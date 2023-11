Lukas Tulovic (24.): Viel möglich, alles weggeworfen

Der Ärger und die Enttäuschung waren bei Lukas Tulovic und dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team am Sonntag in Sepang groß, als der Deutsche nach einem starken Start auf Platz 17 liegend stürzte.

Von Startplatz 24 arbeitete sich Lukas Tulovic in der Anfangsphase des Malaysia-GP gut nach vorne, ein Sturz warf ihn dann aber nach zur zwei Runden aussichtslos zurück. «Es ist sehr ärgerlich, denn mein Start war großartig und in der zweiten Kurve erkannte ich früh das Chaos, das sich zusammenbraute, weil alle wie irre innen reingestochen sind. Deshalb wählte ich die äußere Linie, was sich sehr gut auszahlte, denn ich kam bis auf Platz 17 vor.»

Zum Sturzhergang schilderte der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team: «Zur Hälfte der zweiten Runde hatte ich Hada vor mir, der am Limit war und überall Rutscher hatte. Also bereitete ich mein Überholmanöver in der Rechtskurve vor der Gegengerade vor, traf dort aber eine Bodenwelle und rutschte über das Vorderrad weg.»

«Es ist sehr schade, und es tut mir unglaublich leid für das Team, denn nach einem so starken Start und einer sehr guten Rennvorbereitung, was die Pace angeht, wäre heute viel möglich gewesen», seufzte der Eberbacher. «Ich möchte mich an dieser Stelle beim gesamten Team dafür entschuldigen, dass ich heute in einer Situation, in der vieles möglich gewesen wäre und ich definitiv einige Punkte hätte holen können, alles weggeworfen habe. Nach dem Sturz bin ich weitergefahren, was ein gutes Training war, aber hoffnungslos. Ich nehme das Positive mit und in einer Woche werden wir wieder angreifen. Zum Schluss noch alles Gute an Darryn und ich wünsche ihm eine schnelle Genesung.»

Sein Teamkollege Darryn Binder hofft nach dem Horrorsturz im FP3 am Samstag, als er nach Start-Ziel mit hohem Tempo abspringen musste, in einer Woche beim Katar-GP wieder einsatzbereit zu sein. Für den Malaysia-GP wurde der Südafrikaner wegen zwei ausgerenkter Finger an der linken Hand mit Schnittverletzungen sowie einem Trauma des rechten Knöchels für «nicht fit» erklärt.

Ergebnis Moto2-Rennen, Sepang (12.11.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 Rdn in 36:04,378 min

2. Acosta, Kalex, + 7,128 sec

3. Ramirez, Kalex, + 9,558

4. Ogura, Kalex, + 9,992

5. Dixon, Kalex, + 11,652

6. Chantra, Kalex + 13,675

7. Lowes, Kalex, + 15,200

8. Roberts, Kalex, + 18,482

9. Arenas, Kalex, + 20,004

10. Arbolino, Kalex, + 20,990

11. Baltus, Kalex, + 21,570

12. Alcoba, Kalex, + 23,489

13. Escrig, Forward, + 25,791

14. Salac, Kalex, + 29,853

15. Foggia, Kalex, + 29,923

16. Hada, Kalex, + 32,681

17. Bendsneyder, Kalex, + 33,361

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 38,800

19. Kelly, Forward, + 41,799

20. Skinner, Kalex, + 44,758

21. Casadei, Kalex, + 53,217

22. López, Boscoscuro, + 58,554

23. Azman, Kalex, + 1:09,940 min

24. Tulovic, Kalex, + 1:20,633

25. Garcia, Kalex, 1 Runde zurück



Moto2-WM-Stand nach 18 von 20 Rennen:

1. Acosta, 320,5 Punkte (Weltmeister). 2. Arbolino 243,5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153,5. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Ogura 119,5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80,5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 49. 18. J. Alcoba 46,5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 422,5 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 399,5 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 334,5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Italtrans Racing 108,5. 10. Fantic Racing 106. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.