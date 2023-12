Red Bull KTM Ajo: Erste Fortschritte bei den Tests

Das Red Bull KTM Ajo Moto2 Team startete in dieser Woche mit der Vorbereitung auf die Saison 2024. Beim Testen konnte das Team bereits Fortschritte erzielen, wie Neuzugang Celestino Vietti erzählt.

Das Red Bull KTM Ajo Moto2 Team absolvierte in dieser Woche in Valencia gleich zwei Testtage ein. Auf dem Circuit Ricardo Tormo rückten die beiden Neuzugänge Celestino Vietti und Deniz Öncü sowohl am Montag zum Pirelli-Test als auch am Mittwoch beim Privattest aus. Für Letzteren waren es die ersten Runden auf einem Moto2-Bike, der bisherige Fantic-Pilot und Österreich-GP-Sieger Vietti arbeitete erstmals mit seinem neuen Team zusammen.

Der 22-jährige Italiener wird mit dem Team von Aki Ajo seine vierte Saison in der Mittelgewichtsklasse bestreiten. Der WM-Zehnte erklärte nach getaner Arbeit: «Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit, die wir in dieser Woche geleistet haben, und ich bin auch sehr glücklich mit meiner Crew. Wir konnten einige Dinge für die neue Saison schrittweise verbessern. Und nun ist es an der Zeit, etwas zu entspannen, um erfrischt ins nächste Jahr steigen zu können.»

Auch Öncü war zufrieden. Der Moto3-WM-Vierte aus der Türkei erzählte: «Es war wirklich schön, die Moto2-Maschine zu bewegen. Ich habe die letzten beiden Tage wirklich genossen und genutzt, um mein Verständnis über das Bike aufzubauen. Ich beginne zu verstehen, wie ich meinen Fahrstil daran anpassen muss.»

«Die Informationen, die wir in diesen beiden Testtagen gesammelt haben, sind sehr interessant für mich, denn ich werde die Winterpause nutzen, um sie zu analysieren, damit ich weiss, was ich für die nächste Saison verbessern muss», ergänzte der 20-jährige Moto2-Rookie.

Teammanager Aki Ajo fasste zusammen: «Wir haben einen guten Start in die Vorsaison hingelegt und mit den beiden neuen Fahrern zwei sehr produktive Testtage absolviert. Es war viel los, denn wir hatten viel Neues, an das wir uns anpassen mussten, wie etwa die neuen Pirelli-Reifen und die WP Suspension. Sowohl das Team als auch die Fahrer sind zufrieden mit den Testresultaten, die uns helfen, uns gut auf die Saison 2024 vorzubereiten.»

Moto2-Test, kombinierte Zeitenliste, Valencia (27.11.):

1. Lopez, Boscoscuro, 1:33,061 min

2. Canet, Kalex, + 0,013 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4. Gonzalez, Kalex, + 0,209

5. Arenas, Kalex, + 0,241

6. Dixon, Kalex, + 0,311

7. Arbolino, Kalex, + 0,322

8. Escrig, Forward, + 0,378

9. Baltus, Kalex, + 0,390

10. Chantra, Kalex, + 0,392

11. Foggia, Kalex, + 0,501

12. Masia, Kalex, + 0,526

13. Agius, Kalex, + 0,531

14. Guevara, Kalex, + 0,581

15. Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16. Alcoba, Kalex, + 0,648

17. Salac, Kalex, + 0,662

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 0,673

19. Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20. Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21. Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22. Vietti, Kalex, + 1,189

23. Cardelús, Kalex, + 1,282

24. Moreira, Kalex, + 1,292

25. Aji, Kalex, + 2,173

26. Sasaki, Kalex, + 2,581

27. Öncü, Kalex, + 2,678

28. Artigas, Forward, + 3,230