Moto2- und Moto3-Test in Jerez mit Marcel Schrötter

Nach dem offiziellen MotoGP-Test am Montag sind die Teams der kleinen Klassen heute auf dem Circuito de Jerez - Ángel Nieto in Aktion. David Alonso und Sergio Garcia machen die Pace. Mit dabei – Marcel Schrötter.

Die meisten Teams nutzen diese Gelegenheit und haben ihren Aufenthalt in Südspanien um zwei Tage verlängert. Nur wenige fehlen, wie das Speed Up Team, das am Sonntag die Moto2 gewann, American Racing und das Gresini Team.

Allerdings gibt es einige überraschende Ersatzbesetzungen: Marcel Schrötter ersetzt Dennis Foggia bei Italtrans und der Superstock-Europameister von 2023, Daniel Munoz, ersetzt Bo Bendsneyder (Schlüsselbeinbruch) im Pertamina Mandalika GAS UP Team von Eduardo Perales.

Nach einem sonnigen, aber frischen Morgen ziehen allmählich Wolken auf und es weht ein lebhafter Wind. Die Streckenbedingungen sind jedoch überwiegend gut. Der Testtag ist in drei Sessions für jede Klasse unterteilt.

David Alonso fuhr heute Morgen in der Moto3-Klasse die schnellste Zeit. Der 18-jährige Kolumbianer, der am vergangenen Donnerstag seinen Geburtstag feierte, war eine halbe Sekunde schneller als Matteo Bertelle aus dem Rivacold Snipers Team und dem Sieger am Sonntag, Collin Veijer. Tatsuki Suzuki belegte den siebten Platz und Noah Dettwiler kam mit nur 1,6 Sekunden Rückstand auf Platz 17.

In der Moto2 fuhr Austin-Sieger Sergio Garcia die schnellste Zeit von 1:40,700 Minuten. Ihm am nächsten kam der Engländer Jake Dixon mit 0,146 Sekunden, gefolgt von Somkiat Chantra (+0,211 Sekunden) aus Thailand. Eine starke Leistung zeigte auch Darryn Binder vom LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP Team aus Memmingen, der Fünfter wurde. Teamkollege Senna Agius schaffte Platz 10.

Zeitenliste Moto3 Session 1 - Stand 14 Uhr:

1 .David Alonso (COL), CFMOTO, 1:44,509 min

2. Matteo Bertelle (I), Honda, +0,509 sec

3. Collin Veijer, (NED), Husqvarna, +0,558

4. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,835

5. Stefano Nepa (I), KTM,+0,877

6. Joel Kelso, (AUS), KTM, +0,974

7. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +1,007

8. Ivan Ortola (E), KTM, +1,015

9. David Muñoz, (E), KTM, +1,096

10. Nicola Carraro,(I), KTM+1,100

17. Noah Dettwiler (SWI), KTM,+1,651



Zeitenliste Moto2 Session 1 Stand 14 Uhr:

1. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, 1:40,740 min

2. Jake Dixon (GBR), Kalex +0,146 sec

3. Somkiat Chantra (THA), Kalex, +0,211

4. Tony Arbolino (ITA), Kalex,+0,276

5. Darryn Binder, (RSA), Kalex +0,320

6.Deniz Öncü, (TUR), Kalex,+0,487

7.Filip Salac (CZE), Kalex, +0,497

8. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +0,552

9. Zonta Van Den Goorbergh, (NED), Kalex, +0,618

10. Senna Agius, (AUS), Kalex, +0,621

21. Marcel Schrötter (D), Kalex, +2,242