Alonso López: «Ich fühlte mich sehr stark»

Alonso López (Boscoscuro) meldete sich mit seinem zweiten Platz im Moto2-Rennen auf dem Red Bull Ring im WM-Kampf zurück. Der Spanier legte damit auch seinen persönlichen «Spielberg-Fluch» ab.

Nachdem er in den letzten drei Rennen mit den Rängen 8 (Assen), 10 (Sachsenring) und 9 (Silverstone) keine Top-Platzierungen einfahren konnte, war das Wochenende in Spielberg für den SpeedUp-Piloten ein Befreiungsschlag. Entsprechend glücklich präsentierte er sich bei der anschließenden Pressekonferenz. «Es ist unglaublich, auf dem Podium zu stehen», freute er sich. «Für mich war es bisher die schwierigste Strecke, weil ich zehn Kilogramm schwerer bin als die anderen Fahrer. Aber ich habe mit dem Team ein sehr gutes Setup gefunden und bin sehr glücklich mit dem Ergebnis nach unserem Aragón-Test. Ich fühlte mich sehr stark an diesem Wochenende.»

López startete von der vierten Position und konnte sich im gesamten Rennen in der Verfolgergruppe hinter dem in einer eigenen Liga fahrenden KTM-Ajo-Piloten Celestino Vietti halten. In den letzten Runden lag López nur hauchdünn vor Aron Canet und Jake Dixon – er gab aber den zweiten Platz bis zum Ende nicht mehr ab und überquerte 1,850 sec hinter Vietti die Ziellinie.

Mit seinem Podium beendete der 22-Jährige auch seine Negativserie auf dem Red Bull Ring – bislang war sein bestes Ergebnis ein siebter Platz aus dem Jahr 2022, letztes Jahr wurde er gar nur 21.

In der WM-Tabelle ist López seinen Rivalen wieder nähergekommen. «Ich bin sehr glücklich, jetzt bin ich wieder vorne dabei», so der Madrilene. Mit 120 Punkten liegt er nun auf Platz 4 in der Gesamtwertung – 42 Punkte hinter WM-Leader Sergio Garcia. «Das ist nicht viel, denn in den verbleibenden neun Rennen kann viel passieren», räumte er ein.

Der zweite Platz von López bescherte der SpeedUp-Mannschaft ein versöhnliches Wochenende, denn Teamkollege Fermin Aldeguer war nur auf Rang 18 zu finden. Das nächste Meeting findet vom 30.8. bis 1.9. in Aragón statt.

Ergebnisse Moto2 Spielberg, Rennen (18. August):

1. Celestino Vietti (I), Kalex, 23 Runden in 36:22,427 min

2. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +1,850 sec

3. Jake Dixon (GB), Kalex, +1,974

4. Aron Canet (E), Kalex, +2,075

5. Tony Arbolino (I), Kalex, +6,814

6. Marcos Ramirez (E), Kalex, +12,392

7. Darryn Binder (ZA), Kalex, +12,514

8. Somkiat Chantra (T), Kalex, +12,604

9. Joe Roberts (USA), Kalex, +13,398

10. Filip Salac (CZ), Kalex, +13,429

11. Deniz Öncü (TR), Kalex, +13,872

12. Izan Guevara (E), Kalex, +14,336

13. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +14,403

14. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +15,990

15. Senna Agius (AUS), Kalex, +18,121

WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Garcia, 162 Punkte. 2. Ogura 142. 3. Roberts 130. 4. López 120. 5. Aldeguer 112. 6. Vietti 96. 6. Gonzalez 88. 7. Dixon 94. 8. Canet 91. 9. Gonzalez 91. 10.Chantra 64. 11. Arbolino 61. 12. Alcoba 57. 13. Arenas 56. 14. Ramirez 55. 15. Agius 33.