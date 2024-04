Moto2-Test Jerez: Dixon vorne, Agius auf Platz vier

Der Engländer Jake Dixon setzte sich in der letzten Session des eintägigen Moto2-Tests in Jerez de la Frontera vor Somkiat Chantra und Tony Arbolino durch.

In Abwesenheit der drei erstplatzierten Teams vom vierten Saisonrennen am Sonntag, endete der erste Moto2-Test der noch jungen Saison am späten Dienstagnachmittag. Für den japanischen Fahrer Ai Ogura war es nach einem Highspeed-Sturz in der zweiten Session früh vorbei, als er in der zweiten schnellen Linkskurve hinter dem Fahrerlager von der Strecke abkam. Glücklicherweise blieb Ogura unverletzt. Auch sein Landsmann Mario Aji stürzte in dieser Session, konnte die Unfallstelle aber auf beiden Beinen verlassen.

Zum Ende des Tests um 18:00 Uhr hatten sich die Bedingungen etwas verschlechtert. Trotzdem konnten die vier besten Fahrer ihre Zeiten am Ende noch verbessern. Jake Dixon und Somkiat Chantra blieben sogar unter dem bisherigen Streckenrekord. Mit der Tagesbestzeit von 1:40,394 min verwies Dixon seinen thailändischen Kontrahenten um knapp zwei Zehntel auf den zweiten Platz. Der Italiener Arbolino, der bislang einen etwas wackeligen Start in die neue Meisterschaft hatte, lag am Ende 0,211 sec zurück.

Einen starken Eindruck hinterließen die beiden Piloten des deutschen Liqui Moly Intact GP Teams. Der 18-jährige Senna Agius glänzte mit der viertbesten Rundenzeit an diesem windigen Dienstag, während Darryn Binder den Test auf dem elften Platz beendete, nur 0,6 Sekunden hinter Dixon.

Marcel Schrötter, der kurzfristig für den verletzten Dennis Foggia dessen Kalex übernommen hatte und damit wichtige Testarbeit für das Italtrans Racing Team und den deutschen Fahrwerkshersteller leistete, kam mit weniger als zwei Sekunden Rückstand auf die Tagesbestzeit als 21. ins Ziel.

Kombinierte Moto2-Zeitenliste Jerez-Test

1. Jake Dixon (GB), Kalex, 1: 40,394 min

2. Somkiat Chantra (THA), Kalex, +0,184 sec

3. Tony Arbolino (I), Kalex, +0,211 sec

4. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,281 sec

5. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +0,346 sec

6. Izan Guevarra (E), Kaley, +0,400 sec

7. Zonta van den Goorbergh (NED), Kalex, +0,415 sec

8. Celestino VIETTI (I), Kalex, +0, 541 sec

9. Filip Salac (CZ), Kalex, +0,621 sec

10. Barry Baltus (BEL), Kalex, +0,646 sec

11. Darryn Binder (RSA), Kalex, 0,666 sec

21. Marcel Schrötter (D), Kalex, +1,911 sec