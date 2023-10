Buriram: Aldeguer siegt – Pedro Acosta muss warten

Fermin Aldeguer triumphiert in Thailand

Beim 17. von 20. Moto2-WM-Läufen hatte Pedro Acosta die Chance, jüngster Moto2-Weltmeister der Geschichte zu werden. Aber Tony Arbolino verzögerte die Entscheidung durch Platz 4.

Beim Thailand-GP hätte die erste Titelentscheidung 2023 fallen können, denn in der Moto2-Weltmeisterschaft hielt Leader und Red Bull KTM-Ajo-Pilot Pedro Acosta (schon sieben Saisonsiege) beim nassen und nach neun Runden abgebrochenen Australien-GP trotz Sieg von Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing) einen Vorsprung von 56 Punkten.

Das bedeutet: Das Team von Aki Ajo hatte die Chance, auf dem Chang International Circuit den dritten Moto2-WM-Titel in Serie sicherzustellen, denn 2021 gewann ihn Remy Gardner, 2022 Augusto Fernández.

Acosta ist am heutigen Sonntag 19 Jahre und 157 Tage alt. Er wäre damit der jüngste Moto2 World Champion in der Geschichte dieser Kategorie, sie existiert seit 2010. Insgesamt wäre Pedro der zweitjüngste Weltmeister in der Mittelgewichtsklasse, die von 1949 bis 2009 mit 250-ccm-Maschinen ausgetragen wurde.

Jüngster 250-ccm-Weltmeister wurde Dani Pedrosa 2004 auf der Movistar-Honda mit 19 Jahren und 18 Tagen.

Pedro Acosta konnte den Titelgewinn nicht aus eigener Kraft schaffen, er brauchte dazu eine schwache Vorstellung von Arbolino, der als einziger Titelgegner übrig geblieben ist.

a) Acosta wird Weltmeister, wenn er gewinnt und Arbolino über Platz 10 nicht hinauskommt;

b) Acosta wird Weltmeister, wenn er auf Platz 2 landet und Arbolino nicht besser als auf Platz 15 abschneidet.

«Ich kann nicht mehr tun als auf Sieg zu fahren, den Rest habe ich nicht in meiner Hand», betonte Acosta vor dem Start.

Ein Blick auf die Quali-2-Ergebnisse, Buriram (28.10.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:35,371 min

2. Acosta, Kalex, + 0,177 sec

3. Arenas, Kalex, + 0,319

4. Canet, Kalex, + 0,339

5. Chantra, Kalex, + 0,417

6. Ramirez, Kalex, + 0,452

7. Lopez, Boscoscuro, + 0,557

8. Arbolino, Kalex, + 0,592

9. Dixon, Kalex, + 0,594

10. Roberts, Kalex, + 0,599

Pedro Acosta musste also 19 Punkte oder mehr als Arbolino einsammeln, um Weltmeister zu werden. Das Wetter sah bewölkt aus, es muss heute noch mit Regen gerechnet werden.

So lief das Rennen:

Nach dem Start übernahm Aldeguer die Führung vor Acosta und Ramirez, 4. Chantra vor Lopez und Arbolino. Guevara verbremste sich gewaltig in Kurve 1, er fiel auf Platz Platz 26 zurück!

1. Runde: Aldeguer führt vor Acosta (0,338 sec). 3. Ramirez. Canet bekommt «Double Long Lap» für Frühstart. Er liegt momentan auf P6. 9. Arbolino, + 3,316 sec.

2. Runde: Aldeguer auf P1 vor Acosta, + 0,625 sec. Hada gestürzt.

3. Runde:Aldeguer schon 0,7 sec vor Acosta. 3. Ramirez. 4. Chantra, dann Lopez, Canet, Vietti, Dixon. 9. Arbolino. 10. Gonzalez.

4. Runde: Canet absolviert die erste «long lap» und fällt auf P11 zurück.

5. Runde: Jake Dixon, der sich noch Hoffnungen auf den 3. WM-Rang macht, stürzt; auch Vietti purzelt zwei Kurven nach dem Kontakt mit Dixon.

6. Runde: Die Thai-Fans jubeln, denn Lokalmatador Chantra (2,2 sec hinter Pedro) jetzt auf Platz 3 hinter Aldeguer und Acosta, der jetzt 1,4 sec auf P1 verloren hat. 6. Arbolino. Van den Goorbergh bekommt «long lap penalty» für unverantwortliche Fahrweise.

8. Runde: Sergio Garcia stürzt. Acosta 1,6 sec hinter Leader Aldeguer.

10. Runde: Aldeguer führt 2,1 sec vor Acosta. 3. Chantra (+3,1 sec auf P2). 4. Ramirez. 5. Arbolino. 6. Lopez. 7. Arenas. 8. Gonzalez. 9. Ogura. 10. Guevera. 11. Canet. 12. Alcoba. 20. Tulovic, + 21,946 sec.

12. Runde: Acosta jetzt 2,9 sec hinter Aldeguer. 3. Chantra, 6,4 sec hinter Platz 1. 4. Ramirez. 5. Arbolino. Die WM bleibt also womöglich bis Sepang (12.11.) offen.

14. Runde: Acosta jetzt 3,1 sec hinter Aldeguer, der in der Zielkurve gepatzt hat.

15. Runde: Acosta nach einem Fehler von Aldeguer nur noch 2,1 sec zurück. 3. Chantra. 4. Arbolino. 5. Ramirez. 6. Arenas. 7. Ogura. 8. Lopez. 9. Gonzalez. 10. Guevara.

17. Runde: Aldeguer vergrössert den Abstand wieder auf 2,5 sec.

18. Runde: Aldeguer jetzt 2,7 sec vor Acosta. 3. Chantra. 4. Arbolino. 5. Ramirez. 6. Arenas. 7. Ogura, der in Kurve 3 wild slidet. 8. Lopez. 9. Gonzalez. 10. Guevara. 11. Canet. 12. Foggia. - ferner: 19. Tulovic, + 33,9 sec.

21. Runde: Aldeguer 3,6 sec vor Acosta.

22. Runde: Fermin Aldeguer siegt. Acosta geht mit 63 Punkten Vorsprung in die letzten drei Rennen. 75 Punkte sind noch zu vergeben.

Ergebnis Moto2-Rennen, Buriram, 29.10.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 Rdn in 35:20,880 min (170,0 km/h)

2. Acosta, Kalex, + 3,481 sec

3. Chantra, Kalex, + 9,794

4. Arbolino, Kalex, + 12,923

5. Ogura, Kalex, + 14,451

6. Ramirez, Kalex + 14,816

7. Arenas, Kalex, + 15,030

8. Lopez, Boscoscuro, + 18,360

9. Guevara, Kalex, + 19,798

10. Gonzalez, Kalex, + 20,564

11. Canet, Kalex, + 20,962

12. Foggia, Kalex, + 24.198

13. J. Alcoba, Kalex, + 25,593

14. Lowes, Kalex, + 26,526

15. D. Binder, Kalex, + 33,565

16. Bendsneyder, Kalex, + 33,716

17. Salac, Kalex, + 33,734

18. Baltus, Kalex, + 35,157

Ferner:

23. Tulovic Kalex, + 1:27,793 min

Out: v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Moto2-WM-Stand nach 17 von 20 Rennen:

1. Acosta 300,5 Punkte. 2. Arbolino 237,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 159. 5. Chantra 143,5. 6. Aldeguer 137. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Salac 108. 10. Ogura 106,5. 11. Vietti 106. 12. Garcia 84. 13. Lowes 82. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42,5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 402,5 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 372,5 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 319,5. 3. Beta Tools SpeedUp 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 1.