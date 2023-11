Lukas Tulovic (Sturz): «Habe meine Chance gewittert»

Für Lukas Tulovic endete sein vorerst letztes Moto2-Rennen im Kiesbett. Dem Deutschen aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team war die Enttäuschung nach dem Valencia-GP deutlich anzumerken.

Lukas Tulovic wollte sich mit einem Top-15-Ergebnis vom Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team verabschieden. Hierfür entschied er sich für eine unkonventionelle Reifenwahl und setzte auf den weichen Vorder- sowie harten Hinterreifen. «Ich bin einen Reifenpoker eingegangen, da ich mich am Samstag mit der Kombination sehr gut gefühlt habe», erklärte «Tulo» seine Wahl.

Von Startplatz 21 erwischte der Eberbacher einen ordentlichen Start und fand sich zunächst auf Rang 18 wieder. Doch merkte er früh, dass sich seine Reifenwahl nicht bezahlt macht. «Mit dem Hinterreifen hatte ich leider etwas mehr zu kämpfen als am Samstag und auch mit dem Vorderrad war ich am Limit.»

Dennoch setzte Tulovic alles auf eine Karte: «Ich wollte unbedingt an der Gruppe vor mir dranbleiben. Denn ich habe meine Chance gewittert, am Rennende mit dem harten Hinterreifen Vorteile zu haben.» Jedoch wurde der Mut des 23-Jährigen letztlich nicht belohnt. Denn in der fünften Runde stürzte er auf Position 18 liegend in Kurve 1 aus dem Rennen. Für den Kalex-Piloten war es bereits der sechste Rennsturz der Saison.

Tulovic blickt auf eine schwierige Moto2-Saison zurück, in der er nach dem Moto2-EM-Titel 2022 nie richtig in Fahrt kam. Verletzungen führten dazu, dass der Deutsche nur an 16 der 20 Moto2-Rennen teilnahm und mit zwölf WM-Punkten schließlich auf Gesamtrang 24 landete.

Ganz verabschieden wird sich Tulovic aus dem GP-Paddock jedoch nicht, denn 2024 wird er für das Intact GP Team in der MotoE-WM an den Start gehen.

Resultate Moto2-WM Valencia, 26.11.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 Rdn in 34:33,384 min

2. Canet, Kalex, + 3,986

3. López, Boscoscuro, + 6,455

4. Ramirez, Kalex, + 6,476

5. Chantra, Kalex, + 7,060

6. Dixon, Kalex, + 7,864

7. Lowes, Kalex, + 8,924

8. Roberts, Kalex, + 11,842

9. Foggia, Kalex, + 12,096

10. Arenas, Kalex, + 12,549

11. Ogura, Kalex, + 13,527

12. Acosta, Kalex, + 14,044

13. Gonzalez, Kalex, + 15,570

14. Baltus, Kalex, + 15,861

15. Alcoba, Kalex, 18,539

Moto2-WM-Endstand:

1. Acosta, 332,5 Punkte (Weltmeister). 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. Lopez 150. 8. Gonzalez 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. Garcia 84. 16. Ramirez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48,5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 462,5 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 417,5 Punkte (Weltmeister). 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353,5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145,5. 9. Italtrans Racing 128,5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.