Großartiger Vietti mit Moto2-Sieg – Garcia scheitert

Silverstone-Sieger Jake Dixon feiert als Dritter auch in Österreich

Moto2-Sieger in Serie: Celestino Vietti

Trotz Platz 14 in Spielberg behält Sergio Garcia die WM-Führung

Bei top Bedingungen sahen die Fans in Spielberg eine Moto2-Demonstration des KTM-Ajo-Athleten Celestino Vietti. WM-Spitzenreiter Sergio Garcia zum vierten Mal in Serie nicht auf dem Podest.

Die größte Nachricht vor dem elften Moto2-Rennen der Saison 2024 hatte der Japaner Ai Ogura selbst geschrieben. Der WM-Zweite und zukünftige MotoGP-Trackhouse-Aprilia-Pilot fehlte in der Startaufstellung. Nach einem Sturz mit unglücklichem Ausgang musste Ogura mit gebrochener Gashand zusehen.

Oguras Teamkollege und WM-Spitzenreiter Sergio konnte das Rennen über 23-Runden vom dritten Startplatz beginnen. Daneben mit Kalex-Pilot Aron Canet ein weiterer Spanier und GP-Sieger. Den ersten Startplatz hatte sich mit Celestino Vietti ein Pilot aus der Mannschaft von Aki Ajo geholt. Der Italiener stand 2023 ganz oben auf dem Spielberg-Podest.

Eine gute Ausgangslage hatte sich auch Silverstone-Sieger Jake Dixon mit dem fünften Startplatz geschaffen. Weit hinten – Fermin Aldeguer. Der zukünftige Ducati-MotoGP-Fahrer war nicht über Startplatz 18 hinausgekommen. Direkt neben Aldeguer, Intact-GP-Youngster Senna Agius.

Wenige Sekunden nach dem Start in den Lauf zur Mittagszeit über 23 Runden verpassten etliche Piloten den Bremspunkt vor Kurve 1. Trotz eines Durcheinanders in der 90-Grad Rechtskurve, die steil bergan führt, sortierte sich das Feld schnell. Noch in der ersten Runde holte sich der schnellste Fahrer des Trainings die Spitze von Canet zurück, der seine Kalex am besten von der Linie gebracht hatte. Alonso Lopez, Sergio Garcia und Jake Dixon folgten.

Während der Spanier Alex Esriq Ende der ersten Runde mit dem Honda-Asia-Piloten Mario Aji von der Strecke flogen, waren die Intact-GP-Fahrer gut gestartet. Binder und Agius lagen nach Runde 1 in den Punkten.

Nach einer kurzen Orientierung gelang es Spitzenreiter Vietti deutlich nachzulegen. Der Athlet der VR46-Akademie, der 2025 nicht mehr für das KTM-Ajo Team am Start stehen wird, drehte drei schnellsten Rennrunden in Serie und distanzierte das aggressive Feld so um über eine Sekunde. Canet und Lopez schafften es, eine gleich große Distanz zu den nächsten Verfolgern Dixon, Arbolino und Garcia aufzubauen.

Völlig verloren blieb Boscoscuro-Star Fermin Aldeguer. Der Spanier war nicht in der Lage, den Piloten in den Punkterängen zu folgen. Besser, aber unter seinen Möglichkeiten, schlug sich auch Joe Roberts. Der WM-Dritte aus den USA suchte als 12. um Anschluss an die Spitze, konnte das Tempo der Top-5 aber nicht aufbauen. Auch WM-Spitzenreiter Sergio musste den Kontakt zur Spitze abreißen lassen. Als Sechster führte er eine große Verfolgergruppe mit einem Rückstand von sechs Sekunden auf Vietti zu Rennmitte.

Kurz vor Mitte des Rennens unterlief Vietti ein kleiner Fehler. Der Ajo-Pilot ging weit in Kurve 3. Der mühsam herausgefahrene Vorsprung schmolz dabei auf nur noch 0,5 Sekunden.

Doch die Startnummer 13 behielt die Ruhe. In kleinen Schritten konnte er sich wieder absetzen. Als der Vorsprung wieder 1,5 Sekunden betrug, erlebte Verfolger Canet mit blockierendem Vorderreifen einen großen Schreckmoment. Der Vorfall brachte schlagartig den Briten Dixon wieder in Schlagdistanz zum Podest.

Zeitgleich erhielt Garcia eine Long-Lap-Strafe – und auf einen Schlag war der Spanier raus aus den Top-10. In den letzten drei Umläufen fuhr Vietti noch dominanter. Der 22-Jährige gewinnt am Red Bull Ring zum zweiten Mal in Folge.

Richtig spannend wurde es im Finale im Kampf um die Ränge 2-4. In die letzten zwei Runden führte Lopez die Dreierbande vor Canet und Dixon an. Der Abstand zwischen den drei Piloten: 0,2 Sekunden.

In der letzten Runden schafft es Dixon tatsächlich noch aus das Podest. Der Engländer verdrängt Canet von Platz 3. Alonso rettet die Ehre der SpeedUp-Mannschaft als Zweiter während Aldeguer mit Position 18 untergeht. In der WM-Tabelle fällt der Spanier auf Rang fünf zurück.

Sergio Garcia rettet nach der Strafe zwei Punkte und die WM-Führung. Joe Roberts landet unauffällig auf Rang 9. Solide schließt das deutsche Intact-GP-Team ab. Darry Binder durfte sich über Punkte für Platz 7 freuen, Senna Agius beendet die Österreich-Reise als 15.

Ergebnisse Moto2 Spielberg, Rennen (18. August):

1. Celestino Vietti (I), Kalex, 23 Runden in 36:22,427 min

2. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +1,850 sec

3. Jake Dixon (GB), Kalex, +1,974

4. Aron Canet (E), Kalex, +2,075

5. Tony Arbolino (I), Kalex, +6,814

6. Marcos Ramirez (E), Kalex, +12,392

7. Darryn Binder (ZA), Kalex, +12,514

8. Somkiat Chantra (T), Kalex, +12,604

9. Joe Roberts (USA), Kalex, +13,398

10. Filip Salac (CZ), Kalex, +13,429

11. Deniz Öncü (TR), Kalex, +13,872

12. Izan Guevara (E), Kalex, +14,336

13. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +14,403

14. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +15,990

15. Senna Agius (AUS), Kalex, +18,121

WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Garcia, 162 Punkte. 2. Ogura 142. 3. Roberts 130. 4. López 120. 5. Aldeguer 112. 6. Vietti 96. 6. Gonzalez 88. 7. Dixon 94. 8. Canet 91. 9. Gonzalez 91. 10.Chantra 64. 11. Arbolino 61. 12. Alcoba 57. 13. Arenas 56. 14. Ramirez 55. 15. Agius 33.