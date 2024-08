Ai Ogura: Comeback in Aragón zu 80 Prozent

Ai Ogura in Spielberg

Nach seinem Handbruch aus Spielberg kämpft der Moto2-Pilot Ai Ogura vom MTHelmets-MSi-Team um sein Comeback nach der Verletzung. Seine Prognose für Aragón liegt nach eigener Aussage bei 80 Prozent.

Moto2-Pilot Ai Ogura erholt sich gerade von einem Handbruch. Der Pilot von MTHelmets-MSi-Team stürzte in Spielberg – und gibt nun eine Prognose zu seinem Comeback ab.

Rückblick aufs Österreich-Wochenende: Ai Ogura flog kurz vor Ende des zweite freien Trainings per Highsider ab – Doppelsalto im Kies. Diagnose: Zwei gebrochene Knochen in seiner rechten Mittelhand.

Erst kurz vor seinem Unfall wurde bekanntgegeben, dass er für 2025 und 2026 bei Trackhouse Racing und Aprilia unter Vertrag ist und somit den Aufstieg in die MotoGP geschafft hat.

Vor dem GP in Aragón sagt Ai Ogura zu SPEEDWEEK.com auf dem MSI-Gelände am Stadtrand von Madrid: «Ich werde zu 80 Prozent beim Motorland dabei sein. Es war mein Fehler, es gibt keine Entschuldigung.»

Der Japaner, der sich während der Saison normalerweise in Barcelona aufhält, befindet sich seit Montag in der spanischen Hauptstadt.

Ai Ogura: «Ich bin kein Fahrer, der oft stürzt, aber jedes Mal, wenn ich den Boden berühre, verletze ich mich.» Der Sturz am Red Bull Ring war sein erster in der Saison.

Unfälle sind nie willkommen, aber in diesem Fall ganz besonders, denn Ogura befindet sich mitten im Kampf um die Meisterschaftsführung mit seinem Teamkollegen Sergio Garcia. 20 Punkte, zu Gunsten des Spaniers, trennen die beiden Team MT MSI-Fahrer.

Die Genesung von der Fraktur verläuft nach Plan, «obwohl wir sie nicht erzwingen können, denn wir könnten den Weg zurückgehen, den wir gekommen sind.»

Es war Dr. Chartre selbst, der medizinische Leiter der Weltmeisterschaft, der Ogura empfahl, sich in Madrid in den spektakulären Einrichtungen des Teams MT MSI behandeln zu lassen. Sie ist mit den modernsten und fortschrittlichsten Geräten ausgestattet und übertrifft damit die Reha-Abteilungen vieler Krankenhäuser.

Das Team hat im selben Komplex eine Moto2-Maschine geparkt, an der Ogura und sein Genesungsspezialist das Verhalten, sprich die Schmerzen, der Hand in der tatsächlichen Position am Bike beurteilen können.

Auf die Frage nach seinem Zustand für den Aragoón-GP an diesem Wochenende versicherte Ogura war, dass er zu 80 Prozent fit sein werde – obwohl er nicht den Eindruck machte, sonderlich überzeugt zu sein.

Die Befürchtung des Fahrers, des Teams und seines Trainers ist, dass eine unerwartete Erschütterung des Motorrads die gesamte Arbeit gefährden könnte, vor allem, wenn man bedenkt, dass schon eine Woche später in Misano gefahren wird.

Ai Ogura: «Der Nachteil ist, dass Motorland linksherum geht, so dass meine Hand weniger belastet wird, als wenn es eine Rechtskurve wäre.»

WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Garcia, 162 Punkte. 2. Ogura 142. 3. Roberts 130. 4. López 120. 5. Aldeguer 112. 6. Vietti 96. 6. Gonzalez 88. 7. Dixon 94. 8. Canet 91. 9. Gonzalez 91. 10.Chantra 64. 11. Arbolino 61. 12. Alcoba 57. 13. Arenas 56. 14. Ramirez 55. 15. Agius 33.