Moto2: Alle Piloten schneller – González Erster

Stark im Schlussspurt. Gresini-Fahrer Manuel González führt das Feld an

Anders als bei den Kollegen der kleinsten Hubraumklasse, ging es in der mittleren GP-Liga gleich von Beginn an zur Sache. Vor den Qualifying-Sitzungen führt der Spanier Manuel González.

Wenn die Zeiten auch nur in kleinen Scheiben heruntergeschnitten wurden, aufgrund der geringen Zeitabstände, gab es etliche Änderungen zu Freitag. Am Ende hatten alle 27 Starten ihre Zeiten von gestern optimiert und das Feld war enger zusammengerückt.

Zur Halbzeit hatte sich Aaron Canet den ersten Platz geschnappt. Auch Toni Arbolino schaffte für das Marc VDS-Team einen Sprung an die sechste Stelle. Sehr bissig unterwegs: Sergio Garcia, Drittes des ersten Rennens in Katar, sprang aus dem Mittelfeld an die sechste Position.

Im Finale der Sitzung schoss Alonso Lopez eindrucksvoll zurück. Dennoch wurde er noch von seinem Landsmann Manuel Gonzalez auf der Kalex des Gresini-Teams sowie Markenkollege Arbolino eingefangen. Solide: Fermín Aledeguer als Vierter.

Die beiden Chauffeure des deutschen Liqui Moly Husqvarna Team verpassten den direkten Einzug ins Q2 als 16. (Aguis) und 18. (Binder) knapp.

Ergebnis Moto2-Training 2 (Zeiten kombiniert)



1. Manuel González (E) Gresini 1:47,716 min

2. Tony Arbolino (I) Marc VDS +0,115 sec.

3. Alonso Lopéz (E) Sync SpeedUp + 0,167 sec.

4. Fermin Aldeguer (E) Sync SpeedUp +0,207 sec.

5. Celestino Vietti (I) Red Bull KTM Ajo +0,385 sec

6. Sergio Garcia (E) MT Helmets - MSI +0,418 sec.

7. Albert Arenas (E) Gresini +0,545 sec.

8. Joe Roberts (USA) American Racing +0,588 sec.

9. Arón Canet (E) Fantic +0,620 sec.

10. Dennis Foggia (I) Italtrans +0,660 sec.

11. Jeremy Alcoba (E) VR46 Master Camp +0,679 sec

12. Barry Baltus (B) RW-Idrofoglia GP + 0,691 sec.

13. Marcos Ramirez (E) American Racing +0,717 sec.

14. Bo Bendsneyder (NL) Pertamina +0,762 sec