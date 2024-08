Jake Dixon und Marc VDS: Jetzt ist es fix!

Das britische Moto2-Aushängeschild Jake Dixon spricht nun offiziell über seinen anstehenden Wechsel in das Team von Marc VDS. Mit dem spanischen Team will er weitere Erfolge einfahren.

Wie SPEEDWEEK.com-Leser wissen, wird Jake Dixon ab 2025 in das Team von Marc VDS wechseln. Der Brite, der aktuell einen beeindruckenden Lauf in der Moto2-WM hat und in Spielberg wieder auf dem Podium stand, fährt seit 2022 für das Aspar-Team. Für die Spanier schaffte er bisher drei Moto2-Siege – seinen letzten bei seinem Heim-GP in Silverstone Anfang August. 2025 wird bereits das siebte Jahr in der Moto2-Kategorie für den 28-Jährigen aus Dover.

Interessant: Dixon hat wegen zahlreicher Probleme erst beim sechsten Rennen der laufenden Saison WM-Punkte geholt. Nach Platz 3 auf dem Red Bull Ring liegt er mit 94 Punkten auf Rang 7 in der Gesamtwertung.

Jetzt spricht er erstmals offiziell über den Deal, der auch einen Markenwechsel beim Chassis beinhaltet, denn das Marc-VDS-Team wird 2025 von Kalex zu Boscoscuro wechseln. «Zunächst einmal ein großes Danke an Marc, der mir die Chance gibt, um für so ein fantastisches Team zu fahren», erklärt der Familienvater.

Marc VDS hat Moto2-Titel mit Franco Morbidelli, Alex Márquez und Tito Rabat geholt. «Marc VDS ist schon sehr lange an der Spitze der Moto2-Klasse und hat drei WM-Titel gewonnen. Alles, was ich sagen kann, ist, dass es eine Freude ist, nächstes Jahr zu diesem Team zu kommen», freut sich Dixon. «Ich fühle mich bereit für eine neue Herausforderung und ein neues Abenteuer. Der Wechsel zu diesem Team gibt mir so viel Motivation. Ich kann es kaum erwarten, dass wir 2025 starten, und freue mich darauf, weitere Erfolge einzufahren», meinte Dixon.

«Ich bin persönlich sehr glücklich darüber, dass Jake zu uns kommt. Er ist ein Kämpfer auf und abseits der Rennstrecke und ich liebe das», erklärt der belgische Teambesitzer und Bier-Milliardär Marc van der Straten. «Die Saison 2025 wird für uns sehr wichtig, da wir auch einem Wechsel beim Chassis zu Boscoscuro haben werden.»

Ergebnisse Moto2 Spielberg, Rennen (18. August):

1. Celestino Vietti (I), Kalex, 23 Runden in 36:22,427 min

2. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +1,850 sec

3. Jake Dixon (GB), Kalex, +1,974

4. Aron Canet (E), Kalex, +2,075

5. Tony Arbolino (I), Kalex, +6,814

6. Marcos Ramirez (E), Kalex, +12,392

7. Darryn Binder (ZA), Kalex, +12,514

8. Somkiat Chantra (T), Kalex, +12,604

9. Joe Roberts (USA), Kalex, +13,398

10. Filip Salac (CZ), Kalex, +13,429

11. Deniz Öncü (TR), Kalex, +13,872

12. Izan Guevara (E), Kalex, +14,336

13. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +14,403

14. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +15,990

15. Senna Agius (AUS), Kalex, +18,121



WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Garcia, 162 Punkte. 2. Ogura 142. 3. Roberts 130. 4. López 120. 5. Aldeguer 112. 6. Vietti 96. 6. Gonzalez 88. 7. Dixon 94. 8. Canet 91. 9. Gonzalez 91. 10.Chantra 64. 11. Arbolino 61. 12. Alcoba 57. 13. Arenas 56. 14. Ramirez 55. 15. Agius 33.