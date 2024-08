SpeedUp-Pilot Lopez dominiert Moto2-Zeittraining

Auf einer noch nicht perfekt haftenden Piste von Aragon war Alonso Lopez der bestimmende Pilot des Zeittrainings. Starker Zweiter wurde Rookie Diego Moreira. Übel lief es für WM-Spitzenreiter Sergio Garcia mit Platz 26.

Auch im Zeittraining von Aragon am Freitagnachmittag ging es bereits darum, das Fahrerfeld der 28 Piloten zu halbieren. Denn nur die besten 14 Racer der Moto2 qualifizieren sich direkt für das wichtige zweite Qualifying am Samstag.

Auch die Fahrer der mittleren GP-Kategorie hatten in der ersten freien Sitzung am Vormittag noch Schwierigkeiten, sich an den frischen Streckenbelag im MotorLand zu gewöhnen. Die Zeiten lagen zunächst noch deutlich über den Rekordzeiten aus dem Jahr 2022. Am besten war es Alonso Lopez auf seiner Boscoscuro gelungen, sich auf die Bedingungen einzustellen. Der Spanier hatte das Feld vor Tony Arbolino und der frischen Intact-GP-Verpflichtung Manuel Gonzalez angeführt. Wieder mit dabei – Ai Ogura. Der WM-Zweite musste den Österreich-GP verletzungsbedingt auslassen. Nur zwei Wochen später durfte der zukünftige Trackhouse-MotoGP-Pilot wieder auf die Piste.

In der ersten Phase des Zeittrainings lag zunächst erneut ein SpeedUP-Pilot in Front. Doch diesmal war es Fermin Aldeguer, der als einziger Moto2-Athlet eine 1:51er Runde auf der knapp 5,1 km langen Pisten realisieren konnte. Fast 0,8 Sekunden büsste Kalex Pilot Jake Dixon als erster Verfolger ein. Direkt dahinter zeigte sich der bestens aufgelegte Rookie Deniz Öncü.

Zur Halbzeit der wichtigen Einheit war an der Spitze eine SpeedUP-Doppelführung mit Lopez und Aldeguer entanden. Bemerkenswert auch die beiden Intact-GP-Piloten. Darry Binder und Senna Agius hatten sich in den Top-10 etabliert. Nicht qualifiziert für das Q2 waren eine Viertelstunde vor Schluss die beiden WM-Führenden Sergio Garcia und Ai Ogura.

In der Schlussphase des 40-minütigen Zeittrainings gelang zunächst Neuling Diego Moreira die beste Zeit des Tages. Im Windschatten von Celestino Vietti ging der junge Italtrans-Pilot in Führung. Auch Manuel Gonzales gelang eine Verbesserung. Auf der Gresini-Kalex schob sich der Spanier auf Position 9. Ganz an der Spitze sorgte Alonso Lopez wieder für Ordnung. Mit einer 1:50,989 bleibt Lopez die Referenz. Dahinter Moreira, Dixon, Aldeguer und Canet.

Während Somkiat Chantra, Bo Bendsneyder und Izan Guevara noch den Sprung in die Top-14 schaffen, fallen die beiden Intact-Piloten (Binder 19. Agius 21.) wieder aus dem Klassement der Schnellsten. Überraschend müssen sich die MSi-Piloten hinten anstellen. Ogura landet auf Rang 17, WM-Leader Garcia gar nur auf Position 26.

American-Racing-Ass Joe Roberts schien den im Transfermarkt verpassten Aufstieg in die Königsklasse verdaut zu haben. Der Kalifornier schaffte den vorläufigen Einzug in Q2 als Elfter.

Ergebnisse Moto2 Zeittraining 1 Aragon (30. August)

1. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, 1:58,989 min

2. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,223 sec

3. Jake Dixon (GB), Kalex +0,303

4. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +0,310

5. Arón Canet (E), Kalex, +0,362

6. Albert Arenas (E), Kalex +0,418

7. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,525

8. Deniz Öncü (TR), Kalex, 0,585

9. Manuel González (E), Kalex +0,644

10. Somkiat Chantra (T), Kalex, +0,657

11. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,691

12. Celestino Vietti (I), Kalex +0,738

13. Bo Bendsneyder (NL), Kalex +0,915

14. Izan Guevara (E), Kalex, +0,986