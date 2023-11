Luca Boscoscuro: Aldeguer und Alonso López bald weg?

Die Boscoscuro-Moto2-Piloten Fermin Aldeguer (18) und Alonso López (21) wollen trotz gültiger Verträge abspringen. Teamchef Luca Boscoscuro pocht auf seine Verträge.

Speed-up-Moto2-Teambesitzer und Motorradhersteller Luca Boscoscuro hat die beiden letzten Rennen in Buriram/Thailand und Sepang/Malaysia mit dem 18-jährigen Ausnahmekönner Fermin Aldeguer gewonnen. Aber in grenzenloser Jubelstimmung befindet sich der 250-ccm-Europamister von 1995 und ehemalige Gilera-250-Teammanager (Titelgewinn mit Marco Simoncelli 2008) trotzdem nicht.

Denn seit Monaten kämpft Boscoscuro um seine beiden Moto2-WM-Piloten Fermin Aldeguer und Alonso López, die zwar gültige Verträge für die kommende Saison bei ihm haben, aber aus ihren Abwanderungsplänen seit Monaten kein Geheimnis machen. Aldeguer stand bei allen möglichen Moto2-Top-Teams auf dem Speisezettel, von Fantic über Yamaha Master Camp bis zum Red Bull Ajo-Team. Aber wegen der Ablösesumme von kolportierten 400.000 Euro schreckten alle Teamchefs zurück.

Denn aller Voraussicht nach wird Aldeguer, der mit 16 Jahren auf der Boscoscuro bereits die Moto2-EM gewonnen hat, in der kommenden Saison bei Mooney VR46-Ducati den Platz von Luca Marini übernehmen.

Jetzt bahnt sich weiteres Ungemach an. Denn der schnelle 21-jährige Alonso López steht auf der Wunschliste des Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Teams, das Manuel Gonzalez an Gresini verloren hat und wegen des spanischen Hauptsponsors neben Moto3-Titelanwärter Ayumu Sasaki noch einen Spanier engagieren will.

In Sepang war zu hören, dass Yamaha mit José Albors verhandelt, um dem zweifachen Moto2-GP-Sieger López (bisher neun Moto2-Podestplätze) ins hauseigene Morto2-Team zu holen. Yamaha will 2025 wieder ein MotoGP-Kundenteam betreiben und braucht dann junge Nachwuchsfahrer.

Damit würde Luca Boscoscuro mit seinem Moto2-GP-Team im schlimmsten Fall ohne Fahrer dastehen. Und sein Moto2-EM-Dritter Alberto Surra hat bisher nicht bewiesen, dass er das richtige Kaliber für die WM hat.

Luca Boscoscuro, momentan mit beiden Fahrern in der WM unter den Top-7, vermeidet in dieser Situation ausführliche Statements. Denn er hat alle Hände damit zu tun, wenigstens einen der beiden Fahrer bei der Stange zu halten.

«Beide Fahrer sind bei mir für 2024 unter Vertrag», hielt der Italiener auf Anfrage von SPEEDWEEK.com fest. «Wir werden sehen, ob es zu irgendwelchen Nachfragen kommt.»

Ergebnis Moto2-Rennen, Sepang (12.11.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 Rdn in 36:04,378 min

2. Acosta, Kalex, + 7,128 sec

3. Ramirez, Kalex, + 9,558

4. Ogura, Kalex, + 9,992

5. Dixon, Kalex, + 11,652

6. Chantra, Kalex + 13,675

7. Lowes, Kalex, + 15,200

8. Roberts, Kalex, + 18,482

9. Arenas, Kalex, + 20,004

10. Arbolino, Kalex, + 20,990

11. Baltus, Kalex, + 21,570

12. Alcoba, Kalex, + 23,489

13. Escrig, Forward, + 25,791

14. Salac, Kalex, + 29,853

15. Foggia, Kalex, + 29,923

16. Hada, Kalex, + 32,681

17. Bendsneyder, Kalex, + 33,361

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 38,800

19. Kelly, Forward, + 41,799

20. Skinner, Kalex, + 44,758

21. Casadei, Kalex, + 53,217

22. López, Boscoscuro, + 58,554

23. Azman, Kalex, + 1:09,940 min

24. Tulovic, Kalex, + 1:20,633

25. Garcia, Kalex, 1 Runde zurück

Moto2-WM-Stand nach 18 von 20 Rennen:

1. Acosta, 320,5 Punkte (Weltmeister). 2. Arbolino 243,5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153,5. 7. López 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Ogura 119,5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80,5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 49. 18. J. Alcoba 46,5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 422,5 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 399,5 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 334,5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Italtrans Racing 108,5. 10. Fantic Racing 106. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.