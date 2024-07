Moto2-Schlacht in Sachsen: Aldeguer siegt vor Dixon

Jake Dixon führt das Feld an – im Ziel landet der Brite auf Platz 2

Cleverer Rennsieger in Sachsen: Fermin Aldeguer

Die Fans in Sachsen sahen das perfekte MotoGP-Vorprogramm. Über 25 Runden kämpften zwischenzeitlich zehn Piloten um den Moto2-Sieg. Im Finale setzte sich Femin Aldeguer durch. Marcel Schrötter verpasste die Punkte knapp.

Im Qualifying der Moto2 hatte es mehrer Überraschungen an der Spitze gegeben. Nach langer Durststrecke konnte Red Bull-KTM-Ajo Pilot Celestino Vietti erstmals wieder von der Pole Position in das Rennen über 25 Runden gehen. Neben dem Italiener – Jake Dixon, wie Vietti auch auf einem Chassis von Kalex am Start. Fermin Aldeguer komplettierte die erste Startreihe.

Die zweite Startreihe wurde mit einem Rookie und Sachsenring-Debütant eröffnet. Senna Agius sorgte für große Vorfreude auf den neunten Moto2-WM für das deutsche Husqvarna-Intact-GP-Team. Sehr beachtlich geschlagen in der Kategorie hatte sich ebenfalls Marcel Schrötter. Der Ersatzmann im Ajo-Team büßte lediglich 0,7 Sekunden auf die Pole-Position ein. Trotz der starken Leistung bedeutete die Zeit «nur» Startplatz 22.

Den Sprint zur ersten Kurve absolvierte Jake Dixon am besten, doch nach nur zwei Kurven hatte sich Pole-Setter Vietti die Spitze zurückgeholt. Senna Agius wurde sofort nach dem Start in einen harten Zweikampf mit Tony Arbolino verwickelt. Der Italiener zog durch und stürmte aggressiv bis auf Platz 2 weiter.

Einen Top-Start fabrizierte auch die deutsche Hoffnung. Marcel Schrötter kämpfte am Hinterrad von Aron Canet und Somkiat Chantra um den Anschluss an die Punkteränge.

An der Spitze schaltete sich derweil auch SpeedUp-Racer Aldeguer ein. Binnen zwei Runden arbeitete sich der 19-jährige Spanier bis an die Spitze des mit 30 Piloten größten Felds der Weltmeisterschaft.

Joe Roberts, dessen Start auf dem Sachsenring, nach seinem wilden Crash erst vor einer Woche in Assen fraglich war, bewies eisernen Willen. Roberts, Dritter der WM, lag nach fünf Runden als Zehnter nur 2 Sekunden hinter Aldeguer.

Zur Begeisterung der Intact-GP-Mannschaft zeigte der junge Australier Agius die beste Leistung seiner noch jungen Karriere. Der 18-Jährige attackierte munter Dixon und Vietti für einen Platz auf dem Podium. Mit viel Biss näherte sich zudem WM-Spitzenreiter Sergia Garcia an. Nach einem Drittel der Distanz hatte Garcia die Spitzengruppe mit Aldeguer, Arbolino, Vietti, Dixon und Agius erreicht.

In Runde elf fasst sich Senna Agius erneut ein Herz, schnappte sich Dixon und Aldeguer auf einmal. Doch nur zwei Kurven später wurde der Intact-Youngster wieder auf Platz 5 zurückgeschoben.

Sensationell gut unterwegs auch Marcel Schrötter. Als wäre der Bayer der Moto2 nie fern geblieben, trennte Schrötter zur Rennmitte als 16. weniger als sechs Sekunden von Spitzenreiter Aldeguer.

An der Front steigerte sich die Spannung. Denn mit Diego Moreira erweiterte ein zweiter Rookie die Führungsgruppe und auch Assen-Sieger Ai Ogura konnte nun achtköpfige Spitze erreichen.

Acht Runden vor Schluss unterlief dem bis dato fehlerfreien Arbolino das erste Missgeschick. Der Marc-VDS-Pilot ging in Kurve 7 weit und verlor dadurch drei Positionen. Gnadenlos nutze Fermin Aldeguer die Situation aus. Der Boscoscuro-Start schaffte es, eine kleine Lücke aufzufahren. Nach drei top Umläufen in Folgen ging Aldeguer mit zwei Sekunden Vorsprung ins große Moto2-Finale.

Ai Ogura zeigte ebenfalls großes Können. Der Japaner arbeitete sich präzise durch die Führungsgruppe. Agius konnte in der Endphase nicht mehr ganz mithalten. Nach mehreren kleinen Fehlern fiel der noch hinter Joe Roberts auf die zehnte Stelle zurück.

Unbeeindruckt von der Weltspitze zeigte dich Moreira. Mit Vietti und Ogura prügelte sich der Brasilianer bis zum Zielstrich ums Podest. An der Spitze behielt Fermin Aldeguer die Nerven. Der Spanier siegt mit zwei Sekunden vor Jake Dixon. Das sehenswerte Spektakel um Platz 3 gewinnt Ai Ogura vor Rookie Moreira und Celestino Vietti.

Joe Roberts schafft es mit frisch operiertem Schlüsselbein auf Platacht und beendet den Sachsenring-GP direkt hinter WM-Leader Sergio Garcia.

Senna Agius ernetet als Elfter für seinen Auftritt großen Applaus, genauso wie Deutschland-Held Schrötter für Position 17. Der Ersatz für Deniz Öncü verpasst WM-Punkte um wenige Zehntel.

Spannend: Die WM-Spitze hat sich nach dem engen Rennen ebenfalls zusammen geschoben. Garcia führt nur noch sieben Zähler vor Ogura und Fermin Aldeguer hat mit seinem Sieg weiter massiv Boden gut gemacht.

Ergebnisse Moto2 Rennen Sachsenring (7. Juli):

1. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, 25 Runden in 35:07,384 min

2. Jake Dixon (GB), Kalex, + 2,159 sec

3. Ai Ogura (J), Boscoscuro, + 4,418

4. Diogo Moreira (BR), Kalex, + 4,533

5. Celestino Vietti (I), Kalex, + 4,543

6. Somkiat Chantra (T), Kalex, + 4,651

7. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, + 5,425

8. Joe Roberts (USA), Kalex, + 6,314

9. Tony Arbolino (I), Kalex, + 7,018

10. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, + 8,255

11. Senna Agius (AUS), Kalex, + 9,225

12. Manuel González (E), Kalex, +9,703

13. Izan Guevara (E), Kalex, + 10,690 sec

14. Jeremy Alcoba (E), Kalex, + 12,810

15. Jaume Masiá (E), Kalex, + 13,845

17. Marcel Schrötter (D), Kalex, + 14,483

WM-Stand nach 9 von 20 Rennen:

1. Garcia, 147 Punkte. 2. Ogura 140. 3. Roberts 123. 4. Aldeguer 108. 5. López 93. 6. Gonzalez 77. 7. Canet 58. 8. Chantra 56. 9. Vietti 55. 10. Dixon 53. 11. Arbolino 50. 12. Alcoba 48. 13. Arenas 48. 14. Ramirez 44. 15. Agius 36.