Lukas Tulovic (Sturz): «Das ist sehr ärgerlich»

Auf dem Lusail International Circuit weckte die Performance von Lukas Tulovic im Training die Hoffnung auf mehr, nach einer verpatzten Startphase und einem Sturz reist er aber mit einem Nuller aus Katar ab.

Lukas Tulovic gelang beim Katar-GP mit einem überraschend starken fünften Platz im dritten Training als Achter der kombinierten Zeitenliste der direkte Einzug ins Qualifying 2, von Startplatz 17 ging es im Rennen am Sonntag allerdings schon in der Startphase nach hinten. Zur Halbzeit rutschte der 23-jährige Eberbacher dann über das Vorderrad weg.

«Meine Schwäche des ganzen Wochenendes waren die Bremsphasen. Ein Grund, warum ich im Rennen regelrecht ein gefundenes Fressen wurde und sehr viele Plätze verlor», seufzte der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team. «Ich habe versucht mich zurückkämpfen, habe dann aber gemerkt, dass das Vorderrad langsam abbaut. Leider war ich ein bisschen zu weit und erwischte einen Hubbel auf dem Bordstein, obwohl ich diese auch vorher schon mitgenommen hatte und nichts passiert ist, und bin in einer schnellen Ecke beim Einlenken mit dem Vorderrad gestürzt. Ich konnte nichts mehr machen. Das ist ärgerlich und es tut mir sehr leid für mein Team.»

«Es war sehr erfreulich, dass Lukas ohne Probleme direkt ins Q2 gekommen ist», unterstrich Teammanager Jürgen Lingg. «Das war eine wirklich starke Leistung und wir waren dementsprechend zuversichtlich für das Rennen, denn wir haben auch gesehen, dass er diese Zeit mehrfach fahren konnte. Lukas war eigentlich in der Lage, ein schnelles Tempo zu fahren. Allerdings hat er die ersten beiden Runden des Rennens verpatzt, weshalb er sich weit hintenanstellen musste und nie richtig in Fahrt kam. Am Ende ist er auch noch gestürzt, was sehr ärgerlich ist. Mehr gibt es nicht zu sagen, wir versuchen es in Valencia besser zu machen.»

Ein Moto2-WM-Rennen bleibt dem einzigen deutschen GP-Piloten mit dem Saisonfinale in Valencia in der kommenden Woche noch, um doch noch für einen versöhnlichen Abschluss zu sorgen.

Ergebnis Moto2-Rennen, Doha (19.11.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 18 Rdn in 35:32,117 min

2. Gonzalez, Kalex, + 2,643

3. Canet, Kalex, + 2,652

4. Ogura, Kalex, + 4,585

5. Dixon, Kalex, + 4,645

6. Vietti, Kalex, + 5,936

7. Chantra, Kalex, + 6,212

8. Acosta, Kalex, + 6,598

9. Lopez, Boscoscuro, + 7,269

10. Arbolino, Kalex, + 11,302

11. Roberts, Kalex, + 11,565

12. Lowes, Kalex, + 11,663

13. Ramirez, Kalex, + 16,105

14. D. Binder, Kalex, + 16,306

15. J. Alcoba, Kalex, 19,293

Moto2-WM-Stand nach 19 von 20 Rennen:

1. Acosta, 328,5 Punkte (Weltmeister). 2. Arbolino 249,5. 3. Dixon 194. 4. Aldeguer 187. 5. Canet 175. 6. Chantra 162,5. 7. Gonzalez 142,5. 8. Lopez 134. 9. Ogura 132,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 95. 13. Roberts 85,5. 14. Garcia 84. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 52. 18. J. Alcoba 47,5. 19. D. Binder 34. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 442,5 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 261. 3. Forward 4.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 407,5 Punkte (Weltmeister). 2. Elf Marc VDS Racing 344,5. 3. Beta Tools SpeedUp 321. 4. Idemitsu Honda Team Asia 295. 5. Pons Wegow Los40, 259. 6. Inde GASGAS Aspar 214. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 157,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 142,5. 9. Fantic Racing 116. 10. Italtrans Racing 113,5. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 54. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.