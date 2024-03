Doha Q2: Moto2-Pole und Rundenrekord für Aron Canet

Gelingt Aron Canet am Sonntag in Katar sein erster Moto2-Sieg?

Die Top-3 des Moto2-Qualifyings in Katar: Canet vor López und Arenas

Nach der Moto2-Trainingsbestzeit setzte Fantic-Neuzugang Aron Canet im Qualifying in Katar seine Dominanz fort und sicherte sich die erste Pole-Position 2024. Neben ihm in Reihe 1: Alonso López und Albert Arenas.

Ab der Moto2-Saison 2024 hat das « Free Practice» am Freitagmorgen keine Relevanz mehr für das Qualifying, weshalb den Fahrern nun lediglich noch zwei Trainingssitzungen zur Verfügung stehen, um sich auf direktem Wege für den Kampf um die Pole-Position zu qualifizieren. Denn zur Erinnerung, nur die 14 besten Fahrer der kombinierten Trainingszeiten dürfen direkt im Qualifying 2 antreten.

Bevor die Top-Stars im zweiten Qualifying loslegten, setzten sich die Fahrer in Q1 in Szene. Joe Roberts (American Racing), Albert Arenas (Gresini Racing), Barry Baltus (RW Racing) und Jeremy Alcoba (Yamaha VR46 Mastercamp) fuhren in der 15-minütigen Session die schnellsten Zeiten und qualifizierten sich somit für das entscheidende Zeittraining.

Als Schnellster der Trainingssitzungen ging Kalex-Routinier Aron Canet (Fantic Racing) in Q2 auf dem 5,42 km langen Lusail International Circuit als Favorit an den Start. Mit 22 Grad Außentemperatur und 29 Grad auf dem Asphalt fanden die Fahrer beste Verhältnisse für eine gute Rundenzeit vor.

Albert Arenas nutzte seine Erfahrung aus Q1 voll aus und ging zu Beginn der Session mit 1:57,025 min in Führung. Dahinter reihten sich Boscoscuro-Ass Alonso López und Aron Canet (Fantic Racing) ein.

Mit Zonta van den Goorbergh wurde in Kurve 16 das erste Sturzopfer gemeldet, der Niederländer lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang 6. Kurz darauf erlebte Ai Ogura einen wilden Highsider, den der Boscoscuro-Neuling jedoch gekonnt abfing.

Moto2-Favorit Fermin Aldeguer lag vier Minuten vor Schluss lediglich auf Position 16, dem Spanier fehlten dabei 1,353 sec auf die vorläufige Bestzeit von Arenas. In seinem letzten Versuch zauberte Aron Canet derweilen eine 1:56,788 min in den Asphalt und unterbot damit seinen bisherigen All-Time-Lap-Record aus FP2 um nochmals vier Zehntelsekunden.

Canet hat am Sonntag damit die besten Chancen, in seinem 70. Moto2-Rennen seinen ersten Klassensieg einzufahren. Doch hinter dem Spanier lauern unter anderem López (2.), Arenas (3.), Gonzalez (4.) und Arbolino (5.) ebenfalls auf ihre Chance.

Moto2-Ergebnis, Doha Q2 (9. März):

1. Aron Canet, Kalex, 1:56,788 min

2. Alono López, Boscoscuro, + 0,102 sec

3. Albert Arenas, Kalex, + 0,237

4. Manuel Gonzalez, Kalex, + 0,239

5. Tony Arbolino, Kalex, + 0,426

6. Barry Baltus, Kalex, + 0,548

7. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 0,574

8. Marcos Ramirez, Kalex, + 0,608

9. Izan Guevara, Kalex, + 0,675

10. Zonta van den Goorbergh, Kalex, + 0,791

11. Darryn Binder, Kalex, + 0,796

12. Jeremy Alcoba, Kalex, + 0,822

13. Ai Ogura, Boscoscuro, + 0,902

14. Joe Roberts, Kalex, + 0,932

15. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,974

16. Celestino Vietti, Kalex, + 0,989

17. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,007

18. Sergio Garcia, Boscoscuro, + 1,830

Moto3-Ergebnis, Doha, Q2 (9. März):

1. Daniel Holgado, GASGAS, 2:02,276 min

2. Ivan Ortolá, KTM, + 0,265 sec

3. José Antonio Rueda, KTM, + 0,320

4. Adrian Fernández, Honda, + 0,356

5. Matteo Bertelle, Honda, + 0,396

6. Joel Kelso, KTM, + 0,415

7. Riccardo Rossi, KTM, + 0,744

8. David Alonso, CFMOTO, + 0,783

9. Vincente Perez, KTM, + 0,890

10. Collin Veijer, Husqvarna, + 0,973

11. Filippo Farioli, Honda, + 1,051

12. Angel Piqueras, Honda, + 1,094

13. David Munoz, KTM, + 1,113

14. Luca Lunetta, Honda, + 1,114

15. Ryusei Yamanaka, KTM, + 1,186

16. Stefano Nepa, KTM, + 1,275

17. Jacob Roulstone, GASGAS, + 1,484

18. Taiyo Furusato, Honda, + 1,795