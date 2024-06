Zeittraining: Aldeguer vorne, Crash von Roberts

Am Freitag in Assen meldete sich der zukünftige MotoGP-Pilot Fermin Aldeguer zurück an die Spitze der Moto2. Joe Roberts schaffte Position 3, muss aber einen heftigen Sturz wegstecken. Marcel Schrötter auf Platz 27.

Die erste Trainingseinheit der Moto2-Kategorie auf dem TT-Circuit in Assen lieferte ein vertrautes Bild. Alle vier Piloten einer Boscoscuro tauchten in der Ergebnisliste unter den Top-5 auf. An der Spitze Ai Ogura, der, wenn auch auf einer Kalex, den bis dato gültigen Moto2-Streckenrekord in Assen innehat. Hinter dem Japaner, WM-Spitzenreiter Sergio Garcia.

Besonders viele Augenpaare hatten sich bereits am Freitagmorgen auf die Kalex mit der Startnummer 32 gerichtet. Marcel Schrötter, ging in Assen in Vertretung des verletzten Denis Öncü auf die holländische Piste. Die erste Einheit als Moto2-Rückkehrer konnte der Bayer mit 2,2 Sekunden Rückstand auf Position 22 beenden.

Bei deutlich aufgefrischtem ging die Meute aus 31 Moto2-Racern um 14 Uhr auf die Strecke – nur zwei Minuten rollte das Feld wieder in die Boxengasse. Marc-VDS-Pilot Filip Salac hatte die in Kurve sieben die Kontrolle über seine Kalex. Salac blieb ohne erste Verletzungen, jedoch musste die einer Reinigung unterzogen werden.

Nach einer 10-minütigen Unterbrechung konnten sich die Fahrer wieder auf den Weg machen, um eine erste vorläufige Reihenfolge vor den Qualifyings am Samstag festzulegen. Schnell ergab sich ein Abziehbild der ersten Session. Ogura vor Garcia, so die Order nach den ersten fliegenden Runden. Dann konnte Spanier nachlegen und die interne Teamorder umdrehen.

Beste Laune auf den Rängen verbreitete der jüngere der beiden Niederländer. Zonta van den Goorbergh stieß schnell die unter die schnellsten zehn Piloten vor. Gegen Ende der Sitzung büßte der Junior von Jurgen van den Goorbergh einige Positionen ein, das Zeittraining beendet der Youngster aber auf einem sehr guten 14. Rang. Einer der Piloten, der ihn verdrängte, war Landsmann Bendsyneder, der sich als 12. damit ebenfalls vorläufig direkt fürs Q2 qualifizieren konnte und somit zur Freude der Niederländer einen gelungenen Wiedereinstand nach der längeren Verletzungspause geben konnte.

Eine viertel Stunde vor Ende des Trainings zunächst großer Jubel in der Box von American Racing. Aus dem Nichts war Joe Roberts bis an die Spitze des Klassements gestürmt. Nur eine Runde später flog der Amerikaner heftig ab. Mit einer lädierten Hand wurde Roberts zu einem Check ins Medical Center transportiert.

In den letzten fünf Minuten folgte ein wilder Schlagabtausch. Binnen drei Minuten wurden die Top-10 nochmals komplett durcheinander gewirbelt. Was sich nicht änderte: Am Ende des Zeittrainings lag mit Fermin Aldeguer wieder ein Bike des Italieners Luca Boscoscuro ganz vorne. Platz 2 für Ai Ogura. Crash-Pilot Roberts konnte sich an der dritten Stelle halten – wobei noch unklar ist, ob der US-Boy die nächste Sitzung am Samstagmorgen in Angriff nehmen kann.

Eine klar Verbesserung gelang Tony Arbolino. Der Italiener fuhr sich im Finish des Zeittrainings bis auf Rang 5

Eine Steigerung schaffte auch Marcel Schrötter. In einer fehlerfreien Sitzung reduzierte der KTM-Ajo-Pilot seinen Rückstand. Über den 27. Rang kam der Deutsche, der seit 2023 auf einer MV Agusta in der seriennahen Supersport-Weltmeisterschaft unterwegs ist, am Freitag in Assen noch nicht hinaus.

Ebenfalls noch nicht perfekt in Schwung kam am Freitag das Fahrerduo der deutschen Husqvarna-Intact-GP-Mannschaft um Teamchef Jürgen Lingg. Senna Agius landete mit rund 1,5 Sekunden Rückstand auf Aldeguer auf Platz 15., zwei Ränge dahinter Teamkollege Darryn Binder.

Ergebnisse Moto2 Assen, Zeittraining (28. Juni):

1. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, 1:35,698 min

2. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +0,2,85 sec

3. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,485

4. Sergio Garcia Boscoscuro, +0,497

5. Tony Arbolino (I), Kalex,+0,584

6. Arón Canet (E), Kalex, +0,685

7. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,849

8. Manuel González (E), Kalex, + 0,852

9. Somkiat Chantra (T), Kalex, +0,907

10. Albert Arenas (E) Gresini, Kalex, + 0,996

11. Marcos Ramirez (E), Kalex, + 1,053

12. Bo Bendsneyder (NL), Kalex, + 1,075

13. Jake Dixon (GB), Kalex, + 1,081

14. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, + 1,091

27. Marcel Schrötter (D), Kalex, + 2,002