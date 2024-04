Moto2-Mann des Trainings bleibt Fermín Aldeguer 13.04.2024 - 17:13 Von Thomas Kuttruf

© Seidenglanz Top. Der 18-jährige Spanier Fermín Aldeguer © Seidenglanz Japans Moto2-Hoffnung - Ai Ogura auf der Boscoscuro des MSI-Teams

Lange sah es so aus als ob Fermín Aldeguer seinen ersten Platz in den Zeittrainings verlieren würde. Doch im Schlussspurt fand der Boscoscuro-Fahrer zurück an die Spitze.