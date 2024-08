Nach Crash: Schmerz und Freude bei Aufsteiger Ogura

Ai Ogura: Brüche in der rechten Hand

Für das spanische MTHelmets-MSi-Team hält der Japaner Ai Ogura Platz 2 der Moto2-Weltmeisterschaft. Nach der Verkündung seines MotoGP-Aufstiegs schaltete sich Ogura dann per Highsider selbst aus.

Für das Buch «Höhen und Tiefen eines Rennfahrers» lieferte Moto2-Pilot Ai Ogura in Spielberg einen wertvollen Beitrag. Am Donnerstag befand sich der Japaner auf der Sonnenseite des Fahrerlagers. Nach der Bekanntgabe seines MotoGP-Vertrags mit Trackhouse Racing und Aprilia für die 2025 und 2026 durfte Ogura erstmals neben den etablierten MotoGP-Assen ans Mikrofon.

Überglücklich bekräftigte der Japaner seine Unterschrift für das amerikanische Team, nicht ohne dabei in einer Mischung aus naiver Vorfreude und Aufregung einige Regeln der Kommunikation auszulassen und sowohl den aktuellen als auch den zukünftigen Arbeitgeber unglücklich aussehen ließ.

Auf der Strecke zeigte sich Ai Ogura dann zunächst komplett unbeeindruckt von der spannenden Pressekonferenz. Den Freitag kontrolliert der Boscoscuro-Pilot das Moto2-Feld auf der Berg- und Talbahn in der Steiermark mit der schnellsten Zeit im FP1. Aus den Fugen geriet die Veranstaltung dann 24 Stunden später. Bereits sicher für das zweite Qualifying, flog Ogura knapp 10 Minuten vor dem Ende des zweiten freien Trainings per Highsider ab. Der Sturz ereignete sich unmittelbar nach dem Richtungswechsel in der Bergauf-Schikane nach Kurve. Die Session musste für einige Minuten unterbrochen werden.

Nach einem Doppelsalto im Kies war das Renngerät mit abgetrenntem Heck nicht mehr gebrauchsfähig. Ogura richtete den Dreizylinder mit Boscoscuro-Chassis überflüssiger Weise aus eigener Kraft auf. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits zwei Knochen in der rechten Mittelhand entzwei. Vom Ärzteteam wurde der zukünftige MotoGP-Pilot und aktuelle WM-Zweite versorgt und danach für das weitere Event aus dem Verkehr gezogen.

Aufgrund der offensichtlich nicht komplizierten Verletzung ist eine baldige Wiederaufnahme des Kampfes, um den WM-Titel nicht auszuschließen. Die nächste Moto2-Runde findet in zwei Wochen im spanischen Aragon statt. Das vermeintliche Traumwochende endet für Ai Ogura mit Freude und Schmerz gleichermaßen.

Ergebnisse Moto2 Spielberg, Qualifying 2 (17. August):

1. Celestino Vietti (I), Kalex, 1:33,855 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,058 sec

3. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +0,137

4. Tony Arbolino (I), Kalex, +0,238

5. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,255

6. Jake Dixon (GB), Kalex, +0,300

7. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,330

8. Somkiat Chantra (T), Kalex, +0,340

9. Manuel González (E), Kalex, +0,380

10. Izan Guevara (E), Kalex, +0,410

11. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,461

12. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,468

13. Albert Arenas (E) Gresini, Kalex, +0,478

14. Deniz Öncü (TR), Kalex,0,483

15. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,516

16. Filip Salac (CZ), Kalex, +0,621

17. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +0,737

18. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,835