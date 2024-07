Aldeguer (1.): Moto2-Sieger kommt ohne Strafe davon

Boscoscuro-Pilot Fermin Aldeguer konnte am Sachsenring mit zwei Sekunden Vorsprung gewinnen. Er setzte sich gegen wiedererstarkte Kalex-Konkurrenz durch. Nach dem Rennen musste er kurz um seinen Sieg bangen.

Fermin Aldeguer konnte am Sachsenring seinen zweiten Moto2-Saisonsieg auf dem Sachsenring einfahren. Der Boscoscuro-Pilot gewann mit zwei Sekunden Vorsprung auf Jake Dixon und Ai Ogura, womit er einige Punkte in der Gesamtwertung auf die Top-3 aufholen konnte. Ein Selbstläufer war sein Erfolg allerdings nicht.

Von Startposition 3 ging Aldeguer ins Rennen und befand sich im Kampf mit Polesetter Celestino Vietti, Jake Dixon und Tony Arbolino. In der ersten Rennhälfte tauschte er mit diesen oft die Positionen aus. Insbesondere mit Arbolino wechselte er öfter die Führung.

«In der ersten Rennhälfte fühlte ich mich stark. Mir war allerdings bewusst, dass ich das Material schonen musste. Ich war dann hinter Arbolino und beschloss zur Rennmitte, nochmal zu pushen, um eine Lücke zu öffnen», äußerte sich der Spanier, der die Führung in Runde 14 endgültig übernahm.

Es gelang dem großgewachsenen Racer, eine Lücke von etwa 2 Sekunden auf die Konkurrenz herauszufahren. Diesen Vorsprung verwaltete er bis zum Rennende. «Die letzten Runden fühlten sich endlos lang an», beklagte Aldeguer die letzten Umläufe.

Was am Sachsenring auffiel: Gefühlt waren die Kalex-Piloten dominierend und fanden zur alten Stärke zurück. In den Zeittrainings konnten immer Piloten des deutschen Chassis-Herstellers die Bestzeit holen. Dahingegen hatten die Boscoscuro-Piloten Sergio Garcia und Alonso Lopez größere Probleme. Wie erklärt sich Aldeguer diese Leistungsschwankungen? «Manchmal ist Kalex, dann wieder Boscoscuro besser. Auf einer Strecke wie dem Sachsenring sind wir langsamer als die Kalex-Piloten. Unser Ziel bleibt gleich: Wir wollen jedes Rennen gewinnen!»

Zwar gewann Aldeguer das Sachsenring-Rennen, für einige Minuten stand dieser Triumph allerdings zur Debatte. Gegen ihn wurde wegen eines möglichen Verstoßes gegen den Reifendruck ermittelt. Die Rennleitung der FIM entschied vor dem Start des MotoGP-Rennens, dass keine weiteren Maßnahmen ergriffen würden. Der Spanier wurde schon in Barcelona und Assen mit dem Ausführen einer Long-Lap abgestraft. Bei seinem Heimrennen stürzte er beim Abbüßen der Sanktion.

Der künftige MotoGP-Ducati-Pilot konnte in der Moto2-Wertung seinen Teamkollegen Lopez überholen und belegt vor der Sommerpause mit 108 Punkten nun WM-Rang 4. Auf WM-Leader Garcia fehlen ihm 39 Punkte, allerdings gelang es ihm in den vergangenen beiden Rennwochenenden, 20 Punkte Rückstand aufzuholen.

Ergebnisse Moto2 Sachsenring, Rennen (7. Juli):

1. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, 25 Runden in 35:07,384 min

2. Jake Dixon (GB), Kalex, + 2,159 sec

3. Ai Ogura (J), Boscoscuro, + 4,418

4. Diogo Moreira (BR), Kalex, + 4,533

5. Celestino Vietti (I), Kalex, + 4,543

6. Somkiat Chantra (T), Kalex, + 4,651

7. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, + 5,425

8. Joe Roberts (USA), Kalex, + 6,314

9. Tony Arbolino (I), Kalex, + 7,018

10. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, + 8,255

11. Senna Agius (AUS), Kalex, + 9,225

12. Manuel González (E), Kalex, +9,703

13. Izan Guevara (E), Kalex, + 10,690 sec

14. Jeremy Alcoba (E), Kalex, + 12,810

15. Jaume Masiá (E), Kalex, + 13,845

17. Marcel Schrötter (D), Kalex, + 14,483



WM-Stand nach 9 von 20 Rennen:

1. Garcia, 147 Punkte. 2. Ogura 140. 3. Roberts 123. 4. Aldeguer 108. 5. López 93. 6. Gonzalez 77. 7. Canet 58. 8. Chantra 56. 9. Vietti 55. 10. Dixon 53. 11. Arbolino 50. 12. Alcoba 48. 13. Arenas 48. 14. Ramirez 44. 15. Agius 36.