vietti (Fantic Racing), Barry Baltus (RW Racing) sowie Zonta van den Goorbergh (RW Racing) ein Tickets für Q2. Lukas Tulovic aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team scheiterte hingegen in Q1 und wird den Australien-GP am Sonntag von Startplatz 24 angehen müssen.

«Im dritten freien Training haben wir einen ordentlichen Step gemacht. Ich habe mich gut gefühlt, dennoch hat zu viel für das direkte Weiterkommen ins Q2 gefehlt», hielt der 23-Jährige mit Blick auf die kombinierte Zeitenliste der freien Trainings fest. Jedoch konnte sich der Eberbacher anschließend nicht noch einmal verbessern, denn: «Wir haben am Bike eine größere Änderung vorgenommen, die jedoch leider nicht gut funktioniert hat. Ich habe mich im Qualifying dann nicht wirklich wohl gefühlt und konnte mich dadurch auch nicht noch einmal steigern.»

Moto2, Phillip Island, Ergebnis Q2 (21.10.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:31,888 min

2. Canet, Kalex, + 0,342 sec

3. Lopez, Boscoscuro, + 0,684

4. Roberts, Kalex, + 0,696

5. Acosta, Kalex, + 0,745

6. Dixon, Kalex, + 0,791

7. Garcia, Kalex, + 0,881

8. Arbolino, Kalex, + 1,000

9. Binder, Kalex, + 1,058

10. Gonzalez, Kalex, + 1,066

11. Ramirez, Kalex, + 1,164

12. Lowes, Kalex, + 1,182

13. Vietti, Kalex, + 1,408

14. Arenas, Kalex, + 1,451

15. Baltus, Kalex, + 1,475

16. Chantra, Kalex, + 1,482

17. vd Goorbergh, Kalex, + 1,673

18. Salac, Kalex, + 1,740



Ferner:

24. Tulovic, Kalex, 1:33,917 min

Moto3-Ergebnis Q2, Phillip Island (21.10.):

1. Sasaki, Husqvarna, 1:36,539 min

2. Kelso, CFMOTO, + 0,136 sec

3. Nepa, KTM, + 0,216

4. Moreira, KTM, + 0,321

5. Bertelle, Honda, + 0,439

6. Veijer, Husqvarna, + 0,469

7. Öncü, KTM, + 0,491

8. Alonso, GASGAS, + 0,607

9. Adrian Fernández, Honda, + 0,747

10. Perez, KTM, + 0,754

11. Holgado, KTM, + 0,764

12. Ortolá, KTM, + 0,839

13. Masia, KTM, + 0,860

14. Toba, Honda, + 0,926

15. Muñoz, KTM, + 0,974