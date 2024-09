Moto2: Jake Dixon siegt, Desaster für Spanien

Auf einer wieder abgetrockneten Piste im MotorLand Aragon sahen die spanischen Fans einen starken Jake Dixon und mit Canet, Aldeguer und WM-Spitzenreiter Sergio Garcia drei schwer geschlagene Spanier.

Es war das erste Kräftemessen der Moto2-WM im MotorLand mit den erst seit 2024 einheitlichen verwendeten Pirelli-Rennreifen. Zusammen mit der neuen Asphaltdecke gab es damit gleich zwei Unbekannte für das größte Feld der Straßen-WM mit 32 Piloten, inklusive der beiden Wildcard-Fahrern Daniel Munoz und Jorge Navarro.

Lange hatte es im Qualifying nach der ersten Pole-Position für Rookie Diego Moreira ausgesehen. Doch im letzten war es dem Briten Jake Dixon gelungen, den Brasilianer von Startplatz 1 zu verdrängen. Fantic-Frontmann Aron Canet ging als Dritter ebenfalls aus Reihe 1 ins zwölfte Moto2-Match über 19 Runden oder 96 Kilometer.

Enttäuscht wurden die spanischen Fans von WM-Spitzenreiter Sergio Garcia. Unglaublich, aber wahr: Der Boscoscuro-Pilot startet von Position 28 und damit aus der letzten Reihe. Nicht zufrieden mit den Vorbereitungen waren außerdem die beiden Atheten der deutschen Husqvarna-Mannschaft um Teamchef Jürgen Lingg. Darryn Binder, der 2025 durch den Spanier Manuel Gonzalez ersetzt wird, ging von Platz 19 – Boxenkollege Senna Agius nur von Position 24 ins Rennen.

Gleich nach dem Start, den Jake Dixon von der Pole-Position für sich gewinnen konnte, ging es turbulent zu. Mit CFMOTO-Youngster Izan Guevara und Mitfavorit Aron Canet flogen zwei Spanier in Runde 1 von ihren Kalex-Rennern.

Deutlich besser hatte Fermin Aldeguer die erste Runde gelöst. Von Platz 11 losgefahren, kam der zukünftige Ducati-MotoGP-Pilot als Dritter zurück. Stark unterwegs auch Tony Arbolino. In der frühen Phase des Rennens unternahm der Italiener alles, um Jake Dixon nicht entkommen zu lassen. Die beiden Rookies Diego Moreira und Deniz Öncü komplettierten mit Alonso Lopez die Top-6.

In Runde 4 war es MarcVDS-Pilot Arbolino, der erstmals das Kommando an der Spitze übernahm. Zwei Runden später gelang Dixon der Konter und mit Joe Roberts war die Spitzengruppe auf sieben Piloten gewachsen.

Komplett von der Rolle – WM-Spitzenreiter Sergio Garcia. Der Boscuscuo-Pilot verlor als 26. bis zu drei Sekunden pro Runden auf die Spitze. Acht Runden vor Schluss gab der chancenlose Spanier in der Box auf.Noch vor der Rennhalbzeit schied einer der Siegkandidaten aus. Beim Versuch, Ajo-Pilot Öncü zu überholen, verschätzte sich Fermin Aldeguer. Nach einer Berührung flog der 19-jährige Spanier per Highsider vom Bike.

Einen starken Auftritt zeigte Intact-GP-Routinier Binder. Zur Rennmitte war der von 19 gestartete Südafrikaner in den Top-10 angekommen. Tapfer schlug sich ebenfalls Ai Ogura. Noch nicht in körperlicher Bestform nach seinem Handbruch beim letzten GP holte der Japaner als Achter Punkte und verkürzte damit den Abstand zur WM-Spitze auf nur noch 12 Punkte.

In der zweiten Rennhälfte gelang es dem Gespann Dixon-Arbolino eine Lücke von einer Sekunde auf Lopez und Öncü herauszufahren. In der Schlussphase setzte CFMOTO-Star Dixon alles auf einer Karte. Dixon, der einen katastrophalen Saisonstart hatte, drehte die schnellste Rennrunde, setzte sich von Arbolino ab und gewann in Aragon den zweiten GP in 2024.

Das gleiche Spiel schaffte Deniz Öncü mit Alonso Lopez. Der Rookie aus der Türkei holte sein erstes Moto2-Podium – das damit im MotorLand exklusiv mit Kalex-Piloten besetzt war.

Ein spätes Drama erlebte Joe Roberts. Beim Kampf um Platz sieben stürzte der Amerikaner vier Kurven vor der Zielflagge aus dem Event.

Intact-GP-Pilot Darry Binder schafft Platz 9, während Youngster Senna Agius als 16. knapp an WM-Punkten vorbeischrammt.

Das Rennergebnis bringt Spannung in die WM-Tabelle. Der vor Aragon solide führende Garcia hat nur drei Verfolger mit maximal 32 Punkten Abstand.

Ergebnisse Moto2 Rennen, Aragon (1. September)

1. Jake Dixon (GB, Kalex, 19 Runden in 35:54,402 min

2. Tony Arbolino (I), Kalex, +1,779 sec

3. Deniz Öncü (TR), Kalex, +5,478

4. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +9,190

5. Manuel González (E), Kalex, +11,098

6. Somkiat Chantra (T), Kalex, +13,060

7. Marcos Ramirez (E), Kalex, +16,494

8. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +18,672

9. Darryn Binder (ZA), Kalex, +19,757

10. Celestino Vietti (I), Kalex, +21,301

11. Filip Salač (CZ), Kalex, +24,737

12. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +25,415

13. Barry Baltus (B), Kalex, +27,794

14. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +28,493

15. Mario Aji (RI), Kalex, +29,684

WM-Stand nach 12 von 20 Rennen:

1. Garcia, 162 Punkte. 2. Ogura 150. 3. López 133 . 4. Roberts 130. 5. Dixon 119. 6. Aldeguer 112. 7. Vietti 102. 8. Gonzalez 102. 9. Canet 91. 10. Arbolino 81. 11.Chantra 74. 12. Ramirez 64. 13. Alcoba 57. 14. Arenas 56. 15. Agius 33. 16. Binder 32

Konstrukteurs-WM:

1. Boscoscuro, 250 Punkte. 2. Kalex 247. 3. Forward 6.