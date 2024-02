Zeitplan 2024: Format für kleine Klassen angepasst

Nach der MotoGP-Revolution mit dem Sprint-Format im vergangenen Jahr gibt es für die Saison 2024 für die Klassen Moto3 und Moto2 eine Änderung im Ablauf: Sie bekommen wie die Königsklasse ein echtes Freies Training.

Für die MotoGP-Klasse zählt schon seit dem letztjährigen Silverstone-GP nur noch die 60-minütige Practice-Session am Freitagnachmittag für den direkten Q2-Einzug. Ab dieser Saison können auch die Moto3- und Moto2-Piloten am Freitagvormittag in ihren ersten Sessions eines GP-Wochenendes ohne Zeitdruck arbeiten. Denn das nun nur noch «Free Practice» genannte Training wird nicht mehr für die kombinierte Zeitenliste herangezogen.

Im Gegensatz zur Königsklasse bleiben den Fahrern aus den zwei kleinen GP-Klassen aber zwei Sessions («Practice 1» am Freitagnachmittag und «Practice 2» am Samstagmorgen), um sich in den Top-14 zu platzieren und damit ein direktes Ticket für das Qualifying 2 am Samstagnachmittag zu lösen.

Standard-Zeitplan Motorrad-WM 2024

Freitag:

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP*

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP*

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1*



13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice



Samstag:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2*

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



12.50 – 13.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.15 – 13.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint



Sonntag:

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3-Rennen

12.15 Uhr: Moto2-Rennen

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen



*= zählt nicht für direkten Q2-Einzug