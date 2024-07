Marc VDS verlässt Kalex: Ab 2025 mit anderem Chassis

Vier Piloten treten 2024 in der Moto2-WM mit einem Chassis von Hersteller Boscoscuro an, sie alle liegen in den Top-5 der Gesamtwertung. Das Team Marc VDS wird deshalb dem langjährigen Partner Kalex den Rücken kehren.

Die Chassis’ von Luca Boscoscuro haben sich zum Maßstab in der Moto2-WM entwickelt, die insgesamt vier Fahrer der beiden Teams MT Helmets - MSI und Folladore SpeedUp liegen in der Gesamtwertung nach dem Rennen in Assen allesamt in den Top-5. Sergio Garcia führt die Wertung vor Boscoscuro-Kollege Ai Ogura an, auf Platz 3 folgt Kalex-Pilot Joe Roberts. Vierter und Fünfter sind mit Alonso Lopez und Fermin Aldeguer die anderen zwei Boscoscuro-Asse.

Dass solche Leistungen bei den anderen Teams Begehrlichkeiten wecken, ist nicht verwunderlich. Als erstes Team kehrt die erfolgsverwöhnte Truppe von Marc van der Straten seinem langjährigen Partner Kalex den Rücken und hat mit Boscoscuro eine Vereinbarung für die Saison 2025 und 2026 unterschrieben.

Seit 2012 arbeiten das Team Elf Marc VDS und Kalex zusammen und gewannen in den Jahren 2014, 2017 und 2019 den Fahrertitel. Das Team war maßgeblich daran beteiligt, dass Kalex über 175 Moto2-Siege und 11 aufeinanderfolgende Konstrukteurstitel erringen konnte, zusammen sammelten sie über 100 Podiumsplätze.

«Zunächst möchte ich Kalex und all seinen unglaublich professionellen Mitarbeitern, die uns in den letzten 13 Jahren zur Seite gestanden haben, meinen größten Dank aussprechen», teilte Teameigentümer van der Straten mit. «Es war ein langes und großartiges Abenteuer, das für immer in unseren Erinnerungen bleiben wird, da wir gemeinsam gewachsen sind und gewonnen haben. Aber die Zeit bringt neue Bedürfnisse und Veränderungen mit sich, und ich habe mich entschieden, eine neue Phase und Herausforderung in der Moto2 zu beginnen, indem wir auf das Boscoscuro-Chassis umsteigen. Es besteht kein Zweifel, dass sich die Leistung des Teams in letzter Zeit enorm verbessert hat, derzeit führen sie die Fahrer-, Team- und Konstrukteurs-WM mit nur vier Motorrädern im Feld an. Ich bin mir sicher, dass unser Team ihnen helfen kann, weitere Fortschritte zu erzielen. Ich bin sehr glücklich und stolz auf diese Vereinbarung, weil sie eine neue und aufregende Herausforderung für beide Parteien darstellt.»

Für das Team Marc VDS läuft die Saison bislang ernüchternd, die beiden Piloten Tony Arbolino und Filip Salac liegen in der Gesamtwertung nur auf den Rängen 13 und 19. Was sich nicht allein dem Chassis ankreiden lässt, wie die vor ihnen platzierten Kalex-Fahrer belegen.

Ergebnisse Moto2 Assen, Rennen (30. Juni):

1. Ai Ogura (J), Boscoscuro, 22 Runden in 35:27,293 min

2. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +0,571 sec

3. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +4,252

4. Jake Dixon (GB), Kalex, +8,985

5. Somkiat Chantra (T), Kalex, +9,949

6. Tony Arbolino (I), Kalex, +10,069

7. Marcos Ramirez (E), Kalex, +12,488

8. Alonso López (E), Boscoscuro, +12,592

9. Manuel González (E), Kalex, +12,734

10. Celestino Vietti (I), Kalex, +12,989

11. Senna Agius* (AUS), Kalex, +12,945

12. Dennis Foggia (I), Kalex, +14,689

13. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +17,047

14. Bo Bendsneyder (NL), Kalex, +17,623

15. Darryn Binder (ZA), Kalex, +23,003

Ferner:

18. Marcel Schrötter (D), Kalex, +33,235

* Wegen Track-Limits ein Platz zurück

WM-Stand nach 8 von 20 Rennen:

1. Garcia, 138 Punkte. 2. Ogura 124. 3. Roberts 115. 4. López 87. 5. Aldeguer 83. 6. Gonzalez 73. 7. Canet 58. 8. Arenas 48. 9. Alcoba 46. 10. Chantra 46. 11. Ramirez 44. 12. Arbolino 43. 13. Vietti 43. 14. Dixon 33. 15. Baltus 23.